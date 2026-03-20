20/03/2026 19:36
《日入而息》鄭氏家族傳考慮供股或配股方式向新世界注資312億，小鵬汽車上季轉賺3.8億人幣
|小鵬汽車(09868)上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣
|煤氣(00003)全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%；煤氣稱今年有加價壓力，惟暫難評論具體加幅，正與政府溝通
|途虎-W(09690)去年純利跌13.1%至4.2億人幣，經調整淨利潤升12%
|鄭氏家族傳考慮供股或配股方式，向新世界(00017)注資312億
|李寧(02331)料今年收入高單位數增長，淨利潤率錄高單位數百分比
|中原CCL按周升0.5%連升2周，新春後樓市進入季節性旺市
|本港2月份消費物價指數按年上升1.7%；去年12月職位空缺數目為46000個，較上年同期減少21%或12410個；本去去年第四季錄得465億元的國際收支盈餘，但全年國際收支錄得699億元赤字
|香港證監會據報限保薦人同時最多只能接5宗訂單；證監會表示在區域法院進行的首宗涉及非法賣空的證券欺詐刑事檢控的聆訊日期已定
|滙豐全球投資峰會將於4月中旬舉行，艾橋智及耶倫等將出席
|恒大清盤人控告羅兵咸案，排期5月18日首次聆訊
|內地3月LPR連續十個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%；東方金誠表示LPR暫仍缺下調動力，年中前後或全面政策性降息；中信證券指各項經濟數據均有亮點，當下降息緊迫性不高
|特斯拉採購中國光伏設備據報5月首周發貨，出口備案審批推進中；特斯拉據報擬從中國採購總價29億美元光伏製造設備；特斯拉據報計劃採購中國光伏設備，有光伏企業回應指確有此事
《即日市況》
|恒指收跌223點報25277連跌三周，北水敗走單日淨沽210億元，小米曾挫一成阿里跌6%
《深滬股市》
|滬綜指收跌1.24%失4000點，本周挫3.4%連跌三周
《美元匯價》
|歐元最新報1.1541/43，日圓最新報158.88/89
《公司業績》
|中國建築興業(00830)去年盈利跌64%收入減26%，末期息減至1港仙
|光大環境(00257)全年多賺16%收入跌9%，末期息12仙同比多派三分一
|太興(06811)去年多賺72%收入增7%，末期息增至5仙，期內淨增13間分店
|順豪控股(00253)全年虧損收窄至1億元，不派息
|順豪物業(00219)全年虧損收窄至1.8億元，不派息
|華大酒店(00201)全年虧轉盈820萬元，不派息
|興利(香港)控股(00396)全年純利跌94.9%至78.7萬元，派息0.015元
|不同集團(06090)全年純利升11.4%至6519.8萬人幣，不派息
|龍記集團(00255)全年虧損擴大至2261.6萬元，派息12仙
|煤氣(00003)全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%
|德琪醫藥(06996)全年虧損收窄至2.4億人幣，不派息
《公司資訊》
|飛速創新(03355)暗盤報57.8元，高招股價近39%
|國民技術(02701)暗盤報11.12元，高招股價近3%
|廣合科技(01989)H股首掛開高逾32%每手賺2317元，超購過千倍；H股首掛收高近34%，盤中股價曾翻倍收市每手賺2412元
|小鵬汽車(09868)上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣
|大唐西市(00620)午後停牌，停牌前報0.355元跌近43%
|李寧(02331)料今年收入高單位數增長，淨利潤率錄高單位數百分比
|元征科技(02488)H股全流通獲聯交所批准
|宏力醫療(09906)今早開市前停牌，此前料延發業績將刊發進一步公告
|福壽園(01448)停牌待發內幕消息，董事會疑內訌非執董查多項採購交易，料延期發布業績
|鋑聯控股(00459)私有化計劃獲大法院認許下周生效，3月30日撤銷上市地位
|聯通(00762)今年資本開支預計約500億元人民幣，冀國際業務收入雙位數增幅
|恒地(00012)紅磡首匯首推50伙，入場價由522.81萬起
|信置(00083)合作發展康城站海瑅灣I首推254伙，入場價由572.56萬元起
|Qwen3.5預覽版模型首亮相，阿里(09988)居中國大模型公司排行首位；阿里媽媽推出「AI萬相」超級經營智能體引擎
|騰訊(00700)QClaw開啟全量公測，無需邀請碼、下載即可使用
|吉利(00175)發布全球首台綠色甲醇動力賽車
|鄭氏家族傳考慮供股或配股方式，向新世界(00017)注資312億
|鍋圈(02517)目標今年核心利潤增速高於收入增速，門店總數增至逾1.45萬家
|工行(01398)修訂代理個人客戶貴金屬競價交易業務協議，並明確強平保證金比例；工銀亞洲成為LCH ForexClear直接清算會員
|HKTVmall推「3小時極速送」，王維基：反映集團向難度挑戰文化
|創維(00751)回購股份退市及創維光伏上市等先決條件尚未達成
|重慶農村商業銀行(03618)獨立非執行董事李嘉明近日不幸離世
|博駿教育(01758)唐鵬將辭任公司財務總監，楊瀅將接任
