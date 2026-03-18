【夜期時段】即月期指最新報26011點，升36點，低水14點

即月期指在夜期時段開市報25972點，跌3點，低水53點，最新報26011點，升36點，低水14點，合約成交383張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8818點，跌2點，低水18點，最新報8832點，升12點，低水4點，合約成交306張。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/03/2026 17:20
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