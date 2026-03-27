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27/03/2026 16:46

《外圍焦點》里奇蒙及費城聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

　　美股昨日遭顯著拋售，美伊兩國和平談判釋出矛盾訊息，國際油價再度飆升，市場避險情緒急劇升溫。科技股成為重災區，拖累納指重挫逾520點，步入技術性回調區間。道指收市跌469.38點或1.01%，報45960.11點；標指跌114.74點或1.74%，報6477.16點；納指跌521.74點或2.38%，報21408.08點。港股方面，恒生指數收市報24951，升95點或0.4%，成交2631億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。11:30pm，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在一場關於宏觀經濟和貨幣政策的會議致開幕詞。11:35pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森在一個宏觀經濟與貨幣政策會議上發表講話。28日凌晨12:00am，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。

　　數據方面，今晚10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由56.6降至54。
《經濟通通訊社27日專訊》

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