《日入而息》工行去年多賺0.7%增派息，建行多賺近1%，港股全周跌325點

|工行(01398)全年純利升0.7%至3685.6億人幣，派息16.89分人幣；工行料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄
|交行(03328)全年純利升2.2%至956.2億人幣，派息0.1684元人幣
|建行(00939)全年純利升近1%至3389.06億人幣，派息0.2029元人幣
|美圖公司(01357)全年純利跌27.6%至5.8億人幣，削派息至5港仙；實施股份回購計劃，購買總額不超過3億元等值公司股份；下周一起復牌
|龍湖(00960)去年盈利暴跌九成收入跌24%，取消派息；業績低點今年出現料2027年起恢復增長，2028年完成集團轉型
|越秀交通基建(01052)全年純利跌18.9%至5.3億人幣，派息13港仙；北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸
|世茂集團(00813)全年虧轉盈144.7億人幣，不派息
|平保(02318)今年開局以來新業務發展現強勁勢頭，目前公司估值仍處於低位
|差估署表示2月私宅樓價指數按月升1.6%，連升9個月；今年首季樓價升幅有望追平去年全年升幅；今年私樓落成量料16980伙，按年跌8%連跌3年
|中原CCL按周微跌0.11%，首季CCL暫累升4.7%
|宏福苑七座樓宇4月20日起分批返家收拾個人物品，每戶可逗留三小時；卓永興、鄧炳強、何永賢及麥美娟將於下午會見傳媒，就宏福院居民返回單位執拾交代安排
|港鐵(00066)2026/27年度不加價，連續兩年凍結票價；東鐵線服務受阻旺角東至大圍站暫停，港鐵表示初步發現列車車尾駕駛室緊急出口斜道被打開
|字節跳動和阿里巴巴(09988)據報擬採購華為新款950PR芯片；平頭哥鎮岳510芯片出貨量逾50萬顆，多家存儲公司SSD已搭載；阿里旗下公司入股核聚變裝置研發商諾瓦聚變
|順豐速運下月起改為每周四公布下周燃油附加費率
|內地1-2月工業企業利潤增長15.2%，營收增長5.3%；內地2月銷售彩票343.13億元，同比下降18%
|外匯局表示2月國際收支貨物和服務貿易順差519億美元；料今年境外來華直接投資保持淨流入，維護外匯市場平穩運行
|恒指收升95點報24951石藥跑出，受累港股盈利前景轉弱港股連跌第四周
|滬綜指收升0.63%重回三千九，本周跌1.1%連挫四周
|歐元最新報1.1517/19，日圓最新報159.87/88
|龍湖(00960)去年盈利暴跌九成收入跌24%，取消派息；業績低點今年出現料2027年起恢復增長，2028年完成集團轉型
|碧桂園服務(06098)去年盈利大減67%收入升一成，派末連特息46.42分
|茶百道(02555)按年多賺七成收入增10%，末期息18分
|美麗田園(02373)去年多賺39%，末期息增至72港仙
|翰思艾泰(03378)全年虧損擴大至1.31億元人民幣，不派息
|神威藥業(02877)全年多賺13%收入跌17%，派第一次中期息43分
|石四藥(02005)全年盈利跌55%收入減28%，末期息降至3港仙
|嘉華國際(00173)全年盈轉虧急蝕8.69億元，收入銳減72%，末期息狠削至1仙
|都市麗人(02298)全年少賺2%收入跌1%，惟派息急增至1.6港仙
|中信股份(00267)去年多賺0.9%收入增3%，末期息增至38.5分
|百奧賽圖(02315)全年多賺4.2倍至1.73億元人幣，不派息
|永旺(00984)全年虧損收窄至3.2億元，不派息
|美圖公司(01357)全年純利跌27.6%至5.8億人幣，削派息至5港仙；實施股份回購計劃，購買總額不超過3億元等值公司股份；下周一起復牌
|京客隆(00814)全年虧損收窄至1.3億人幣，不派息
|雅視光學(01120)全年純利升81.3%至2070.3萬元，不派息
|出門問問(02438)全年虧損收窄至6885.2萬人幣，不派息
|山東新華製藥(00719)全年純利跌38.3%至2.9億人幣，息15分
|華顯光電(00334)全年純利升1.11倍至1.4億人幣，不派息
|希瑪醫療(03309)全年虧轉盈1億元，連特息派3仙
|華潤燃氣(01193)全年純利跌13.2%至35.5億元，派息65仙
|遇見小麵(02408)全年純利升74.8%至1.1億人幣，息3分
|新奧能源(02688)全年純利跌1.4%至59億人幣，息2.35港元
|TCL電子(01070)全年純利升41.8%至25億元，派息49.8仙
|交行(03328)全年純利升2.2%至956.2億人幣，派息0.1684元人幣
|工行(01398)全年純利升0.7%至3685.6億人幣，派息16.89分人幣
