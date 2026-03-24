《日入而息》小米上季經調整盈利勝預期，新加坡總理黃循財周四訪港3日

小米(01810)去年純利升76%至416.4億人幣，經調整淨利潤升44%；上季經調整淨利潤按年跌23.7%，勝預期，收入升7.3%；小米去年電動汽車及AI等創新業務首度實現經營收益，上季經營收益錄11億人幣

中電信(00728)全年純利升0.5%至331.9億人幣，派息9.08分人幣；第四季度移動用戶淨增146萬戶；中電信稱增值稅稅率調升有短期影響，今年資本開支料降9%

藥明生物(02269)全年純利升46.3%至49.1億人幣，經調整純利升17.9%

中海油服(02883)全年純利升22.5%至38.4億人幣，息28.25分

萬洲國際(00288)去年生物公允價值調整前純利升8.2%至15.9億美元，派息41港仙

商湯(00020)全年虧損收窄至17.7億人幣，生成式AI收入增長51%

平安好醫生(01833)全年純利升3.66倍至3.8億人幣，不派息

佐丹奴國際(00709)全年純利升0.5%至2.2億元，末期息增至6.4仙；佐丹奴指對香港市場持謹慎樂觀態度，有可能調整產品價格以應對成本持續上升

蜜雪集團(02097)全年純利升32.7%至58.9億人幣，不派息；張紅甫卸任首席執行官，改任聯席董事長，張淵接任首席執行官

同程旅行(00780)全年純利升20.1%至23.7億人幣，息25港仙

禾賽-W(02525)去年虧轉盈賺4.4億人幣，料今年首季淨收入增24%至33%

綠茶集團(06831)目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度

新加坡總理兼財長黃循財將於本周四抵港正式訪問三天，本周五與李家超會面

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許正宇稱擬擴大家族辦公室和基金稅收優惠，涵蓋更多資產類別

國泰航空(00293)往返杜拜及利雅得航班將延續取消至5月31日

內地多家銀行據報密切關注涉中東業務船舶融資等風險