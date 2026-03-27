  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

27/03/2026 16:31

即月期指最後交易價24851升61點，低水101點

　　即月期指最後交易價24851，升61點，低水101點，暫成交92826張。即月國指期貨最後交易價8419，升52點，低水35點，暫成交152008張。另外，即月科指期貨最後交易價4760，升11點，低水18點，暫成交191985張。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】香港IPO監管趨嚴收緊，你認為會否影響香港新股市場吸引力？你認為嚴格審批是否有助提升上市公司質素？► 立即投票

上一篇新聞︰27/03/2026 16:46  《外圍焦點》里奇蒙及費城聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費…

下一篇新聞︰27/03/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５５３﹒２５升２８…

其他
More

27/03/2026 19:42  《日入而息》工行去年多賺0.7%增派息，建行多賺近1%，港股全周跌325點

27/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24813點，跌38點，低水139點

27/03/2026 16:46  即月期指最後交易價２４８５１升６１點，成交９２８２６張

27/03/2026 09:15  期指低開９０點報２４７００，國指期貨跌３２點報８３３５

27/03/2026 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５３５﹒７５升１０…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區