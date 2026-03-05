《日入而息》中國今年GDP目標下調為4.5%-5%，京東第四季經調整純利跌九成仍勝預期

|李強稱今年經濟增長預期目標是4.5%－5%，失業率5.5%左右；今年赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元；李強作政府工作報告指去年頂壓前行、展現強大韌性，全年經濟目標任務順利完成；「十五五」重大戰略任務，突出體現四個方面，做強國內大循環；「十五五」綱要提出20項主要指標，圍繞增長、結構、效率提出3項指標；圍繞「十五五」目標任務落實落地，提出6方面109項重大工程
|李強稱發行新型政策性金融工具8000億元，超長期特別國債8000億元用於「兩重」建設；2000億元超長期特別國債資金支持大規模設備更新；安排超長期特別國債2500億支持消費品以舊換新；繼續實施適度寬鬆貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
|李家超稱主動對接「十五五」規劃，制定具宏觀性、戰略性和前瞻性香港五年規劃；唐英年稱十五五規劃開局之年對港澳有一定規劃要求；王冬勝指4.5%增長方向指標已很厲害，唐英年稱政府工作報告增長目標合理；團結香港基金倡進一步降低18C上市門檻
|據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查；彭博表示香港證監會嚴審IPO保薦人牌照，券商面臨人才荒；證監會梁鳳儀稱港股改革見效，買賣差價兩年收窄38%；證監會推動亞太區監管同業就鞏固市場韌性形成共識，將加強合作及新科技應用；證監會取得針對酷派集團前執行董事的賠償令及取消資格令
|京東集團(09618)去年純利跌53%，經調整盈利跌43.5%，年度股利每股0.5美元；京東去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣
|京東工業(07618)去年純利升2.04倍至23.1億人幣，經調整盈利升5.3%
|京東物流(02618)去年純利升7.2%至66.5億人幣，經調整盈利跌2.6%
|京東健康(06618)去年純利升29.2%至53.8億人幣，不派息
|嗶哩嗶哩(09626)去年第四季盈利升4.71倍至5.1億人幣，經調整盈利升94%
|澳博(00880)去年盈轉虧蝕4.3億元，博彩淨收益跌2.4%，不派息；明年起終止「新八佰伴」百貨公司商舖使用權協議
|據報阿里(09988)首家實體潮玩店上月中在北京開業；阿里CEO吳泳銘內部郵件指已決定批准林俊暘辭職
|中國外交部表示將派中東問題特使翟雋出訪，推動局勢降溫；中企新石器無人車暫停在阿聯酋阿布扎比運營；據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議；思博瑞資管料油價升幅有所緩衝，影響中國股市在於政策方向等
|白宮邀軍工巨頭討論加快軍工生產，五角大樓增購13種關鍵礦物；特朗普擬3月底向國會提交預算案，國防開支或增五成；聯儲局褐皮書表示多數地區經濟活動溫和增長，支出放緩拖累銷售；聯邦法官下令美國政府停止計算進口商的IEEPA關稅
|恒指全日升幅收窄至71點報25321，北水暴走急沽逾277億元
|滬綜指收升0.6%，政府促科技自立自強提振芯片股
|歐元最新報1.1623/25，日圓最新報157.14/15
|海港企業(00051)全年虧損擴大至2.3億元，不派息
|易鑫集團(02858)全年純利升48%至12億人幣，連特別息派14港仙
|國民技術股份通過聯交所上市聆訊，去年首九個月虧損收窄至7374萬人幣
|埃斯頓(02715)招股發售價釐定為每股15.36元
|中國平安(02318)協助首批企業客戶從中東危險區撤離
|中石化（香港）表示地緣政治衝突使航空煤油價格創下歷史新高，對全球經濟造成重大衝擊
|怡和集團1.3億沽銅鑼灣禮頓道停車場，平均每個車位價值76萬
|新世界(00017)尖沙咀瑧玥加推34伙，入場價408.6萬起
|世茂(00813)九龍延坪道9號豪宅項目BEACON PEAK加推36伙，入場價1547.7萬起
|華懋尖沙咀項目瑜意首推50伙，入場價533.35萬起
|長實(01113)Blue Coast昨招標售出3伙4房單位套現約1.2億，創項目最高售價及呎價紀錄
|中信資源(01205)開市前停牌，待發內幕消息
|中電(00002)完成智能電錶更換計劃，累計接駁288萬個，助力碳中和
|安聯投資任命Julie Koo為亞太區銷售業務主管
|富時中國50指數納入新華保險(01338)及濰柴動力(02338)，剔出民行(01988)及中興通訊(00763)
|郵儲銀行(01658)婁飛鵬稱化債政策正從短期應急轉向長期治理
|智安投推出「WealthHERWay」倡議計劃，賦能香港女性建立理財自信
|中銀香港(02388)協助離岸債券發行人完成首筆港幣計價上海自貿區離岸債發行
|弘陽地產(01996)2月合約銷售金額按年跌69.8%
|旭輝控股集團(00884)2月合同銷售金額按年跌67.1%
|興證國際(06058)獲最高4億元人民幣循環貸款融資
|中康科技(02361)公眾持股量約16.45%未達標，料2027年6月底前符合規定門檻
|MIRXES-B(02629)中標2026年濂溪區胃癌篩查和早期干預項目
|漢港控股(01663)主席汪林冰增持公司719.2萬股
|聖貝拉(02508)本月10日起中文股份簡稱更改為「聖貝拉集團」
