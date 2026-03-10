《日入而息》九置去年轉蝕42.6億元，龍蝦概念股熱炒騰訊爆升7%

九置(01997)去年盈轉虧蝕42.6億元，派末期息66仙；去年基礎淨盈利增加5%至64.56億元，投資物業重估減值淨額105.3億元；九置稱美元不再是「避風港」，世界變亂交織下香港正溫和復甦，集團將謹慎應對挑戰；九置吳天海指將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」