即月期指最後交易價25700跌120點，成交88844張

即月期指最後交易價25700，跌120點，低水17點，成交88844張。即月國指期貨最後交易價8690，跌3點，低水10點，成交73410張。另外，即月科指期貨最後交易價5026，跌25點，低水2點，成交111552張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/03/2026 16:46
