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18/03/2026 09:15

期指高開85點報25974，國指期貨升12點報8840

　　期指高開85點報25974，國指期貨高開12點報8840，科指期貨高開10點報5115。
《經濟通通訊社18日專訊》

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