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23/03/2026 16:46

即月期指最後交易價24347跌903點，成交150972張

　　即月期指最後交易價24347，跌903點，低水35點，成交150972張。即月國指期貨最後交易價8292，跌284點，低水16點，成交152055張。另外，即月科指期貨最後交易價4702，跌164點，低水10點，成交244432張。
《經濟通通訊社23日專訊》

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