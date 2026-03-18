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期貨新聞

18/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數226383張，減逾萬五張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為226383張，較前減15800張；若計入其他月份的未平倉合約，總數274452張，減14474張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/03(二)226383-15800274452-14474
16/03(一)24218336372889265934
13/03(五)23854617582829923840
12/03(四)23678894892791529731
11/03(三)227299-20034269421-17982

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/03(二)728155331091871068
16/03(一)72282-10325108119-9071
13/03(五)8260748371171906233
12/03(四)7777031601109573131
11/03(三)7461026731078262838

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

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