即月期指最後交易價24851升61點，低水101點

即月期指最後交易價24851，升61點，低水101點，暫成交92826張。即月國指期貨最後交易價8419，升52點，低水35點，暫成交152008張。另外，即月科指期貨最後交易價4760，升11點，低水18點，暫成交191985張。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/03/2026 16:31
即月期指最後交易價24851，升61點，低水101點，暫成交92826張。即月國指期貨最後交易價8419，升52點，低水35點，暫成交152008張。另外，即月科指期貨最後交易價4760，升11點，低水18點，暫成交191985張。
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