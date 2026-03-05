《日入而息》中國今年GDP目標下調為4.5%-5%，京東第四季經調整純利跌九成仍勝預期

全國人大四次會議開幕，出席代表2765人，缺席113人；官媒表示習近平參加全國人大江蘇代表團審議

人大代表高德榮稱小麥品種一直在改良，讓種糧人有奔頭；人大代表田軒建議盡量不調休、盡量擴大公共假期

李強作政府工作報告指去年頂壓前行、展現強大韌性，全年經濟目標任務順利完成；「十五五」重大戰略任務，突出體現四個方面，做強國內大循環；「十五五」綱要提出20項主要指標，圍繞增長、結構、效率提出3項指標；圍繞「十五五」目標任務落實落地，提出6方面109項重大工程

李強稱今年經濟增長預期目標是4.5%－5%，失業率5.5%左右；今年赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元

李強稱發行新型政策性金融工具8000億元，超長期特別國債8000億元用於「兩重」建設；2000億元超長期特別國債資金支持大規模設備更新；安排超長期特別國債2500億支持消費品以舊換新；繼續實施適度寬鬆貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

李強稱健全中長期資金入市機制，拓展私募股權和創投基金退出渠道；嚴防虛假化債，把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律；因城施策控增量、去庫存、優供給，發揮「保交房」白名單制度，防範債務違約風險；調整優化消費稅徵稅範圍、稅率；城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元

李強稱地緣政治風險持續上升，供強需弱矛盾突出；全面深入貫徹軍委主席負責制，加快先進戰鬥力建設

李強稱加快高水平科技自立自強，全鏈條推進關鍵核心技術攻關；培育量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業；深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣

李強稱擴大高水平對外開放，有序擴大數字領域開放

科技部部長陰和俊稱去年基礎研究投入佔比創歷史新高

財政部指今年一般公共預算支出30萬億，同比增長4.4%；今年國防支出預算1.9萬億元，同比增幅放緩至7%

發改委、財政部、商務部、人行、中證監「一把手」明出席經濟主題記者會；中證監吳清表示明天回應資本市場改革發展相關問題

李旭紅稱今年公共預算支出首達30萬億，赤字率4%持平

報告起草組沈丹陽稱「改革」「創新」高頻詞，共出現75次；今年支持學前教育發展安排資金大幅增38%；外資來華投資有四個新商機；報告起草組指今年中央層面推動投資資金將超5萬億元；經濟增長4.5%-5%務實，有空間應對不確定因素；首次提出打造智能經濟新形態

工作報告要求「著力穩定房地產市場」未再提「止跌回穩」，分析指樓市漸修復

分析指CPI漲幅2%左右料難達到，3月底降準置換MLF時機成熟；經濟學人智庫指GDP增速目標下調，體現政府轉向「質量為先」；機構指年內或降息兩次、降準50個基點，料更多資金流入實體經濟

FOST指「十五五」沒提具體增速目標，體現對國內外環境不確定的擔憂；群益證券指政府工作報告符預期，看好科技業長期發展；摩根資產管理指穩增長基調明確，財政擴張與科技創新成重點；方正證券燕翔稱完善投資者保護制度是深化資本市場投融資改革關鍵一環

東吳證券指消費稅徵收環節後移將激勵地方改善消費環境；董明珠籲規範二手家電市場，推廣全生命周期節能採購；易居研究院嚴躍進指城市群協同效應下，龍頭可帶動周邊共同發展