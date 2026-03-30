《日入而息》中行去年多賺2%，中銀香港多賺5%全年增派息，謝小華接任政制及內地事務局局長

|中行(03988)全年純利升2.2%至2430.2億人幣，派息0.1169元人幣
|農行(01288)全年純利升3.2%至2910.4億人幣，派息0.13元人幣
|中銀香港(02388)全年純利升4.9%至401.2億元，息1.255元；中銀香港指三年股東回報計劃框架將於中期業績時公布細節，今年派息比率續維持在40%至60%範圍內
|中石油(00857)稱目前運營總體正常，經霍爾木茲海峽進口原油及天然氣僅佔經營總量一成；中石油指化工結構具備明顯優勢，對今年化工業務表現感樂觀
|國務院任命謝小華為香港政制及內地事務局局長；李家超稱謝小華具豐富行政和管理經驗，合適履行政制及內地事務局局長職責；謝小華稱編制首份五年規劃屬重中之重，有信心今年內制定；謝小華被問到個人物業利益申報問題：個人資料將詳細公開透明
|香港政府宣布四項高層官員任命，運輸署署長李頌恩將出任商務及經濟發展局常任秘書長；政府再度委任劉恩沛為積金局非執行董事，為期兩年
|證監會表示無紙證券市場制度料今年11月16日實施，新股先行，5年內覆蓋至所有上市公司；團結香港基金歡迎推進證券市場無紙化改革，可大幅簡化股票轉讓及交收流程降成本；證券登記公司總會歡迎實施無紙證券市場，有助縮短交易時間及加強企業管治
|大新銀行集團(02356)全年純利升20.2%至24.8億元，息0.49元；中東戰爭影響趨明顯，對業務前景審慎樂觀
|大新金融(00440)全年純利升22.9%至20.6億元，派息1.42元
|愛奇藝保密方式提交港上市申請，未來18個月內擬回購最多1億美元股份
|極視角(06636)首掛開報59.95元較招股價高近五成，每手賺997.5元超購4590倍；首掛最高價收市收高1.5倍，每手賺3000元
|德適-B(02526)首掛較招股價高逾倍，超購逾千倍近下限定價，每手賺6000元；首掛表現強勢收高逾倍，超購逾千倍每手賺5530元
|瀚天天成(02726)首掛開高逾44%每手賺1687元，超購僅50倍；首掛收高逾35%，超購僅50倍每手仍賺1337元
|華沿機器人(01021)首掛即破發開報16.8元，較招股價低逾1%每手蝕40元；先低後高首掛收高8%，每手賺280元
|泡泡瑪特(09992)連續第三日回購，今斥2億元回購134萬股；王寧稱泡泡瑪特(09992)尋求將IP應用拓展至更多領域，包括主題公園及視頻內容等；北京泡泡瑪特樂園門票擬4月底及7月底漲價，平日門票從88元加至178元
|渣打鄭子豐稱若油價未見頂恒指最熊跌至21500點，基礎情境12個月目標28400點；密切留意美國私募信貸基金贖回潮會否為市場帶來系列性風險
|中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7-12日率團來訪
|世界數據組織在京完成組建，今天正式運行；消博會下月13日至18日海南舉行，逾3400個品牌參展
|外交部表示海南自貿港「百日答卷」亮眼，外貿進出口同比增近33%
|恒指收跌201點報24750，申洲比電插水內銀績後升，科指成分股近全跌
|滬綜指收升0.24%守住三千九，農業、有色板塊全日強勢
|歐元最新報1.1493/44，日圓最新報159.61/62
|天鴿互動(01980)全年盈轉虧930.6萬人幣，派息2港仙
|豐展控股(01826)全年盈轉虧2240.6萬元，不派息
|雅迪控股(01585)全年純利升1.29倍至29.1億人幣，息53港仙
|大新銀行集團(02356)全年純利升20.2%至24.8億元，息0.49元；中東戰爭影響趨明顯，對業務前景審慎樂觀
|大新金融(00440)全年純利升22.9%至20.6億元，派息1.42元
|申洲國際(02313)全年純利跌6.7%至58.3億人幣，息1.2港元
|福萊特玻璃(06865)年度純利減約3%收入跌17%，派息15分
|李氏大藥廠(00950)全年純利跌1.2%至9193.8萬元，息2.3仙
|陳唱國際(00693)全年純利跌70%至1.4億元，息6仙
