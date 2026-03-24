24/03/2026 19:27
《日入而息》小米上季經調整盈利勝預期，新加坡總理黃循財周四訪港3日
|小米(01810)去年純利升76%至416.4億人幣，經調整淨利潤升44%；上季經調整淨利潤按年跌23.7%，勝預期，收入升7.3%；小米去年電動汽車及AI等創新業務首度實現經營收益，上季經營收益錄11億人幣
|中電信(00728)全年純利升0.5%至331.9億人幣，派息9.08分人幣；第四季度移動用戶淨增146萬戶；中電信稱增值稅稅率調升有短期影響，今年資本開支料降9%
|藥明生物(02269)全年純利升46.3%至49.1億人幣，經調整純利升17.9%
|中海油服(02883)全年純利升22.5%至38.4億人幣，息28.25分
|萬洲國際(00288)去年生物公允價值調整前純利升8.2%至15.9億美元，派息41港仙
|商湯(00020)全年虧損收窄至17.7億人幣，生成式AI收入增長51%
|平安好醫生(01833)全年純利升3.66倍至3.8億人幣，不派息
|佐丹奴國際(00709)全年純利升0.5%至2.2億元，末期息增至6.4仙；佐丹奴指對香港市場持謹慎樂觀態度，有可能調整產品價格以應對成本持續上升
|蜜雪集團(02097)全年純利升32.7%至58.9億人幣，不派息；張紅甫卸任首席執行官，改任聯席董事長，張淵接任首席執行官
|同程旅行(00780)全年純利升20.1%至23.7億人幣，息25港仙
|禾賽-W(02525)去年虧轉盈賺4.4億人幣，料今年首季淨收入增24%至33%
|綠茶集團(06831)目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度
|新加坡總理兼財長黃循財將於本周四抵港正式訪問三天，本周五與李家超會面
|政府委任四名特首顧問團新成員，包括百度創辦人李彥宏
|許正宇稱擬擴大家族辦公室和基金稅收優惠，涵蓋更多資產類別
|國泰航空(00293)往返杜拜及利雅得航班將延續取消至5月31日
|內地多家銀行據報密切關注涉中東業務船舶融資等風險
|西班牙首相桑切斯據報4月正式訪問中國；西班牙首相桑切斯據報4月訪華，中國外交部表示暫沒可提供的消息
《即日市況》
|港股午後擊破兩萬五牛熊線前仍受阻，收升681點報25063，北水淨流出創記錄次高
《深滬股市》
|滬綜指反彈收漲1.78%，兩市成交縮量14%
《美元匯價》
|歐元最新報1.1594/96，日圓最新報158.61/65
《公司業績》
|中國食品(00506)全年純利升0.2%至8.62億人幣，息15.4分人幣
|蜜雪集團(02097)全年純利升32.7%至58.9億人幣，不派息；張紅甫卸任首席執行官，改任聯席董事長，張淵接任首席執行官
|佐丹奴國際(00709)全年純利升0.5%至2.2億元，末期息增至6.4仙
|361度(01361)全年純利升14%至13.1億人幣，派息增至11.3港仙
|友誼時光(06820)全年虧轉盈9316.5萬人幣，息2港仙
|H＆H國際控股(01112)全年虧轉盈1.96億人幣，息16港仙
|萬洲國際(00288)去年生物公允價值調整前純利升8.2%至15.9億美元，派息41港仙
|中國飛機租賃(01848)全年純利升31.5%至3.4億元，息18仙
|中海油服(02883)全年純利升22.5%至38.4億人幣，息28.25分
|中電信(00728)全年純利升0.5%至331.9億人幣，派息9.08分人幣；第四季度移動用戶淨增146萬戶
