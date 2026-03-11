即月期指最後交易價25820跌91點，低水79點

即月期指最後交易價25820，跌91點，低水79點，暫成交74280張。即月國指期貨最後交易價8693，跌18點，低水12點，暫成交76075張。另外，即月科指期貨最後交易價5052，跌5點，低水3點，暫成交115838張。

《經濟通通訊社11日專訊》