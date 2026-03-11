  • 會員
11/03/2026 16:46

即月期指最後交易價25820跌91點，成交74280張

　　即月期指最後交易價25820，跌91點，低水79點，成交74280張。即月國指期貨最後交易價8693，跌18點，低水12點，成交76118張。另外，即月科指期貨最後交易價5052，跌5點，低水3點，成交116742張。
《經濟通通訊社11日專訊》

