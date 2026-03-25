《日入而息》電視廣播議將公司名稱改為「無綫集團」；廉署起訴五人涉三屋苑大維修工程貪污

中遠海運國際(00517)全年純利升8.7%至7.7億元，連特別息派29仙

泡泡瑪特(09992)全年純利升3.09倍至127.8億人幣，派息2.3817元人幣；王寧稱今年要努力做到不低於20%增速；將與FIFA推世界盃系列潮玩；家電產品下月推出，甜品業務上半年正式落地線下門店；泡泡瑪特小家電核心代工方據報為新寶股份，已啟動大規模備貨

石藥集團(01093)全年純利跌10.3%至38.8億人幣，息增至15港仙

安踏體育(02020)全年純利跌12.9%至135.9億人幣，息1.08港元

小菜園(00999)全年純利升23.2%至7.2億人幣，派息0.2125人幣

北控水務(00371)全年純利跌6.9%至15.6億人幣，息增至9.25港仙

KEEP(03650)全年虧損收窄至7178.6萬人幣，不派息

鐵貨(01029)去年虧損擴至1.32億美元，不派息

重慶銀行(01963)去年多賺11%淨息差1.39%，派息29.18分

IGG(00799)全年純利按年微跌至5.8億元，連特別息派54.4仙

國泰君安國際(01788)全年純利升2.87倍至13.5億元，息2仙

艾德韋宣集團(09919)全年純利跌4.1%至7600.1萬人幣，末期連特息派6.5港仙

電視廣播(00511)全年虧轉盈賺5928.9萬元，不派末期息；建議將公司名稱改為「無綫集團有限公司」

北京燃氣藍天(06828)全年純利升2.5%至8716.5萬人幣，不派息

興證(06058)全年純利升54.6%至1.7億元，不派息

快手(01024)上季經調整利潤淨額升16.2%略勝預期，末期息派0.69元

泉峰控股(02285)全年純利跌13.2%至9760萬美元，派息44.69港仙

知乎(02390)全年虧損擴大至1.9億人幣，錄經調整淨利潤3787萬元人幣

金山軟件(03888)全年純利升29.2%至20億人幣，派息0.13港元

達勢股份(01405)全年純利升1.57倍至1.4億元，不派息

元征科技(02488)全年純利升1.4%至3.4億人幣，息0.41元

永勝醫療(01612)全年純利升50.9%至1億元，派息2.6仙

恒發光學(01134)全年虧損收窄至1511.9萬元，不派息

樂普生物(02157)全年虧轉盈2.6億人幣，不派息

艾迪康控股(09860)全年純利跌60.8%至1844.3萬人幣，不派息