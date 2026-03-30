《日入而息》中行去年多賺2%，中銀香港多賺5%全年增派息，謝小華接任政制及內地事務局局長

中行(03988)全年純利升2.2%至2430.2億人幣，派息0.1169元人幣

農行(01288)全年純利升3.2%至2910.4億人幣，派息0.13元人幣

中銀香港(02388)全年純利升4.9%至401.2億元，息1.255元；中銀香港指三年股東回報計劃框架將於中期業績時公布細節，今年派息比率續維持在40%至60%範圍內

中石油(00857)稱目前運營總體正常，經霍爾木茲海峽進口原油及天然氣僅佔經營總量一成；中石油指化工結構具備明顯優勢，對今年化工業務表現感樂觀

國務院任命謝小華為香港政制及內地事務局局長；李家超稱謝小華具豐富行政和管理經驗，合適履行政制及內地事務局局長職責；謝小華稱編制首份五年規劃屬重中之重，有信心今年內制定；謝小華被問到個人物業利益申報問題：個人資料將詳細公開透明

香港政府宣布四項高層官員任命，運輸署署長李頌恩將出任商務及經濟發展局常任秘書長；政府再度委任劉恩沛為積金局非執行董事，為期兩年

證監會表示無紙證券市場制度料今年11月16日實施，新股先行，5年內覆蓋至所有上市公司；團結香港基金歡迎推進證券市場無紙化改革，可大幅簡化股票轉讓及交收流程降成本；證券登記公司總會歡迎實施無紙證券市場，有助縮短交易時間及加強企業管治

大新銀行集團(02356)全年純利升20.2%至24.8億元，息0.49元；中東戰爭影響趨明顯，對業務前景審慎樂觀

大新金融(00440)全年純利升22.9%至20.6億元，派息1.42元

愛奇藝保密方式提交港上市申請，未來18個月內擬回購最多1億美元股份

極視角(06636)首掛開報59.95元較招股價高近五成，每手賺997.5元超購4590倍；首掛最高價收市收高1.5倍，每手賺3000元

德適-B(02526)首掛較招股價高逾倍，超購逾千倍近下限定價，每手賺6000元；首掛表現強勢收高逾倍，超購逾千倍每手賺5530元

瀚天天成(02726)首掛開高逾44%每手賺1687元，超購僅50倍；首掛收高逾35%，超購僅50倍每手仍賺1337元

華沿機器人(01021)首掛即破發開報16.8元，較招股價低逾1%每手蝕40元；先低後高首掛收高8%，每手賺280元

泡泡瑪特(09992)連續第三日回購，今斥2億元回購134萬股；王寧稱泡泡瑪特(09992)尋求將IP應用拓展至更多領域，包括主題公園及視頻內容等；北京泡泡瑪特樂園門票擬4月底及7月底漲價，平日門票從88元加至178元

渣打鄭子豐稱若油價未見頂恒指最熊跌至21500點，基礎情境12個月目標28400點；密切留意美國私募信貸基金贖回潮會否為市場帶來系列性風險

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7-12日率團來訪

世界數據組織在京完成組建，今天正式運行；消博會下月13日至18日海南舉行，逾3400個品牌參展