|康聖環球(09960)全年虧損擴大至5874.2萬人幣，派息0.095港元
|海天地悅旅(01832)全年虧損收窄至1657.9萬美元，不派息
|賽迪顧問(02176)全年純利跌4.2%至7441萬人幣，息9分
|賽力斯(09927)全年純利升0.2%至59.6億人幣，息80分
|順豐控股(06936)全年純利升9.3%至111.2億人幣，派息43分人幣
|同源康醫藥(02410)全年虧損收窄至3億人幣，不派息
|上實(00363)全年純利跌28.1%至20.2億元，連特息派70仙
|順豐同城(09699)全年純利升1.1倍至2.8億人幣，不派息
|泰格醫藥(03347)全年純利升1.19倍至8.9億人幣，派息0.126元
|海信家電(00921)全年純利跌4.8%至31.9億人幣，派息1.265元
|浦林成山(01809)全年純利跌17.1%至10.9億人幣，派息50港仙
|龍光集團(03380)全年虧損收窄至47.7億人幣，不派息
|聚水潭(06687)全年盈轉虧16.6億人幣，不派息
|KLN(00636)全年純利跌8.5%至14.1億元，息增至16仙
|極兔速遞-W(01519)全年純利升97.3%至2億美元，不派息
|中行(03988)全年純利升2.2%至2430.2億人幣，派息0.1169元人幣
|天津銀行(01578)全年純利升1.7%至38.7億人幣，派息0.1368元；聘任首席合規官
|長風藥業(02652)全年純利跌88.2%至248.5萬人幣，不派息
|農行(01288)全年純利升3.2%至2910.4億人幣，派息0.13元人幣
|香港科技探索(01137)全年虧損擴大至1.5億元，不派息
|中銀香港(02388)全年純利升4.9%至401.2億元，息1.255元
|中贛通信(02545)全年純利跌21.3%至763.9萬人幣，不派息
|正力新能(03677)全年純利升7.88倍至8.1億人幣，不派息
|華興資本控股(01911)全年虧轉盈1億人幣，不派息
|大眾公用(01635)全年純利升78.1%至4.2億人幣，息0.05元
|工業機械人製造商滙川技術擬赴港上市，傳集資最多156億港元
|思格新能源通過本港上市聆訊，去年多賺34倍至29.2億人幣
|長光辰芯微電子通過聯交所上市聆訊，去年純利按年升逾37%
|「杭州六小龍」之一群核科技通過本港上市聆訊，去年虧損收窄至4.3億元人民幣
|傅里葉(03625)暗盤報80.15元，高招股價逾倍
|銅師傅(00664)暗盤報48.08元，低招股價近20%
|極視角(06636)首掛開報59.95元較招股價高近五成，每手賺997.5元超購4590倍；首掛最高價收市收高1.5倍，每手賺3000元
|德適-B(02526)首掛較招股價高逾倍，超購逾千倍近下限定價，每手賺6000元；首掛表現強勢收高逾倍，超購逾千倍每手賺5530元
|瀚天天成(02726)首掛開高逾44%每手賺1687元，超購僅50倍；首掛收高逾35%，超購僅50倍每手仍賺1337元
|華沿機器人(01021)首掛即破發開報16.8元，較招股價低逾1%每手蝕40元；先低後高首掛收高8%，每手賺280元
|世界華文媒體(00685)出售加拿大媒體辦公室及印刷廠等物業，料收益約592.5萬美元
|中石油(00857)稱目前運營總體正常，經霍爾木茲海峽進口原油及天然氣僅佔經營總量一成
|國泰航空(00293)開通西雅圖航線，每周五對直航往返航班
|據報華南城(01668)股東與債權人啟動磋商，尋求支持債務重組方案
|優樂賽共享(02649)中午停牌待發內幕消息，上市不足一個月市值蒸發六成半
|比亞迪(01211)據報有信心今年出口量目標提升15%
|愛德新能源(02623)達成收購HRZ股份協議，申午後復牌
|鼎豐集團汽車(06878)積極探索重組機會，續停牌
|中國天瑞水泥(01252)將延遲刊發2025全年業績，續停牌
|雲頂新耀(01952)獲主要股東增持86萬股
|高科橋(09963)行政總裁辭任
|上海先鋒控股(01345)夥Labo簽獨家經銷協議，於中國內地銷售防脫頭皮精華
|億仕登控股(01656)提名林德才任獨立非執行董事
|合景泰富集團(01813)兩隻優先票據繼續暫停買賣
|華潤萬象生活(01209)擬動用近63億元投資保本型存款產品
|找鋼網集團(06676)委任陳恩霖出任聯席公司秘書等職位
