即月期指最後交易價25911升644點，成交116699張

即月期指最後交易價25911，升644點，低水49點，成交116699張。即月國指期貨最後交易價8711，升157點，高水1點，成交119364張。另外，即月科指期貨最後交易價5057，升128點，低水4點，成交165855張。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票
10/03/2026 16:46
