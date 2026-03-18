恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數226383張，減逾萬五張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為226383張，較前減15800張；若計入其他月份的未平倉合約，總數274452張，減14474張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/03(二)
|226383
|-15800
|274452
|-14474
|16/03(一)
|242183
|3637
|288926
|5934
|13/03(五)
|238546
|1758
|282992
|3840
|12/03(四)
|236788
|9489
|279152
|9731
|11/03(三)
|227299
|-20034
|269421
|-17982
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/03(二)
|72815
|533
|109187
|1068
|16/03(一)
|72282
|-10325
|108119
|-9071
|13/03(五)
|82607
|4837
|117190
|6233
|12/03(四)
|77770
|3160
|110957
|3131
|11/03(三)
|74610
|2673
|107826
|2838
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
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