|北控城市資源(03718)全年純利升7.61倍至2.2億人幣，派息2港仙
|同程旅行(00780)全年純利升20.1%至23.7億人幣，息25港仙
|科笛(02487)全年虧損收窄至3.4億人幣，不派息
|中國金茂(00817)全年純利升17.7%至12.5億人幣，不派息
|激成投資(00184)全年純利升0.6%至2.6億元，息9仙
《公司資訊》
|先為達生物科技遞上市申請，美團(03690)騰訊(00700)為股東
|澤景(02632)股份首掛開報43.9元較招股價低少於1%，近下限定價每手仍蝕15元；首日破發接近最低位收市，收低37%每手蝕816元
|凱樂士科技(02729)首掛較招股價高逾92%，近下限定價每手賺3068元；收高逾84%較開市價略低，超購逾2000倍每手賺2808元
|美團(03690)疑刪除用戶安卓手機內照片，客服致歉表示App自動緩存清理時遇插件衝突；黑珍珠餐廳指南港澳台及海外共135家餐廳上榜，香港佔39間餐廳
|禾賽-W(02525)去年虧轉盈賺4.4億人幣，料今年首季淨收入增24%至33%
|滴普科技(01384)料今年全年盈利有望持續改善
|3香港夥冠忠巴士(00306)推出「環島中港通巴士通行證」增值服務
|滙控(00005)任命David Rice為首位首席人工智能官，4月1日起生效
|盛業(06069)主席董志鋒斥近1000萬元增持，承諾未來12個月續增持兼承諾禁售
|國泰航空(00293)往返杜拜及利雅得航班將延續取消至5月31日
|小米(01810)去年純利升76%至416.4億人幣，經調整淨利潤升44%；上季經調整淨利潤按年跌23.7%，勝預期，收入升7.3%；廣東省長孟凡利會見雷軍表示望小米集團進一步加強布局廣東
|阿里巴巴(09988)國際首個企業級智能體Accio Work海外正式上線；阿里達摩院發布新一代CPU產品玄鐵C950，搭載自研AI加速引擎
|標普料長和(00001)未來兩至三年EBITDA維持低個位數增幅，債務水平穩定
|標普料長實(01113)財務情況改善，受惠強勁經營現金流和資產出售；和記地產東莞．海逸豪庭推出全新一批花園疊墅戶型，開盤即沽出逾120伙
|Sun Life永明獲標普上調評級至「AA」，展望「穩定」
|名創優品(09896)與BLACKPINK成員Jennie聯名快閃店上海開業首日，業績破220萬創新高
|聯交所表示集一控股(01495)上市地位由3月26日起予以取消
|聯交所表示金山能源集團(00663)上市地位由3月26日起予以取消
|領地控股(06999)接獲額外復牌指引，繼續暫停買賣
|錦藝集團控股(00565)擬於中國開展及發展煤炭貿易業務
|內地品牌金飾價格續跌，周大福(01929)據報推遲「一口價」產品調價
|中國置業投資(00736)斥200萬於公開市場購買合共402.91個BNB加密貨幣
|科倫博泰生物(06990)SKB103的新藥臨床試驗申請已獲國家藥品監督管理局批准
|綠茶集團(06831)目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度
|海西新藥(02637)口服藥物項目HXP056完成一期臨床研究招募並啟動二期研究
|聖諾醫藥(02257)建議終止2022年受限制股份單位計劃及採納2026年受限制股份單位計劃
《中國要聞》
|王文濤分別會見大眾汽車、博世集團、巴斯夫集團高層；李成鋼會見淡馬錫董事長，稱中國將為跨國公司提供更多機遇
|韓國總理金民錫臨時取消訪華出席博鰲論壇行程；
|夏季達沃斯論壇6月23-25日大連舉辦，主題為「規模化創新」
