《日入而息》鄭氏家族傳考慮供股或配股方式向新世界注資312億，小鵬汽車上季轉賺3.8億人幣

小鵬汽車(09868)上季虧轉盈賺3.83億人幣，經調整淨利潤5.05億人幣

煤氣(00003)全年純利跌0.4%至56.9億元，息維持23仙，本港住宅售氣量升2.4%；煤氣稱今年有加價壓力，惟暫難評論具體加幅，正與政府溝通

途虎-W(09690)去年純利跌13.1%至4.2億人幣，經調整淨利潤升12%

鄭氏家族傳考慮供股或配股方式，向新世界(00017)注資312億

李寧(02331)料今年收入高單位數增長，淨利潤率錄高單位數百分比

中原CCL按周升0.5%連升2周，新春後樓市進入季節性旺市

本港2月份消費物價指數按年上升1.7%；去年12月職位空缺數目為46000個，較上年同期減少21%或12410個；本去去年第四季錄得465億元的國際收支盈餘，但全年國際收支錄得699億元赤字

香港證監會據報限保薦人同時最多只能接5宗訂單；證監會表示在區域法院進行的首宗涉及非法賣空的證券欺詐刑事檢控的聆訊日期已定

滙豐全球投資峰會將於4月中旬舉行，艾橋智及耶倫等將出席

恒大清盤人控告羅兵咸案，排期5月18日首次聆訊

內地3月LPR連續十個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%；東方金誠表示LPR暫仍缺下調動力，年中前後或全面政策性降息；中信證券指各項經濟數據均有亮點，當下降息緊迫性不高