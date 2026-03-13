《日入而息》港交所建議放寬WVR上市門檻，本港二手樓價創逾兩年高

聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請；港交所伍潔鏇建議下調同股不同權門檻後，其門檻仍高於主板上市的最低要求

中原CCL升穿150點創逾2年新高，今年樓價暫累升4.3%

中國金融機構傳擴大科技業信貸，支持政府AI戰略大計

長建(01038)據報尋求過橋貸款，以競購麥格理持有的英國智能電表資產

港鐵(00066)表示員工今年基本薪酬加幅達1.6%至3.84%

財庫局公布諮詢總結，擬今年8月起分階段加強規管持牌放債人

政府刊憲修訂金錢服務經營者發牌制度下12項費用，5月中生效

內媒實測百度(09888)手機龍蝦表示AI買奶茶、打車均失敗，需人手輸入App帳號並驗證；百度健康據報已啟動內測醫生版「龍蝦」；蘋果降內地「蘋果稅」，百度為應用生態釋放出更積極的發展訊號

格力與京東(09618)戰略合作，目標三年賣1000萬台AI系列空調；京東雲推OpenClaw免費安裝活動，現場送真小龍蝦；京東雲養數字龍蝦，送實體小龍蝦

香港寬頻(01310)推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶

Stellantis據報尋求與小米(01810)、小鵬(09868)等中國車企合作，投資其歐洲業務；雷軍稱小米新一代SU7將於本月正式發布

生物科技初創公司Earendil Labs據報擬在港上市，集資39億元

內地2月末M2增速持平於9%，M1增速擴至5.9%；內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%；機構指中國首2月消費增速料擴至2.5%，工業縮至5%，固投跌幅收窄