|復宏漢霖(02696)治療實體瘤藥物臨床試驗申請獲國家藥監局批准
|康希諾生物(06185)兩款疫苗獲馬來西亞PIC/S認證
|信利國際(00732)2月營業淨額按年減少約35.1%至8.41億元
|豐盛生活服務(00331)與應科院簽署合作備忘錄，探索先進人工智能技術
|金地商置(00535)2月合約銷售總額按年跌63.1%
|中國海外宏洋集團(00081)2月合約銷售額按年上升6.4%至23億人幣
|中國海外(00688)2月合約物業銷售金額按年下跌35.9%
|人行230億逆回購利率持平，淨回籠2975億；人行預告明日開展8000億元買斷式逆回購，較到期量少2000億元
|2026胡潤全球富豪榜指馬斯克第五次成首富，張一鳴為中國首富
|具身智能企業星動紀元時隔2月又完成10億融資，估值破百億
|階躍星辰Step 3.5 Flash全面開源，衝上OpenClaw榜首
|廣汽豐田鉑智7預售15.68萬元起，核心供應鏈全面本土化
|全國人大四次會議開幕，出席代表2765人，缺席113人；官媒表示習近平參加全國人大江蘇代表團審議
|人大代表高德榮稱小麥品種一直在改良，讓種糧人有奔頭；人大代表田軒建議盡量不調休、盡量擴大公共假期
|李強稱健全中長期資金入市機制，拓展私募股權和創投基金退出渠道；嚴防虛假化債，把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律；因城施策控增量、去庫存、優供給，發揮「保交房」白名單制度，防範債務違約風險；調整優化消費稅徵稅範圍、稅率；城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元
|李強稱地緣政治風險持續上升，供強需弱矛盾突出；全面深入貫徹軍委主席負責制，加快先進戰鬥力建設
|李強稱加快高水平科技自立自強，全鏈條推進關鍵核心技術攻關；培育量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業；深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣
|李強稱擴大高水平對外開放，有序擴大數字領域開放
|科技部部長陰和俊稱去年基礎研究投入佔比創歷史新高
|財政部指今年一般公共預算支出30萬億，同比增長4.4%；今年國防支出預算1.9萬億元，同比增幅放緩至7%
|發改委、財政部、商務部、人行、中證監「一把手」明出席經濟主題記者會；中證監吳清表示明天回應資本市場改革發展相關問題
|李旭紅稱今年公共預算支出首達30萬億，赤字率4%持平
|報告起草組沈丹陽稱「改革」「創新」高頻詞，共出現75次；今年支持學前教育發展安排資金大幅增38%；外資來華投資有四個新商機；報告起草組指今年中央層面推動投資資金將超5萬億元；經濟增長4.5%-5%務實，有空間應對不確定因素；首次提出打造智能經濟新形態
|工作報告要求「著力穩定房地產市場」未再提「止跌回穩」，分析指樓市漸修復
|分析指CPI漲幅2%左右料難達到，3月底降準置換MLF時機成熟；經濟學人智庫指GDP增速目標下調，體現政府轉向「質量為先」；機構指年內或降息兩次、降準50個基點，料更多資金流入實體經濟
|FOST指「十五五」沒提具體增速目標，體現對國內外環境不確定的擔憂；群益證券指政府工作報告符預期，看好科技業長期發展；摩根資產管理指穩增長基調明確，財政擴張與科技創新成重點；方正證券燕翔稱完善投資者保護制度是深化資本市場投融資改革關鍵一環
|東吳證券指消費稅徵收環節後移將激勵地方改善消費環境；董明珠籲規範二手家電市場，推廣全生命周期節能採購；易居研究院嚴躍進指城市群協同效應下，龍頭可帶動周邊共同發展
|陳昌盛稱更積極有為宏觀政策體現在規模大、精準、創新；廖敏雄稱財政沒明顯加碼，關注居民增收計劃能否落地
|台股收漲2.6%報33673點，台積電重返1900元新台幣
|英媒表示英偉達停產面向中國H200芯片，台積電相關產能重新分配
|只是一場誤會？伊朗軍隊指揮官稱並未封鎖霍爾木茲海峽；伊朗使用無人機襲擊巴林的亞馬遜數據中心；伊朗稱已擊毀七部美國先進雷達，五角大樓向韓國及北約求援
|中東衝突迫使全球航空公司取消逾2.3萬架次航班
|中東衝突持續，美國柴油價格突破每加侖4美元；思博瑞資管表示伊朗衝突料對大多數股市影響有限，油價上升或被OPEC+增產計劃緩衝
|日本工會春鬥要求加薪6.46%，超去年水平
|日韓股市大幅高開，韓股漲逾11%一度觸發熔斷
|韓股反彈近10%收市，結束3日跌勢；韓國總統下令實施百億韓元救市方案，並緊急援助出口中東小企
|鋁供應問題加劇，巴林宣布停止出貨
|亞馬遜在機械人部門裁員約100人
|蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？
|受中東局勢影響，今日截至早上11時本港機場11班航班取消
|呂耀東稱港府逾千億外匯基金收益投入北都，增企業投資信心
|金管局及證監會等推出GenA.I沙盒++以促進金融服務領域人工智能創新
|孫東稱北都發展有助本港經濟及稅收增長，香港是最大受益者
|商師會與會財局高層會晤，提交可持續核證商界從業人員意見調查結果
|香港實現綠色甲醇首船加注，助力國際航運中心綠色轉型
|陳美寶稱將提出法例修訂為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠
|華為夥培僑中學引入華為AI智慧教室系統
|會財局首度處分違規執業單位，涉違反打擊洗錢規定合共罰款29萬元
|港股通走資277億破紀錄，專家指北水消極恒指兩萬五難保
|立法會議員陳家珮涉逆線行車，被控不小心駕駛須上庭答辯
