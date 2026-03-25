25/03/2026 18:33
《日入而息》電視廣播議將公司名稱改為「無綫集團」；廉署起訴五人涉三屋苑大維修工程貪污
|恒指曾倒跌美團京東發力撐，收升272點報25335牛熊線保不失，泡泡瑪特績後遭洗倉
|電視廣播(00511)全年虧轉盈賺5928.9萬元，不派末期息；建議將公司名稱改為「無綫集團有限公司」
|泡泡瑪特(09992)全年純利升3.09倍至127.8億人幣，派息2.3817元人幣
|騰訊元寶派推出電腦版，支持一鍵創建「龍蝦」
|對伊開戰失民心，特朗普支持度跌剩36%，重返白宮後最低
|是否有中國船隻順利通過霍爾木茲海峽？中方表示一直同各方保持溝通；中遠海運集運表示即日起恢復中東六國新訂艙業務
|謝展寰稱本港能源供應穩定，密切關注地緣政治變化及本地燃料供應情況
|《蘋果日報》三間相關公司遭公司註冊處除名，即日解散
|廉署起訴五人涉三屋苑大維修工程貪污，涉款約9000萬
|馬亞木家族9336.6萬再沽中環中心45樓兩個單位
|香港仔避風塘擴建部分擬「片區」發展，合併遊艇停泊設施和住宅，料提供約250伙
|華僑銀行料布蘭特原油油價今年中或維持在每桶約100美元水平，明年首季回落；香港大部分與能源相關進口來自內地，料3個月HIBOR未來數個月內回升至2.5厘以上水平
|證監會行政總裁梁鳳儀獲再度委任為國際證監會組織亞太委員會主席
|政府研檢視AI相關法律配套，應對聊天機器人潛在風險
《即日市況》
|恒指曾倒跌美團京東發力撐，收升272點報25335牛熊線保不失，泡泡瑪特績後遭洗倉
《深滬股市》
|滬綜指收漲1.3%返三千九，算力、CPO概念衝高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1601/02，日圓最新報158.88/91
《公司業績》
|中遠海運國際(00517)全年純利升8.7%至7.7億元，連特別息派29仙
|泡泡瑪特(09992)全年純利升3.09倍至127.8億人幣，派息2.3817元人幣；王寧稱今年要努力做到不低於20%增速；將與FIFA推世界盃系列潮玩；家電產品下月推出，甜品業務上半年正式落地線下門店；泡泡瑪特小家電核心代工方據報為新寶股份，已啟動大規模備貨
|石藥集團(01093)全年純利跌10.3%至38.8億人幣，息增至15港仙
|安踏體育(02020)全年純利跌12.9%至135.9億人幣，息1.08港元
|小菜園(00999)全年純利升23.2%至7.2億人幣，派息0.2125人幣
|北控水務(00371)全年純利跌6.9%至15.6億人幣，息增至9.25港仙
|KEEP(03650)全年虧損收窄至7178.6萬人幣，不派息
|鐵貨(01029)去年虧損擴至1.32億美元，不派息
|重慶銀行(01963)去年多賺11%淨息差1.39%，派息29.18分
|IGG(00799)全年純利按年微跌至5.8億元，連特別息派54.4仙
|國泰君安國際(01788)全年純利升2.87倍至13.5億元，息2仙
|艾德韋宣集團(09919)全年純利跌4.1%至7600.1萬人幣，末期連特息派6.5港仙
|電視廣播(00511)全年虧轉盈賺5928.9萬元，不派末期息；建議將公司名稱改為「無綫集團有限公司」
|北京燃氣藍天(06828)全年純利升2.5%至8716.5萬人幣，不派息
|興證(06058)全年純利升54.6%至1.7億元，不派息
|快手(01024)上季經調整利潤淨額升16.2%略勝預期，末期息派0.69元
|泉峰控股(02285)全年純利跌13.2%至9760萬美元，派息44.69港仙
|知乎(02390)全年虧損擴大至1.9億人幣，錄經調整淨利潤3787萬元人幣
