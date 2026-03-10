《日入而息》九置去年轉蝕42.6億元，龍蝦概念股熱炒騰訊爆升7%

|九置(01997)去年盈轉虧蝕42.6億元，派末期息66仙；去年基礎淨盈利增加5%至64.56億元，投資物業重估減值淨額105.3億元；九置稱美元不再是「避風港」，世界變亂交織下香港正溫和復甦，集團將謹慎應對挑戰；九置吳天海指將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」
|置富產業信託(00778)去年可分派收益按年跌約0.1%，末期分派16.81仙
|理文化工(00746)全年純利升15.8%至5.6億元，派息14仙
|理文造紙(02314)去年純利升47.9%至19.4億元，派息增至9.3仙
|騰訊(00700)就「小龍蝦」WorkBuddy流量激增致服務不穩致歉表示已緊急擴容
|全球開發者先鋒大會月底在滬舉行，創業者決賽聚焦OpenClaw；工程院院士高文稱OpenClaw用戶應注意防範潛在網絡安全風險；常熟市支持OPC運用OpenClaw生產經營，最高予600萬元補貼
|據報渣打(02888)擬於新加坡增最多50名客戶經理，以服務中國富裕客戶
|美格智能(03268)H股首掛開報29.04元較招股價高不足1%，每手賺18元；美格智能H股首掛收高近2%，盤中曾破發收市每手賺44元
|國泰(00293)表示往返迪拜及利雅得航班將延續取消至3月31日，加開額外航班往返倫敦
|長江生命科技(00775)成立附屬「順譜醫藥科技」，推動治療性癌症疫苗組合發展
|保監局指航運專項風險池戰爭險保費升5至10倍
|香港航空周四起上調燃油附加費，飛日本及泰國等航線加幅約三成
|首2月中國出口機電產品增24.3%，進口原油增15.8%；首2月中國與美國貿易總值6097億元跌16.9%，貿易夥伴地位降至第四；中國首2月人民幣計出口增19.2%進口漲17.1%，2月環比出現雙位數下跌；中國罕有公布2月單月出口大漲39.6%進口漲13.8%，首2月出口增21.8%進口增19.8%大超預期
|交通運輸部約談馬士基集團、地中海航運公司有關負責人
|據報亞洲人才爭奪戰加劇，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手步伐加快
|中國外交部表示逾1萬名中國旅客自阿聯酋等國安全返回
|風險情緒降科技金融股漲，恒指急彈551點收報25959，北水淨沽180億獲利
|貿易數據超預期，滬指收升0.65%返四千一，成交縮近一成
|歐元最新報1.1647/48，日圓最新報157.72/76
|海豐國際(01308)全年純利升18.9%至12.2億美元，息1港元
|鷹普精密(01286)全年純利升12.7%至7.3億元，息8仙
|宏信建發(09930)全年純利跌83.6%至1.5億人幣，派息削至1.6港仙
|大成食品(03999)全年盈轉虧155.8萬人幣，不派息
|九置(01997)美元不再是「避風港」，世界變亂交織下香港正溫和復甦，集團將謹慎應對挑戰
|據報渣打(02888)擬於新加坡增最多50名客戶經理，以服務中國富裕客戶
|英諾賽科(02577)獲納入富時全球股票指數系列
|中廣核新能源(01811)表示今年2月完成發電量按年減少1.7%
|據報新加坡物流倉供應商普洛斯最快次季申在港IPO
|據報梅賽德斯-賓士考慮與長汽(02333)共享南非工廠
|遠展(00035)邱達昌稱中東局勢對本港影響不大，料樓價未來兩年再升15%
國泰(00293)表示往返迪拜及利雅得航班將延續取消至3月31日，加開額外航班往返倫敦；國泰與西九文化區管理局推出「香港精神號」全新藝術塗裝客機
|美聯測量表示港鐵(00066)錦上路站第二期物業發展項目估值72.39億
|阿里雲與上海市金山區政府達成合作，基於「真武」芯片建算力中心
|中華電力(00002)與城大簽訂合作備忘錄，推動金屬3D打印技術在電力行業創新應用
|京東服飾成中國國際時裝周合作夥伴，將攜15家品牌亮相時裝周
|信置(00083)連續第四年獲選為標普全球《可持續發展年鑑》成員
|寧德(03750)業績說明會表示全年排產規劃沒明顯變化，鈉新電池市場滲透率料擴
|滙豐取消香港面向客戶的員工居家辦公安排；滙豐推出「滙豐Teens」，戶口專為11至17歲客戶而設
|裕元(00551)2月綜合經營收益淨額按年升19.4%，首兩月增0.7%
|寶勝國際(03813)2月綜合經營收益淨額按年升近82%
|同方友友(01868)張園園辭任總裁及首席執行官，連琛瑋接任總裁
