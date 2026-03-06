《日入而息》長和就巴拿馬政府強行接管碼頭採進一步法律行動，恒生全周累跌873點

|長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動；據報長和出售港口交易進展緩慢，各方冀中美領導人會晤取得突破；惠譽將長和(00001)評級上調至「A」展望穩定，巴拿馬及中東事件直接影響有限
|內地自動駕駛企業Momenta傳已秘密申港上市，擬集資至少10億美元
|中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平
|騰訊(00700)即日起全球招聘逾1萬名實習生，AI相關崗位大幅擴招；深圳騰訊大廈門口近千人排隊，騰訊雲工程師協助安裝OpenClaw
|中證監主席稱「十五五」期間完善中國特色穩市機制建設；吳清稱優化再融資機制，推出儲架發行，突出「扶優扶科」
|潘功勝稱人行將靈活高效運用降準降息等多種貨幣工具；沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢；繼續開展國債買賣操作，完善存款準備金制度；支持中央匯金公司發揮類平準基金作用；新發放企業貸和個人住房貸利率處歷史低位
|發改委同財政部、人行等設國家級併購基金，料撬動資金超1萬億；發改委表示在集成電路、衛星互聯網等領域建一批重大項目，規模至少千億級；鄭柵潔料今年GDP增量超6萬億元，有力支撐穩就業、惠民生、防風險；將安排更多政策和資金提振消費，釋放消費潛力；應對學齡人口排浪式達峰，「十五五」將重點高中建設
|財政部藍佛安稱更加積極的財政政策力度給足，協同效應放大；1000億財政金融協同促內需專項資金，可惠及萬億級信貸；只要消費了，財政都給一個百分點貸款貼息
|政府工作報告11年後再提住房公積金改革，機構料可釋逾5000億拉動消費；花旗表示今年房策延續「去庫存」，新房銷售3-4月有望改善；銀河證券表示地產業進入高質量發展，估值或迎整體修復
|北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%
|滬綜指收升0.38%本周跌0.9%，化工、農業股大漲
|歐元最新報1.1573/75，日圓最新報157.89/92
|埃斯頓(02715)暗盤報14.5元，低招股價近6%
|兆威機電(02692)暗盤報83.8元，高招股價近18%
|優樂賽共享(02649)暗盤報11.7元，高招股價逾6%
|牧原股份(02714)、大族數控(03200)兩H股穩價期結束，今日起調入港股通
|龍資源(01712)旗下芬蘭南部金礦項目鑽探活動取得優質結果
|理想汽車(002015)據報秘密研發人形機器人近一年，首款產品料年內發布
|泡泡瑪特(09992)將與日本Sanrio聯乘Labubu推出新系列
|渣打香港(02888)將於今晚10時至周日中午12時進行系統升級，手機app、網上理財及轉數快服務暫停服務
|華僑銀行香港、建造業議會及香港綠色建築議會合作，推動香港建造業綠色轉型
|蜜雪冰城(02097)據報試水現磨咖啡，咖啡產品線將同步升級
|世茂(00813)許榮茂金鐘力寶中心全層料以2.53億蝕沽，鷹君集團接貨
|兗礦能源(01171)悉售內蒙古鑫泰煤炭，交易價30.5億元人民幣
|周大福創建(00659)8.5億元可換股債券今起在維也納除牌
|瀾起科技(06809)穩定價格行動及穩定價格期結束
|現恆建築(01500)今日出現不尋常的價格和交易量變動
|白雲山(00874)程寧因退休辭任副董事長職務
|高山企業(00616)中文股票簡稱將更改為「財富鏈」
|致浩達控股(01707)清盤呈請的聆訊已押後至下月13日
|維立志博生物(09887)維利信II期臨床研究首例患者成功入組
|阿里千問App推婦女節活動，抽「AI辦事卡」最高立減188元人民幣
|保利置業集團(00119)2月合同銷售金額按年跌39%至22億元人幣
|廣汽(02238)埃安上月升至全港電動車銷量第三位，將有近一批熱門車型抵港
|江山控股(00295)首2個月總發電量按年跌27.7%