|建行(00939)全年純利升近1%至3389.06億人幣，派息0.2029元人幣
|越秀交通基建(01052)全年純利跌18.9%至5.3億人幣，派息13港仙；北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸
|巨濤(03303)全年純利跌75.2%至4583.8萬人幣，不派息
|泰林科建(06193)全年虧轉盈賺574.3萬人幣，不派息
|世茂服務(00873)全年虧轉盈1億人幣，不派息
|維立志博-B(09887)全年虧損收窄至2.1億人幣，不派息
|聖諾醫藥-B(02257)全年虧損收窄至1440.3萬美元，不派息
|威高股份(01066)全年純利跌22%至16.1億人幣，派息6分
|青島港(06198)全年純利升0.7%至52.7億元人幣，派息34.54分
|迅策(03317)全年虧損擴大至9406.1萬人幣，不派息
|TS WONDERS(01767)全年溢利跌53.1%至296.46萬坡元，派息0.23港仙
|東原仁知服務(02352)全年虧轉盈2781.7萬元人幣，不派息
|新華保險(01336)全年純利升38.3%至362.8億人幣，息2.06元人幣
|安樂工程(01977)全年純利升23.5%至1.7億元，息2.9仙
|華晨(01114)全年純利跌36%至19.9億人幣，不派息
|招商局中國(00133)全年純利升57.8%至1.9億美元，連特別息派25美分
|佳景集團(00703)全年純利跌23%至462.8萬元，不派息
|飛魚科技(01022)全年虧轉盈1.1億人幣，不派息
|世茂集團(00813)全年虧轉盈144.7億人幣，不派息
|愛芯元智(00600)全年虧損擴大至11.5億人幣，不派息
|海通恆信(01905)全年純利跌3.5%至13.4億人幣，派息4.3分；建議聘任畢馬威為新任核數師
|訊飛醫療科技(02506)全年虧損收窄至6478.8萬人幣，不派息
|HASHKEY HLDGS(03887)全年虧損收窄至10.9億元，不派息
|道和環球(00915)全年純利跌97.1%至7.7萬美元，不派息
|大陸航空科技控股(00232)全年純利升67.9%至9406.6萬元，派息0.5仙
|CCUS企業「首鋼朗澤」向聯交所遞上市申請，去年虧損擴大至逾2億人幣
|極視角(06636)暗盤報54元，高招股價35%
|德適-B(02526)暗盤報183.5元，高招股價逾85%
|瀚天天成(02726)暗盤報92.3元，高招股價逾21%
|嘉華國際(00173)去年核心盈轉虧12.92億元，已簽約應佔銷售57億元
|心動公司(02400)全年多賺89%惟取消派息，遊戲業務收入增長一成
|赤子城科技(09911)憧憬日本及歐洲有收購機會
|數科集團(02350)截至1月底擁3380萬元現金足以結清訴訟和解金額
|新火科技(01611)通過更名新火集團控股有限公司
|中國財險(02328)臨時負責人兼副總裁張道明任黨委書記
|HashKey(03887)Exchange開放ETH Staking服務，客戶能以獨立節點模式參與以太坊質押
|博泰車聯網(02889)擬回購最多一成H股
|數科集團(02350)附屬與債權人和解免被清盤，料支付金額遠低於4500萬美元
|綠色能源科技(00979)邵明彪接任執行董事兼聯席主席
|金至尊(02882)訂澳洲物業租賃協議，涉資約2400萬元
|時代中國(01233)就13億美元債券尋求實施整體債務解決方案
|嘉里建設(00683)斥3.5億購西半山羅便臣道及西摩臺兩舊樓地盤，可重建為樓高28層住宅
|字節跳動和阿里巴巴(09988)據報擬採購華為新款950PR芯片；平頭哥鎮岳510芯片出貨量逾50萬顆，多家存儲公司SSD已搭載；阿里旗下公司入股核聚變裝置研發商諾瓦聚變
|順豐速運下月起改為每周四公布下周燃油附加費率
|吉利(00175)歐洲研發中心計劃明年將汽車項目數量翻一番
|平保(02318)今年開局以來新業務發展現強勁勢頭，目前公司估值仍處於低位
|大灣區航空4月1日起再上調燃油附加費，香港出發往內地以外城市每程加至389元
|中遠海運(01919)集運旗下兩艘集裝箱船據報正靠近霍爾木茲海峽；中遠海運2艘集裝箱船向波斯灣方向折返，暫未通過霍爾木茲海峽
|中國太保(02601)今年集團償付能力仍將顯著高於監管要求
|華沿機器人(01021)暗盤報17.99元，高招股價近6%
|中芯(00981)據報向伊朗提供芯片製造工具，華外交部：不了解情況
|樂華娛樂(02306)已完成與藝人王一博續簽獨家藝人管理合同
|遠大住工(02163)董事長辭任
|小鵬汽車(09868)中文名稱將變更為小鵬集團，英文名稱維持不變
