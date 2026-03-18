  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯
期貨新聞

18/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26011點，升36點，低水14點

　　即月期指在夜期時段開市報25972點，跌3點，低水53點，最新報26011點，升36點，低水14點，合約成交383張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8818點，跌2點，低水18點，最新報8832點，升12點，低水4點，合約成交306張。
《經濟通通訊社18日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰18/03/2026 16:59  《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，美國公布ＰＰＩ…

其他
More

18/03/2026 16:46  即月期指最後交易價２５９７５升８６點，成交７６３８８張

18/03/2026 16:31  即月期指最後交易價２５９７５升８６點，低水５０點

18/03/2026 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０８﹒０升３４﹒…

18/03/2026 09:15  期指高開８５點報２５９７４，國指期貨升１２點報８８４０

18/03/2026 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７７９﹒２５，升６點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

德國思想家哈伯馬斯向崩塌世界說再見

18/03/2026 18:14

大國博弈

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區