《日入而息》港交所建議放寬WVR上市門檻，本港二手樓價創逾兩年高

|聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請；港交所伍潔鏇建議下調同股不同權門檻後，其門檻仍高於主板上市的最低要求
|中原CCL升穿150點創逾2年新高，今年樓價暫累升4.3%
|中國金融機構傳擴大科技業信貸，支持政府AI戰略大計
|長建(01038)據報尋求過橋貸款，以競購麥格理持有的英國智能電表資產
|港鐵(00066)表示員工今年基本薪酬加幅達1.6%至3.84%
|財庫局公布諮詢總結，擬今年8月起分階段加強規管持牌放債人
|政府刊憲修訂金錢服務經營者發牌制度下12項費用，5月中生效
|內媒實測百度(09888)手機龍蝦表示AI買奶茶、打車均失敗，需人手輸入App帳號並驗證；百度健康據報已啟動內測醫生版「龍蝦」；蘋果降內地「蘋果稅」，百度為應用生態釋放出更積極的發展訊號
|格力與京東(09618)戰略合作，目標三年賣1000萬台AI系列空調；京東雲推OpenClaw免費安裝活動，現場送真小龍蝦；京東雲養數字龍蝦，送實體小龍蝦
|香港寬頻(01310)推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶
|Stellantis據報尋求與小米(01810)、小鵬(09868)等中國車企合作，投資其歐洲業務；雷軍稱小米新一代SU7將於本月正式發布
|生物科技初創公司Earendil Labs據報擬在港上市，集資39億元
|內地2月末M2增速持平於9%，M1增速擴至5.9%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；機構指中國首2月消費增速料擴至2.5%，工業縮至5%，固投跌幅收窄
|中國商務部表至何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商；美對華發起301調查，商務部指美方無權單方面認定「產能過剩」
|恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點
|「龍蝦」熱潮退算力股回吐，滬指收跌0.8%，本周跌0.7%
|歐元最新報1.1455/57，日圓最新報159.43/47
|彩星玩具(00869)去年盈轉虧1535.3萬元，不派息
|TOM(02383)去年虧損收窄至2.05億元，不派息
|傳奇生物據報擬今年來港上市，集資3億至4億美元
|業聚醫療(06929)表示積極考慮派發中期股息，去年派特息股東反應正面
|生物科技初創公司Earendil Labs據報擬在港上市，集資39億元
|長建(01038)據報尋求過橋貸款，以競購麥格理持有的英國智能電表資產
|健康160(02656)控股股東羅寧政自願延長禁售期至9月16日
|上實城市開發(00563)斥近27億元人幣投得上海徐匯區商住地，擬建學區房項目
|網易(09999)蘋果下調佣金率有利促進產業良性循環，實現雙贏
|內媒實測百度(09888)手機龍蝦表示AI買奶茶、打車均失敗，需人手輸入App帳號並驗證；百度健康據報已啟動內測醫生版「龍蝦」；蘋果降內地「蘋果稅」，百度為應用生態釋放出更積極的發展訊號
|小馬智行(02026)Robotaxi接入騰訊出行服務小程序
|文遠知行(00800)與騰訊(00700)雲深化合作，Robotaxi即日起接入微信小程序
|蘋果下調中國區「蘋果稅」，騰訊(00700)表示行業為之振奮
|腦機接口公司階梯醫療完成5億元戰略融資，阿里(09988)領投、騰訊(00700)等參投；阿里雲手機版OpenClaw應用JVS Claw上線，已開啟免費內測
|吉利(00175)輔助駕駛系統千里浩瀚G-ASD獲歐盟認證，料6月在歐洲上路
|格力與京東(09618)戰略合作，目標三年賣1000萬台AI系列空調；京東雲推OpenClaw免費安裝活動，現場送真小龍蝦；京東雲養數字龍蝦，送實體小龍蝦
|香港寬頻(01310)推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶
|Stellantis據報尋求與小米(01810)、小鵬(09868)等中國車企合作，投資其歐洲業務；雷軍稱小米新一代SU7將於本月正式發布
|太古(00019)減持國泰航空(00293)屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股
|港鐵(00066)表示員工今年基本薪酬加幅達1.6%至3.84%
|禾賽科技(02525)與九識智能簽20萬顆激光雷達獨家訂單
|阿里雲李飛飛稱續提供全棧式AI解決方案及開源計劃等，助力客戶加速創新
|南洋商業銀行推出新客戶定期存款優惠，港元一個月息達3.08%
|上海商業銀行推出Mastercard信用卡幸運大抽獎
|華懋尖沙咀瑜意截收5116個認購登記，超額認購逾30倍
|新世界(00017)K11 ARTUS申請改裝為服務式住宅遭否決，新世界︰將研究委員意見
|新地(00016)摩通將租用藝術廣場大樓六層樓面，租期十年
|DYNAM JAPAN(06889)佐藤茂洋轉贈600萬股予其子女
|石四藥(02005)獲內地批准採用子公司共擠輸液用管；脂溶性維生素注射液藥品生產在內地獲批註冊