|海峽石油化工(00852)附屬公司遭指控違反買賣協議
|證監會指萬威國際(00167)股權高度集中，街貨僅有6.76%
|前K11資深營運董事胡玉君獲委任為新世界百貨中國(00825)執董兼行政總裁
|騰訊(00700)今斥3億元回購61萬股
|維他奶國際(00345)羅其美調任為執董
|北控水務(00371)周敏調任副主席，王助貧接任行政總裁
|弘陽地產(01996)延長提早及基礎重組支持協議費用期限
|卓著健康(06877)一收購事項仍處於中證監審核，延期舉行股東特別大會
|港鐵(00066)2026/27年度不加價，連續兩年凍結票價；東鐵線服務受阻旺角東至大圍站暫停，港鐵表示初步發現列車車尾駕駛室緊急出口斜道被打開
|宏信建發(09930)首席執行官詹靜購入100萬股公司普通股
|金山科技工業(00040)梁玄博將獲委任為公司副總裁，4月1日生效
|博鰲亞洲論壇2026年年會今閉幕，共舉辦超50場活動
|海南封關百天外貿進出口超800億元，同比增32.9%
|中證監表示去年中長期資金新增入市超萬億，制定上市公司監督管理條例
|社保基金指個別組合持有單隻股票最長達20年
|教育部嚴禁宣傳炒作中高考狀元、課間不准學生出教室等行為
|「滬七條」落地滿月，上海一二手住房成交面積增11%
|政治局開會審議地方黨委工作條例，強調要踐行正確政績觀
|內地1-2月工業企業利潤增長15.2%，營收增長5.3%；內地2月銷售彩票343.13億元，同比下降18%
|外匯局表示2月國際收支貨物和服務貿易順差519億美元；料今年境外來華直接投資保持淨流入，維護外匯市場平穩運行
|人行1462億逆回購利率持平，全周放水2319億；今年強化金融風險監測、評估、預警及糾正，加大資本補充力度
|四川成都人大常委會原黨組副書記謝瑞武被「雙開」；中證監原發審委主任委員郭旭東涉嫌職務犯罪被起訴
|宏勝據報通知部分娃哈哈代工工廠停產
|榮耀啟動YOYO Claw定向封測，僅面向小範圍受邀用戶
|字節跳動Seedance2.0上線，內置嚴防侵權保護措施
|智元A2-W機器人落地上汽通用電池產線，將進行高精度作業
|彭博指利潤大增預示企業盈利或在再通脹推動下持續復甦
|台股收跌0.68%，報33112.59點
|分析指中國或三年內超越美國成最大公共科學資助國
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|伊朗總統表示伊朗致力全面結束戰爭，從未尋求擁有核武器；特朗普稱伊朗放行10艘油輪釋停戰善意，懸掛巴基斯坦國旗
|歐洲央行行長拉加德稱市場對伊朗局勢可能過於樂觀
|伊朗戰火衝擊經濟，英國GfK消費者信心指數跌至11個月低點
|美國預測平台押注馬斯克，逾八成機會在兩年內成為全球首位萬億美元富翁
|亞市早盤油價下跌，特朗普暫停對伊朗能源產業攻擊；施羅德投資指油價衝擊加劇經濟風險，專注跨市場債券投資機會
|土耳其央行兩周拋售60噸黃金，價值超過80億美元
|日本兩年期國債孳息率升至1995年以來最高水平
|美元勢創7月以來最佳單月表現，中東衝突影響華爾街匯率預期；聯儲局副主席傑弗遜稱能源價格上漲或推高其他領域成本；2026年IMF和世界銀行春季年會將於4月13日至18日舉行
|蘋果向iPhone設計師發放罕見獎金，應對AI企業挖角
|李家超會見新加坡總理黃循財，冀加強兩地合作；新加坡金管局考慮為外國央行和主權機構提供金庫服務
|外交部駐港公署反對英國所謂香港半年報告詆毀抹黑特區發展；立法會強烈譴責英國「香港半年報告」，斥內容失實別有用心
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|內地女裝品牌W.Management租用銅鑼灣H&M巨舖兩層樓面
|香港蟬聯「全球金融中心指數」全球第三，亞太區第一
|宏福苑七座樓宇4月20日起分批返家收拾個人物品，每戶可逗留三小時；卓永興、鄧炳強、何永賢及麥美娟將於下午會見傳媒，就宏福院居民返回單位執拾交代安排
|差估署表示2月私宅樓價指數按月升1.6%，連升9個月；今年首季樓價升幅有望追平去年全年升幅；今年私樓落成量料16980伙，按年跌8%連跌3年
|中原CCL按周微跌0.11%，首季CCL暫累升4.7%；中原陳永傑稱首季一手成交量有望挑戰一手例成立以來歷史新高
|仲量聯行指3月一手成交未見明顯減慢，有望支持樓市穩步上揚
|世邦魏理仕指中東局勢動盪資金或流入香港，料今年樓價升最多5%；萊坊方耀明稱整體樓市氣氛持續好轉，全年整體樓價料升5-8%；奧雅納王兆麒稱樓價第一季料升4%，全年有望8%-10%
|鄭氏家族鄭家成斥2205萬買入炮台山維多利中心三房單位
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