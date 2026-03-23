即月期指最後交易價24347跌903點，成交150972張

即月期指最後交易價24347，跌903點，低水35點，成交150972張。即月國指期貨最後交易價8292，跌284點，低水16點，成交152055張。另外，即月科指期貨最後交易價4702，跌164點，低水10點，成交244432張。

《經濟通通訊社23日專訊》