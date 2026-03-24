《外圍焦點》多名歐洲央行官員發表講話，美國公布製造業PMI

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美國總統特朗普昨日（23日）主動宣布，將要求伊朗開放霍爾木茲海峽的最後通牒押後5日，暫時不對伊朗發電廠及能源基礎設施發動軍事打擊。消息導致油價大幅回落，美股盤中大漲。不過，伊朗官方隨後否認雙方曾進行直接會談，令美股升幅於尾市顯著收窄。道指收市升631點或1.38%，報46208.47點；標普500指數升74.52點或1.15%，報6581點；納指升299.15點或1.38%，報21946.76點。港股方面，恒生指數收市報25063，升681點或2.8%，成交3031億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行管委斯萊彭發表講話。9:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場關於數字歐元的聽證會上發言。11:45pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數。5:30pm，英國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.7降至50；3月綜合採購經理人指數料由53.7降至52.8；3月服務業採購經理人指數料由53.9降至52.9。今晚9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.6降至51.5；3月綜合採購經理人指數料維持於51.9；3月服務業採購經理人指數料由51.7升至52。



在美國，今日公布業績的公司有：獵豹移動(US.CMCM)、禾賽(US.HSAI)、蘭亭集勢(US.LITB)、諾亞控股(US.NOAH)、一起教育科技(US.YQ)等。

《經濟通通訊社24日專訊》