|遠洋集團(03377)2月協議銷售額按年跌52.5%
|君聖泰醫藥-B(02511)HTD1801的新藥上市申請獲中國藥監局受理
|康諾亞(02162)治療胃癌藥物完成首例受試者給藥
|東方企控(00018)本月13日起中文股份簡稱更改為「東方傳媒集團」
|傳因人手短缺，中信證券及中信建投退出賽美特香港IPO協調人角色
|長江生命科技(00775)成立附屬「順譜醫藥科技」，推動治療性癌症疫苗組合發展
|禹洲集團(01628)2月合約銷售金額按年跌35.5%，首兩月跌16%
|綠地香港(00337)首兩個月合約銷售按年增長近1.4倍
|南華期貨(02691)鍾益強辭任副總經理
|華潤醫藥(03320)旗下華潤醫藥商業與羅氏製藥達成戰略合作
|晨訊科技(02000)首兩個月收入6760萬元，按年跌7.3%
|多想雲(06696)決議建議採納股份獎勵計劃
|京東推出OpenClaw遠程部署專項服務，售價399元
|保誠委任黃慶泰為香港及澳門首席資訊科技總監兼大中華區區域首席資訊科技總監
|富邦銀行香港表示今年淨息差存在下行壓力，香港商業房地產敞口佔整體貸款僅為低水平
|有指博納影業董事長于冬欠澳門永利賭場473萬，公司回應指為不實信息
|歌禮製藥(01672)其小分子GLP-1R激動劑ASC30超長效皮下儲庫型製劑針對肥胖適應症的美國II期24周研究獲積極頂線結果
|分析指中國外貿今年開局強勁，短期政策刺激必要性降低
|抖音小火人日活用戶規模突破1億，8成流量來自於抖音域內分享
|中國首2月稀土出口同比增長23%
|交通運輸部約談馬士基集團、地中海航運公司有關負責人
|深交所披露2024年年薪酬惹關注，職工年薪降至50萬元內
|人行395億逆回購利率持平，淨投放52億
|保利再斥近16億拍得杭州蕭山世紀城核心單元地塊，溢價率16.1%
|全民「養蝦」熱潮背後：安全風險、萬元帳單與AI焦慮
|合肥高新區擬打造OPC園區支持「養龍蝦」，最高可享1000萬元創業補助
|字節豆包據報內測「購物」功能，無需跳轉抖音下單支付
|台積電2月營收3176億元新台幣，月減21%、年增22%，金額創單月第十強
|報告指中國企業首次包攬全球風電整機製造商市場份額前六
|網信辦春節清理逾70萬條信息，涉挑起攀比對立、借AI生成傳播「數字泔水」等
|鼎泰豐重回北京市場，14日正式對外營業
|亞投行成功發行30億元三年期熊貓債，票面利率1.7%
|佛山市禪城區面向公眾推出OpenClaw免費部署服務
|小紅書表示嚴禁用AI托管模式運營帳號，視情況警告、限制內容分發或封禁帳號
|台股收升2.06%，報32771.87點
|董明珠稱促消費首先要加工資，更重要是解決就業問題
|周鴻禕稱將推出「360安全龍蝦」，解決OpenClaw安裝門檻高、安全風險等問題
|加拿大審查後為TikTok在當地投資項目開綠燈
|伊朗駐華大使稱通過「三步走」推動局勢緩和與政治解決
|嘉信理財表示戰事帶來很多不確定性，惟料較長期利率不會有太多下行空間
|澳洲將派偵察機赴中東，向阿聯酋提供導彈以抵禦伊朗
|金價上漲，因特朗普釋放中東衝突可望結束的訊號
|伊朗戰火第11日局勢簡報
|以軍空襲伊朗核子實驗室
|中國外交部表示逾1萬名中國旅客自阿聯酋等國安全返回
|中方評論霍爾木茲海峽石油通道問題：各方有責任確保能源供應穩定暢通
|沙特阿美表示若霍爾木茲海峽持續關閉，原油市場將面臨災難性後果
|日本經濟增長超預期，為日本央行進一步升息提供支撐
|蘋果Siri升級滯後，智能家居顯示器延至9月發布
|據報亞洲人才爭奪戰加劇，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手步伐加快
|何永賢稱房委會將向出售業權宏福苑業主提供2000個大單位
|房委會完成公屋入息限額檢討，倡來年平均上調2.8%，資產限額增1.4%
|北角東岸板道晚上疑電力故障，百米路段陷入漆黑，經搶修後供電晚上10時恢復
|落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉稱油價飆升令運輸公司成本大增令「搵食車」司機壓力更大
|鄭志剛稱香港應進一步加大力度邀請國際歌手來港演出
|陳茂波稱本港發展AI方面具獨特優勢，正採取「雙軌並行」策略
|香港航空周四起上調燃油附加費，飛日本及泰國等航線加幅約三成
|報告指91%家辦已投資本港市場，風險管理產品需求加強
|本港2月中小企營商氣氛改善，中小企業務收益的現時和展望動向指數均升至近兩年高位
|入境處打擊非法勞工，拘20人揭外傭休假街頭「搵外快」
|投資推廣署表示新加坡經典烘焙品牌老成昌落戶中環
|會財局對三宗個案違反註冊規定及會計師獨立性作出罰款
|香港貨幣及金融研究中心表示本地家辦行業增長強勁，慈善及影響力投資成新焦點
