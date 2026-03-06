《日入而息》長和就巴拿馬政府強行接管碼頭採進一步法律行動，恒生全周累跌873點

長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動；據報長和出售港口交易進展緩慢，各方冀中美領導人會晤取得突破；惠譽將長和(00001)評級上調至「A」展望穩定，巴拿馬及中東事件直接影響有限

內地自動駕駛企業Momenta傳已秘密申港上市，擬集資至少10億美元

中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平

騰訊(00700)即日起全球招聘逾1萬名實習生，AI相關崗位大幅擴招；深圳騰訊大廈門口近千人排隊，騰訊雲工程師協助安裝OpenClaw

中證監主席稱「十五五」期間完善中國特色穩市機制建設；吳清稱優化再融資機制，推出儲架發行，突出「扶優扶科」

潘功勝稱人行將靈活高效運用降準降息等多種貨幣工具；沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢；繼續開展國債買賣操作，完善存款準備金制度；支持中央匯金公司發揮類平準基金作用；新發放企業貸和個人住房貸利率處歷史低位

發改委同財政部、人行等設國家級併購基金，料撬動資金超1萬億；發改委表示在集成電路、衛星互聯網等領域建一批重大項目，規模至少千億級；鄭柵潔料今年GDP增量超6萬億元，有力支撐穩就業、惠民生、防風險；將安排更多政策和資金提振消費，釋放消費潛力；應對學齡人口排浪式達峰，「十五五」將重點高中建設

財政部藍佛安稱更加積極的財政政策力度給足，協同效應放大；1000億財政金融協同促內需專項資金，可惠及萬億級信貸；只要消費了，財政都給一個百分點貸款貼息