即月期指最後交易價25911升644點，成交116699張

即月期指最後交易價25911，升644點，低水49點，成交116699張。即月國指期貨最後交易價8711，升157點，高水1點，成交119364張。另外，即月科指期貨最後交易價5057，升128點，低水4點，成交165855張。

《經濟通通訊社10日專訊》