|工信部表示推動工業數據標準研製，發展壯大數據諮詢等數據服務企業；推進工業園區數字化轉型，打造智能安防、無人配送等
|國家數據局表示將梯次培育數字產業集群，壯大數字經濟創新型企業；第九屆數字中國建設峰會4月底福州舉行
|民政部表示失能老人養老服務補貼已惠及105萬人，內地生活合資格港人可享
|清明假期疊加春假，國內航線機票預訂量同比增20%
|四川發現全球第二大輕稀土礦，增儲超過300%
|深圳支持民間資本參與具有一定收益的鐵路、核電等項目建設；加快智能網聯汽車商業化運營，探索自動駕駛多場景試點
|人行175億逆回購利率持平，淨回籠335億；人行預告明日續做5000億元MLF，增量500億；潘功勝會見IMF第一副總裁卡茨，就雙方合作等議題交換意見
|國家金監總局副局長周亮涉嚴重違紀違法受查
|內地多家銀行據報密切關注涉中東業務船舶融資等風險
《寶島快訊》
|台股收跌0.34%，報32612.24點
《大國博弈》
|王文濤稱冀美方相向而行，共同維護中美經貿關係可持續發展
|西班牙首相桑切斯據報4月正式訪問中國；西班牙首相桑切斯據報4月訪華，中國外交部表示暫沒可提供的消息
|津巴布韋鋰出口禁令未見鬆動，相關中資企業稱各方正積極溝通
|日本一自稱自衛隊人員強闖中國使館，中方強烈抗議促徹查嚴懲
《國際要聞》
|內塔尼亞胡與特朗普通話，稱以色列將繼續空襲伊朗和黎巴嫩
|日本將從周四起，釋放約一個月用量的國家石油儲備
|俄羅斯延後增加財政儲備計劃，因油價飆升紓解壓力
|哥倫比亞軍運輸機墜毀，至少66死數十人傷
|金正恩稱升級核威懾，並正式將韓國定為「頭號敵國」
|歐盟與澳洲達成自由貿易協定，結束近十年談判
|中東戰事敏感時期，美國德州煉油廠發生爆炸引發猜測；三藩市聯儲行行長戴利稱聯儲局需在政策上保持靈活性以應對風險
|OnlyFans老闆患癌英年早逝，享年43歲
《外圍經濟》
|報告指料今年亞洲經濟增長4.5%，區內多數股票指數仍將上漲
|交易商據悉向印度出售伊朗原油，報價較布蘭特原油溢價6至8美元
|聯儲局米蘭無懼油價衝擊，倡今年減息四次；彭博經濟研究：芝加哥聯儲指標顯示美國經濟增長再次低於趨勢水平；又有人未卜先知？特朗普發表伊朗聲明前15分鐘，投資者搶注5.8億美元沽空原油
|日本東京二手公寓價格37個月來首度下跌
|任天堂據悉削減Switch 2遊戲機產量逾30%，假日需求不及預期
|特斯拉歐洲銷量在經歷數月低迷後反彈
|原子重塑今晚美國硅谷發布首款智能12噴嘴3D打印機
《其他消息》
|李家超稱香港正積極爭取加入RCEP，期待為區域經濟一體化作出貢獻
|政府擬立法推行地盤全面禁煙違例者最高可罰3000元，業界簽署約章配合
|「積金易」平台收費4月起下調至0.29%，減幅逾兩成
|食環署優化公眾骨灰龕位編配安排，8月起改為每月抽籤，增設四個安置所
|運輸署表示市民切勿誤信有關粵港車輛常規配額虛假信息
|彭博指全球銀行搶攻香港萬億財富市場，人才爭奪戰升溫
|許正宇稱擬擴大家族辦公室和基金稅收優惠，涵蓋更多資產類別
|金融學院錄取22名2026年度「金融領袖計劃」學員
|景順表示中東衝突下短期需保持審慎，長期投資應保持耐性與紀律
|富豪．山峯招標出2伙分層單位，過去一周累沽3伙套現1.73億
|「綠綠賞」連通支付寶，APP登記用戶數目已突破120萬
|加快北都發展專屬法例立法建議展開公眾諮詢
|律政司司長林定國率團訪上海，促滬港法律專業合作
|政府委任四名特首顧問團新成員，包括百度創辦人李彥宏
|黃永光、包文駿、陳惠仁及邱詠筠加入香港財富傳承學院董事會
|證監會終身禁止前基金經理呂伯棠重投業界，罰款1743萬元
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