|郵儲銀行(01658)中郵金融資產投資有限公司獲准開業
|金輝集團(00137)間接附屬公司以2400萬美元出售一艘船舶
|龍資源(01712)芬蘭及瑞典地區總礦產資源量以噸位計增加8%
|途虎-W(09690)去年純利跌13.1%至4.2億人幣，經調整淨利潤升12%
|中國銀行(03988)贖回二級資本債券
|漢港控股(01663)主席汪林冰增持485萬股
《中國要聞》
|國資委表示編制好中央企業人工智能產業發展「十五五」規劃
|中國貨運代理損失近140萬人民幣，滯留海峽外側商船食水將盡
|國家副主席韓正周日起訪問肯尼亞、南非和塞舌爾
|滬深化肥股走低，傳中國收緊出口以穩定國內價格
|商務部發布16項舉措，促進旅行服務出口、擴大入境消費
|尹力殷勇會見北京市長國際企業家顧問表示共同深化科技創新合作
|國際金價大幅下挫，內地金飾價格較上月跌一成
|市監總局加緊調查評估外賣平台競爭情況，研究相應處置措施；明年3月起多類產品必須展示「CCC追溯二維碼」；對「315晚會」曝光問題從嚴從快查處，已查封551箱「漂白雞爪」
|第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」出塢，料11月交付
|上海2月人民幣貸款增加103億元，存款減少1880億元
|上期所表示上期所鎳期貨及期權被確定為境內特定品種
|金融法草案出台，確立建設金融強國，明確中央銀行職能定位；建立健全金融市場風險快速反應機制，穩妥應對市場異常波動；人行可視情形採取逆周期、跨周期調節等措施
|中國首2月FDI為1614.5億元人民幣，同比下降5.7%
|內地3月LPR連續十個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%；東方金誠表示LPR暫仍缺下調動力，年中前後或全面政策性降息；中信證券指各項經濟數據均有亮點，當下降息緊迫性不高
|人行205億逆回購利率持平，全周放水658億
|人行、外匯局表示境內企業境外放款宏觀審慎調節系數上調至0.6，整體提高餘額上限
|重慶市長胡衡華涉嚴重違紀違法受查
|天天基金2025年基金銷售額達2.6萬億元，創歷史新高
|浦發銀行等12家商業銀行據報成新一批數字人民幣運營機構
|華為傳媒軍團獨立成立，深度布局行業智能化轉型市場；華為雲CEO周躍峰稱下半年將發布一系列「龍蝦」，涉及辦公等領域
|宇樹科技上海科創板IPO申請獲受理，擬融資金額42.02億
|字節據報逾60億美元售沐瞳科技，市場解讀為進一步聚焦AI
|蘋果再向中國發展研究基金會捐款，十年累捐近1.5億元；商務部長王文濤接見，蘋果CEO庫克感謝中方各項促消費政策
|特斯拉採購中國光伏設備據報5月首周發貨，出口備案審批推進中；特斯拉據報擬從中國採購總價29億美元光伏製造設備；特斯拉據報計劃採購中國光伏設備，有光伏企業回應指確有此事
《寶島快訊》
|台股收跌0.43%，報33543.88點
《大國博弈》
|TP-Link創始人趙建軍據報申請「特朗普金卡」，公司正接受美國政府國安調查
《國際要聞》
|伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼遇襲身亡
|海灣國家警告指油價或飆至180美元，天然氣長期合約存變數
|美日首腦峰會未發聯合聲明，白宮公布兩國情況說明書；特朗普猝不及防重提珍珠港，高市早苗尷尬陪笑
|白宮擬將在數日內發布人工智能監管框架
《外圍經濟》
|英倫銀行按兵不動，高盛料最快可能在4月加息
|摩根大通預計歐洲央行4月和7月加息兩次
|美國上周新領失業救濟人數意外降至20.5萬人；DWS表示不確定性中展現信心，料今年仍將減息一次；安本表示美儲局9月減息機會仍存，取決中東局勢及油價；富達指美利率前景高度取決於中東局勢，維持對股市正向看法
|利通電子表示廖某走私英偉達AI服務器售賣給公司的傳聞不實
《其他消息》
|香港證監會據報限保薦人同時最多只能接5宗訂單；證監會表示在區域法院進行的首宗涉及非法賣空的證券欺詐刑事檢控的聆訊日期已定
|投資推廣署表示出海專班與北都發展成招商引資新引擎
|勞工處指高度關注昨日在葵涌發生的致命工作意外
|孫玉菡稱人才措施吸引逾27萬人才來港，帶來約340億元經濟貢獻
|許正宇稱今屆「裕澤香江」論壇比起歷屆將有更多中東家辦出席
|政府再度委任袁妙齡為通訊局成員，徐小曼和關靜儀獲委任為新成員
|佳能香港表示將全面推動香港、澳門及大灣區的業務整合
|調查指近七成香港女性擁家庭財務最終決定權，惟專業支援不足
|潘焯鴻涉詐騙百分百貸款案，消息指警拘資深傳媒人潘小文，曾任潘焯鴻助手
|入境處擴展自助申請香港身份證及香港特別行政區護照服務
|滙豐全球投資峰會將於4月中旬舉行，艾橋智及耶倫等將出席
|發展局表示即時停止葵涌天秤倒塌涉事承建商工務工程建築類別投標資格
|中原CCL按周升0.5%連升2周，新春後樓市進入季節性旺市
|本港2月份消費物價指數按年上升1.7%；去年12月職位空缺數目為46000個，較上年同期減少21%或12410個；本去去年第四季錄得465億元的國際收支盈餘，但全年國際收支錄得699億元赤字
|中證監主席吳清與陳茂波等港官員會晤，聚焦深化資本市場合作與穩固香港金融地位
|恒大清盤人控告羅兵咸案，排期5月18日首次聆訊
|政府飲用水重新招標結果出爐，太古可口可樂奪港島及離島合約
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
20/03/2026 16:45 《外圍焦點》歐元區公布貿易收支