|合生創展︰2月總合約銷售金額按年跌27.6%至3.09億元人民幣
|富力地產(01117)2月總銷售收入按年跌5.7%至7.5億人民幣
|美團(03690)王興堅定國際化但不盲目擴張，聚焦即時零售
|華潤電力(00836)2月附屬電廠售電量按年增加2.3%
|世茂集團(00813)2月合約銷售額按年跌逾30%
|國務院參事室研究員表示十五五的核心是要推動經濟高質量發展
|王毅、王小洪、董軍將赴越南出席中越外交、國防、公安部長級會議
|中國政府據報拒絕中石化動用商業石油儲備的請求；中信博表示霍爾木茲海峽局勢趨緊，部分中東項目交付延期
|中國加入《三倍核能宣言》，助力全球綠色低碳轉型
|市監總局表示去年辦結壟斷案件22件，罰沒金額超6億元
|海關總署表示推廣跨境電商零售出口商品跨關區退貨模式
|工信部就人工智能等83項行業標準計劃項目公開徵意見；工信部通報24款APP及SDK存侵害用戶權益行為
|歷時40天春運收官，出行規模創新高
|上海逾68億元出讓3宗地，綠城溢價超6%競得青浦區宅地；上海警方拘逾30人涉低價買停牌債券再誘高價接盤，涉資超2億
|首2月廣東進出口1.64萬億元創同期新高，同比增逾22%；首2月粵港澳大灣區內地9市進出口1.57萬億元，同比增逾22%
|內地2月末M2增速持平於9%，M1增速擴至5.9%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；機構指中國首2月消費增速料擴至2.5%，工業縮至5%，固投跌幅收窄
|1月中國非金融類對外直接投資120.5億美元，同比下降11.1%
|中國金融機構傳擴大科技業信貸，支持政府AI戰略大計
|內地中小銀行存款利率又掀調降潮，最高下調超30個基點
|人行375億逆回購利率持平，全周收水1011億；下周一將開展5000億元買斷式逆回購操作，3月累計淨減3000億
|科大訊飛版「龍蝦」AstronClaw上線，主打安全便捷
|「養蝦」熱潮帶火Mac mini，深圳華強北現加價斷貨潮；內媒表示銀行收到OpenClaw風險提示，監管要求封堵安全漏洞
|字節跳動境外組建基於英偉達高端AI芯片的算力系統
|全球首款侵入式腦機接口醫療器械內地獲批上市
|申通快遞華南樞紐落戶廣州，總投資超20億元
|追覓擬下周發射首顆太空算力衛星，擬以200萬顆衛星打造超級太空算力中心
|滴滴去年經調整EBITA盈利36.7億元，核心平台成交總額增14.8%至4508億元；從未推出「8年超齡車延期3年營運」政策
|台股收跌0.54%，報33400.32點
|中國商務部表至何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商；美對華發起301調查，商務部指美方無權單方面認定「產能過剩」
|美國商務部裁定遭推翻，中國電池負極材料逾160%的關稅不會生效
|翟雋晤巴林外交大臣談局勢表示非軍事目標不該被襲，航道安全不應受擾
|赴美訪問在即，日本首相高市早苗因感冒取消部分公務活動
|美國財長貝森特稱允許俄羅斯石油銷售，但是臨時措施
|美國的臨時豁免使1900萬桶俄羅斯原油可供購買；美軍一架參與伊朗軍事行動的KC-135加油機墜毀；美國正建立關稅退款系統，進度達40%至80%
|英國1月GDP與上月意外停滯，遜預期
|美歐日據悉將談判關鍵礦產貿易協議，包括價格下限和關稅內容
|海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45；日本財務大臣表示已準備好對匯率採取一切必要措施
|戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位；美國經濟數據向好，失業及貿易逆差狀況均有改善
|澳航同意為疫情期間的航班取消賠償1.05億澳元
|三星與英偉達合作加速研發下一代NAND快閃記憶體
|蘋果宣布降低中國App Store佣金率，3月15日起從30%改為25%
|聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請
|金管局表示2月境外資產增加328億港元，至36301億港元
|GUM表示強積金綜合指數3月首九日下跌4%，3月初人均蝕13610元
|港交所伍潔鏇建議下調同股不同權門檻後，其門檻仍高於主板上市的最低要求
|財庫局公布諮詢總結，擬今年8月起分階段加強規管持牌放債人
|政府刊憲修訂金錢服務經營者發牌制度下12項費用，5月中生效
|政府委任黃天祐為行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會成員
|政府澄清宏福苑長遠居住安排，強調遷出期限具彈性租金補助安排清晰
|五月天演唱會主辦方公布3月24日彩排場安排，無論是否出席均可退票
|孫玉菡稱冀第三季完成安裝偵測系統支援照顧者，肯定「一戶一社工」擔當
|山頂纜車因訊號故障已暫停服務，城巴及專線小巴將加強服務
|消防處表示非法油站趨市區化流動化，今年首兩月投訴增42%
|「華富邨之父」廖本懷逝世享年96歲，房屋局局長何永賢表示哀悼
|中原CCL升穿150點創逾2年新高，今年樓價暫累升4.3%
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