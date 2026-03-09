  • 會員
2026-27年度財...
期貨新聞

09/03/2026 16:46

即月期指最後交易價25267跌324點，成交147175張

　　即月期指最後交易價25267，跌324點，低水141點，成交147175張。即月國指期貨最後交易價8554，跌44點，低水27點，成交155384張。另外，即月科指期貨最後交易價4929，跌5點，低水13點，成交188337張。
《經濟通通訊社9日專訊》