|派格生物醫藥(02565)新一代GLP-1(CR059)首次人體試驗取得一個月臨床觀察結果
|知行集團(01539)與Multipolar訂立諒解備忘錄，於印尼提供高效能運算或人工智能圖形處理單元服務
|維立志博生物(09887)公司股份獲納入恒生綜合指數成份股及獲調入港股通標名單
|金輝集團(00137)間接附屬公司出售一艘船舶，代價2345.5萬美元
|百濟神州(06160)授出受限制股份單位
|豆盟科技(01917)楊斌、張聃琦分別辭任聯席行政總裁，原立民接任
|寶龍地產(01238)2月合約銷售額按年跌29.1%至4.31億人幣
|中國外交部表示各方努力下，國航南航等陸續恢復中東國家航班；迪拜汽車經銷商承壓，超1200輛中國新能源車滯留海上
|傅聰稱個別國家不應泛安全化、政治化能源礦產問題；花旗指能源危機或推高煤價，內地火電企業面臨盈利壓力
|中國液體火箭發動機領域取得突破，藍箭航天「藍焱」完成試車
|中國科學院趙曉光稱機器人是否像人不重要，解決問題才重要
|信通院表示截至去年6月中國計算設備算力總規模佔全球約兩成
|鄭州公積金貸款買裝配式商品住房，額度擬最高可上浮20
|人行448億逆回購利率持平，全周收水13634億，另進行8000億買斷式逆回購
|字節跳動擬招聘逾7000名實習生，規模史上最大，轉正率超五成
|原豆包PC端產品負責人據報創業做AI手機，公司註冊資本千萬美元
|麥當勞中國表示繼續堅定投資中國市場，今年擬新開1000家餐廳
|追覓科技打擊假信息博流量，涉事者已認錯並全平台註銷帳戶
|機構指內地2月CPI漲幅料擴至0.8%，PPI跌幅續收窄
|發改委表示在集成電路、衛星互聯網等領域建一批重大項目，規模至少千億級；鄭柵潔料今年GDP增量超6萬億元，有力支撐穩就業、惠民生、防風險；將安排更多政策和資金提振消費，釋放消費潛力；應對學齡人口排浪式達峰，「十五五」將重點高中建設
|商務部推動生物技術、外商獨資醫院等開放試點落地見效；王文濤稱每年外部環境沒有「最」不確定、只有「更」不確定
|半導體業界籲國家層面設集成電路整合機制，創立「中國ASML」
|朱建弟稱投融資改革要降低創業融資門檻，優化退出渠道
|湘佳股份喻自文指建議推行食用植物油「一單一碼一報告」制度
|去年末中國政府債務餘額約96萬億元，債務風險總體安全可控；瑞銀指今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫和恢復
|長安汽車朱華榮稱爭取在2030年實現整車銷量400萬輛
|台股收跌0.22%，報33599.54點
|受伊朗戰事影響，首爾汽油均價3年多來首次超過每升1900韓元
|美國和委內瑞拉同意恢復外交關係
|美國向印度頒發許可證，允許購買部分俄羅斯石油
|反移民急先鋒慘變替罪羊，特朗普炒掉國土安全部長諾姆；美國SEC撤訴，加密幣富豪孫宇晨欺詐案以1000萬美元了結
|美國上周新領失業救濟人數持平21.3萬，低於預期
|軟銀據悉尋求最高400億美元貸款，用於投資OpenAI
|特斯拉英國2月銷量急挫逾四成，比亞迪逆市勁升40.9%
|Meta智能眼鏡被指存隱私泄露風險，面對至少一宗集體訴訟
|First Eagle表示中東局勢短期料難復常，凸顯構建具韌性投資組合重要性
|丁薛祥今早參加港澳地區全國政協委員聯組會；落實行政主導需特區政府和社會各界共同努力；唐英年引述丁薛祥指十五五機遇多，香港制定5年計劃是好事
|特區政府將為滯留阿聯酋港人爭取盡快獲得機位離開當地
|政府向殉職消防隊目何偉豪家屬發放615萬元援助
|Lalamove創投人鍾永良斥6505萬大手購入One Jardine's Lookout 9個單位
|地政總署表示2月錄5個項目申請售樓紙涉2143伙，按月升60%
|差估署表示1月私樓落成量92伙按月跌89.67%，創近20個月新低
|觀塘中海日升中心地舖及車位1.72億元沽出，海港主席接手
|黎智英勾結外國勢力罪成判囚20年，法律團隊稱不會上訴
|網傳假消息政府派半價餐飲券，勞福局已向平台舉報保留追究權利
|檀島咖啡餅店灣仔店結業，遇見小麵月租19.8萬進駐
|中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平
|金管局表示本港2月底外匯儲備資產增至4392億美元
|致同指亞太及全球職場性別多元化倒退，女性高管佔比低於全球平均水平
