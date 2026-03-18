即月期指最後交易價25975升86點，低水50點

即月期指最後交易價25975，升86點，低水50點，暫成交76388張。即月國指期貨最後交易價8820，跌8點，低水16點，暫成交78448張。另外，即月科指期貨最後交易價5102，跌3點，低水6點，暫成交106007張。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/03/2026 16:31
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18/03/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５２４４張，減８７１３張
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