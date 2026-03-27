《日入而息》工行去年多賺0.7%增派息，建行多賺近1%，港股全周跌325點

龍湖(00960)去年盈利暴跌九成收入跌24%，取消派息；業績低點今年出現料2027年起恢復增長，2028年完成集團轉型

碧桂園服務(06098)去年盈利大減67%收入升一成，派末連特息46.42分

茶百道(02555)按年多賺七成收入增10%，末期息18分

美麗田園(02373)去年多賺39%，末期息增至72港仙

翰思艾泰(03378)全年虧損擴大至1.31億元人民幣，不派息

神威藥業(02877)全年多賺13%收入跌17%，派第一次中期息43分

石四藥(02005)全年盈利跌55%收入減28%，末期息降至3港仙

嘉華國際(00173)全年盈轉虧急蝕8.69億元，收入銳減72%，末期息狠削至1仙

都市麗人(02298)全年少賺2%收入跌1%，惟派息急增至1.6港仙

中信股份(00267)去年多賺0.9%收入增3%，末期息增至38.5分

百奧賽圖(02315)全年多賺4.2倍至1.73億元人幣，不派息

永旺(00984)全年虧損收窄至3.2億元，不派息

美圖公司(01357)全年純利跌27.6%至5.8億人幣，削派息至5港仙；實施股份回購計劃，購買總額不超過3億元等值公司股份；下周一起復牌

京客隆(00814)全年虧損收窄至1.3億人幣，不派息

雅視光學(01120)全年純利升81.3%至2070.3萬元，不派息

出門問問(02438)全年虧損收窄至6885.2萬人幣，不派息

山東新華製藥(00719)全年純利跌38.3%至2.9億人幣，息15分

華顯光電(00334)全年純利升1.11倍至1.4億人幣，不派息

希瑪醫療(03309)全年虧轉盈1億元，連特息派3仙

華潤燃氣(01193)全年純利跌13.2%至35.5億元，派息65仙

遇見小麵(02408)全年純利升74.8%至1.1億人幣，息3分

新奧能源(02688)全年純利跌1.4%至59億人幣，息2.35港元

TCL電子(01070)全年純利升41.8%至25億元，派息49.8仙

交行(03328)全年純利升2.2%至956.2億人幣，派息0.1684元人幣

工行(01398)全年純利升0.7%至3685.6億人幣，派息16.89分人幣

建行(00939)全年純利升近1%至3389.06億人幣，派息0.2029元人幣

越秀交通基建(01052)全年純利跌18.9%至5.3億人幣，派息13港仙；北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸

巨濤(03303)全年純利跌75.2%至4583.8萬人幣，不派息

泰林科建(06193)全年虧轉盈賺574.3萬人幣，不派息

世茂服務(00873)全年虧轉盈1億人幣，不派息

維立志博-B(09887)全年虧損收窄至2.1億人幣，不派息

聖諾醫藥-B(02257)全年虧損收窄至1440.3萬美元，不派息

威高股份(01066)全年純利跌22%至16.1億人幣，派息6分

青島港(06198)全年純利升0.7%至52.7億元人幣，派息34.54分

迅策(03317)全年虧損擴大至9406.1萬人幣，不派息

TS WONDERS(01767)全年溢利跌53.1%至296.46萬坡元，派息0.23港仙

東原仁知服務(02352)全年虧轉盈2781.7萬元人幣，不派息

新華保險(01336)全年純利升38.3%至362.8億人幣，息2.06元人幣

安樂工程(01977)全年純利升23.5%至1.7億元，息2.9仙

華晨(01114)全年純利跌36%至19.9億人幣，不派息

招商局中國(00133)全年純利升57.8%至1.9億美元，連特別息派25美分

佳景集團(00703)全年純利跌23%至462.8萬元，不派息

飛魚科技(01022)全年虧轉盈1.1億人幣，不派息

世茂集團(00813)全年虧轉盈144.7億人幣，不派息

愛芯元智(00600)全年虧損擴大至11.5億人幣，不派息

海通恆信(01905)全年純利跌3.5%至13.4億人幣，派息4.3分；建議聘任畢馬威為新任核數師

訊飛醫療科技(02506)全年虧損收窄至6478.8萬人幣，不派息

HASHKEY HLDGS(03887)全年虧損收窄至10.9億元，不派息

道和環球(00915)全年純利跌97.1%至7.7萬美元，不派息