|金山軟件(03888)全年純利升29.2%至20億人幣，派息0.13港元
|達勢股份(01405)全年純利升1.57倍至1.4億元，不派息
|元征科技(02488)全年純利升1.4%至3.4億人幣，息0.41元
|永勝醫療(01612)全年純利升50.9%至1億元，派息2.6仙
|恒發光學(01134)全年虧損收窄至1511.9萬元，不派息
|樂普生物(02157)全年虧轉盈2.6億人幣，不派息
|艾迪康控股(09860)全年純利跌60.8%至1844.3萬人幣，不派息
|貝克微(02149)全年純利跌26.8%至1.2億人幣，不派息
《公司資訊》
|寶濟藥業(02659)KJ103用於腎移植脫敏治療III期臨床試驗隨訪完成
|九源基因(02566)撤回決議及取消股東特別大會
|華昊中天醫藥(02563)指核數師預期審核報告中發出保留意見
|聯邦制藥(03933)旗下UBT251注射液已完成在中國2型糖尿病患者中的II期臨床研究
|宏力醫療管理(09906)料未能於3月底前完成財務報表必要程序，續停牌
|理文造紙(02314)指為附屬公司15億人幣貸款提供擔保
|京信通信(02342)對今年業務看法謹慎樂觀，網絡系統產品趨勢續向好
|禾賽科技(02525)向高管及員工授出78.5萬份股權激勵
|華晨(01114)寶馬在華召回近18萬輛國產及進口汽車，極端情況下或會起火
|商湯(00020)聯合創始人王曉剛稱人形機器人「ChatGPT時刻」還需兩年
|百度(09888)沈抖稱具身智能料十年後走進家庭，未來機器人或按Token計費
|標普指阿里巴巴(09988)受累市場份額爭奪戰，料今年EBITDA下跌近三分之一；阿里雲全面開放JVS Claw，無需邀請碼即可「養蝦」；淘寶香港站推3月限時優惠，活動專區商品享立減88折起優惠
|騰訊元寶派推出電腦版，支持一鍵創建「龍蝦」
|東涌線延線工程進入關鍵階段，港鐵(00066)周日凌晨更新訊號系統
|長和(00001)旗下巴拿馬港口公司對巴拿馬仲裁索賠金額升至逾20億美元
|中海油服(02883)表示中東地區僅佔公司整體收入九分之一，對實際業績影響有限
|據報新地(00016)200億元五年期銀團貸款已完成，預計4月或5月簽署正式協議
|恒地(00012)紅磡項目「首匯」暫收2220認購登記，超額逾17倍；恒地紅磡項目首匯本周六首輪賣123伙，入場價522.81萬元起
|西半山羅便臣道地盤3.54億易手，新買家料為嘉里建設(00683)
|海洋公園表示過去3個月內地旅客增15%，英美澳訪客升近六成
|九源基因(02566)料次季內完成H股全流通所有必要程序
|高科橋(09963)何興富將辭任公司行政總裁，鄒力明將接任
|雲遊控股(00484)盧楊已獲委任為公司執行董事及首席投資
|基石藥業-B(02616)旗下核心商業化產品舒格利單抗獲得ESMO指南的【I, A】級推薦
|滙控(00005)根據香港上市規則第13.36(1)條就或有可轉換證券獲授予的豁免
|國壽(02628)全年純利升44.1%至1540.8億人幣，息0.618元人幣
《中國要聞》
|丁薛祥稱支持北京發揮龍頭作用，加強與津冀協同創新
|中關村論壇發布京津冀國際科技創新中心40項支持政策；中關村論壇開幕，北京市委書記尹力稱推動建設全球數字經濟標桿城市
|藍佛安晤世銀副行長就合作交換意見，廖岷見賽默飛董事長冀加大投資
|市監總局轉發官媒評論文章，呼籲外賣大戰應結束；今年深化價格監督檢查、深入整治「內捲式」競爭
|內地快遞企業聯合漲價，對沖燃油成本上升
|首2月全國累計發電裝機容量39.5億千瓦，同比增長15.9%
|中基協截至2月末公募基金資產規模增至38.61萬億元
|2025年度「中國科學十大進展」發布，包括嫦娥六號樣品等
|中國工程院發布「2025全球工程前沿」報告，確定189個前沿方向
