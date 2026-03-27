即月期指最後交易價24851升61點，成交92826張

即月期指最後交易價24851，升61點，低水101點，成交92826張。即月國指期貨最後交易價8419，升52點，低水35點，成交152428張。另外，即月科指期貨最後交易價4760，升11點，低水18點，成交191985張。

《經濟通通訊社27日專訊》