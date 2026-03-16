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16/03/2026 09:15

期指高開219點報25580，國指期貨升50點報8686

　　期指高開219點報25580，國指期貨高開50點報8686，科指期貨高開52點報5016。
《經濟通通訊社16日專訊》

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