|人行785億逆回購利率持平，5000億MLF增量續做
|中航工業原董事長譚瑞松受賄逾6億，一審被判死緩
|DeepSeek招聘多個AI智能體職位，加速產品重心轉型
|全國首條8英寸硅基光子芯片量產線蘇州開建，料年底通線
|艾利特機器人完成6億元人民幣D+輪融資
|駿利亨德森稱中國AI進入關鍵時刻，具備四大競爭優勢
|卓視智通完成B2輪融資，將用於公司數據中心token工廠建設等
|月之暗面楊植麟稱大模型訓練正進入第三個階段，AI將主導研究
|國家超算互聯網免費發放詞元(Tokens)額度升至每人3000萬
《寶島快訊》
|台股收升2.54%，報33439.11點
|國台辦表示統一後可建京台高速，讓台胞自駕到北京遊覽
《大國博弈》
|中國外交部促日方徹查闖使館自衛隊員：你見過有人持刀入去找大使交談？
|美禁止進口外國製路由器，中國外交部促提供非歧視營商環境；中國據報限制Manus兩名聯合創始人出境
|是否有中國船隻順利通過霍爾木茲海峽？中方表示一直同各方保持溝通；中遠海運集運表示即日起恢復中東六國新訂艙業務
|商務部認定墨西哥提高關稅構成貿易投資壁壘，中方有權採取措施
《國際要聞》
|假和談真備戰？特朗普下令82師2000名傘兵赴中東；據報美國向伊朗提交15點停戰要求，以色列憂特朗普做重大讓步
|對伊開戰失民心，特朗普支持度跌剩36%，重返白宮後最低
|新西蘭監管機構要求超市避免不合理加價
|韓國政府表示卡塔爾中斷合約或導致液化天然氣價格波動加劇
|對沖基金和油企高階主管團前往委內瑞拉，代總統暗示有意對外資開放經濟
《外圍經濟》
|布蘭特原油下跌逾4%，美國有意通過外交途徑結束與伊朗的戰爭；芝加哥聯儲行行長稱降息前必須看到通脹降溫；彭博經濟研究指費城聯儲指數顯示服務業前景減弱，暗示ISM指數疲軟
|日本全職員工月均薪酬連續4年創歷史新高
|澳洲2月通脹按年上漲3.7%，略低於預期
|英國2月通脹率維持在3%，符預期
|TikTok據報正籌備自製短劇，去年在美申請「TikTok Drama」商標
《其他消息》
|李家超晤海南省委書記，就兩地經貿投資及金融等深入交流
|人行在港發行600億元六個月期央票，利率1.48%較上次低19個基點
|國務院任命章冬梅為國務院港澳事務辦公室副主任
|裕澤香江論壇圓滿舉行，陳茂波稱國際資本與投資者對香港前景充滿信心
|謝展寰稱本港能源供應穩定，密切關注地緣政治變化及本地燃料供應情況
|羅淑佩稱巴塞爾藝術展未來五年續留港，鞏固國際藝術樞紐地位
|許正宇稱地緣政治風險下香港須堅守國安防線，發揮資金避風港角色；人行與金管局探討數幣錢包升級，方案及時間表尚待落實
|政府研檢視AI相關法律配套，應對聊天機器人潛在風險
|財務策劃師學會與積金局合辦積金易平台中介人簡介會，助中介人緊貼制度發展步伐
|《蘋果日報》三間相關公司遭公司註冊處除名，即日解散
|4月份專用氣站車用石油氣價格上限調整，每公升升幅最多一仙
|土耳其最大私人銀行據報計劃申請香港銀行牌照，擬在港開辦事處招聘20人
|天水圍貨車溜前致命意外，七旬司機遭夾兩車之間不治
|廉署起訴五人涉三屋苑大維修工程貪污，涉款約9000萬
|馬亞木家族9336.6萬再沽中環中心45樓兩個單位
|競委會入稟控告圍標集團，涉至少11屋苑7億元維修工程
|香港仔避風塘擴建部分擬「片區」發展，合併遊艇停泊設施和住宅，料提供約250伙
|華僑銀行料布蘭特原油油價今年中或維持在每桶約100美元水平，明年首季回落；香港大部分與能源相關進口來自內地，料3個月HIBOR未來數個月內回升至2.5厘以上水平
|證監會取得法庭命令凍結涉嫌操縱嘉藝股份人士高達2.19億元資產
|證監會行政總裁梁鳳儀獲再度委任為國際證監會組織亞太委員會主席
|財庫局與監管機構表示證券無紙化助提升效率，為未來優化措施奠定基礎
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