|健世科技(09877)機械人輔助TTVR系統完成首例人體臨床研究
|杭州恒隆廣場下月28日啟幕試業
|恒地(00012)紅磡首匯首輪推售123伙全數沽清套現逾10億，本周三再賣50伙
|王寧稱泡泡瑪特(09992)尋求將IP應用拓展至更多領域，包括主題公園及視頻內容等；北京泡泡瑪特樂園門票擬4月底及7月底漲價，平日門票從88元加至178元
|上海商業銀行委任張耀堂為行政總裁，今日履新
|優樂賽共享(02649)午後停牌，停牌前報3.9元升近6%惟曾創新低
|兗礦能源(00257)預計國內煤炭價格不會大幅上升，今年資本開支約198億人幣
|小鵬汽車(09868)今年新款MONA M03周四上市，料指導價介乎11.98萬至13.98萬人幣
|長江集團榮膺公益金最高籌款機構第三名，第26度蟬聯三大最高籌款機構之一
|瑞幸表示香港市場門店總數突破50家
|中海宏洋(00081)附屬斥約1億元人民幣購兩合肥項目權益
|友芝友生物(02496)約6801萬股非上市股份轉換為H股
|嵐圖汽車(07489)控股股東計劃增持公司股份，首期擬增持金額累計不超過2.5億人幣
|聯眾(06899)2025年業績公布延誤，續停牌
|榮尊國際控股(01780)主要股東減持9300萬股
|小米(01810)雷軍稱正式啟動AI人才招聘專項
|泡泡瑪特(09992)連續第三日回購，今斥2億元回購134萬股
|和譽(02256)附屬一款抑制劑獲美國批准臨床試驗
|盛禾生物(02898)將延遲刊發年度業績，可能停牌
|網龍(00777)主席劉德建擬未來12個月內增持股份
|習近平北京植樹，推進國土綠化，要更加注重提質、興業、利民
|世界數據組織在京完成組建，今天正式運行；消博會下月13日至18日海南舉行，逾3400個品牌參展
|外交部表示海南自貿港「百日答卷」亮眼，外貿進出口同比增近33%
|商務部將推優化離境退稅措施，讓境外旅客購物更實惠
|國家糧儲局召開民企座談會表示加強糧食收儲調控，完善常態化溝通機制
|國產增程式混動航空發動機完成飛行驗證，兼顧長續航與靜音
|市監總局綜合運用反不正當競爭措施，防治平台經濟、光伏等行業內捲式競爭；做好網絡餐飲食品安全治理，重拳整治直播電商亂象
|北京5月1日起全域管制無人駕駛航空器，未經批准不得飛行
|內地內存條價格據報斷崖式下跌，或因囤積大戶拋售
|巴曙松據報涉嫌經濟類犯罪且金額巨大，案件由上海警方偵辦
|人行2695億逆回購利率持平，淨投放2615億
|機構指中國3月官方製造業PMI料重返擴張區間至50.1%
|杭州住房公積金貸款最高額度提高至180萬，下月起施行
|DeepSeek服務已恢復正常，此前崩潰約12小時；DeepSeek服務出現大規模訪問異常，網頁與App均受影響
|宇樹科技具身智能體驗館亞洲首店5月底上海開業
|智元機器人第1萬台通用具身機器人正式下線
|愛奇藝發布專業影視製作智能體「納逗Pro」，支持劇本生成、分鏡設計
|台股收跌1.8%，報32518.16點
|中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7-12日率團來訪
|特朗普稱中東衝突或很快停止，中國外交部籲盡快啟動和談進程
|李雲澤晤美中貿易全國委員會會長，就中美金融合作等交流
|中國對日本國會眾議員古屋圭司採取反制措施，斥其勾連台獨
|伊朗官媒指德黑蘭正考慮退出《不擴散核武器條約》
|伊朗戰火第31日，特朗普稱「我最想做的就是奪取伊朗石油」；美國據悉計劃允許一艘俄羅斯油輪向古巴運送原油，以緩解當地能源危機
|美國國土安全部停擺44天，美國史上最長政府部分停擺
|憂美軍發動地面戰，亞洲早盤日韓股大跌，金價抹去上周漲幅；全球債券上漲，經濟放緩擔憂加劇；摩根大通及Pimco認為債券市場低估經濟放緩風險
|普徠仕指能源衝擊加劇央行政策失誤風險，外匯及利率市場均存機會；施羅德投資指中東衝突促使市場提早重估能源價格，標誌長期能源投資周期開端
|日本央行行長表示匯率對經濟和物價有重大影響；日本40年期國債孳息率上漲11個基點至4.03厘
|國務院任命謝小華為香港政制及內地事務局局長；李家超稱謝小華具豐富行政和管理經驗，合適履行政制及內地事務局局長職責；謝小華稱編制首份五年規劃屬重中之重，有信心今年內制定；謝小華被問到個人物業利益申報問題：個人資料將詳細公開透明
|香港政府宣布四項高層官員任命，運輸署署長李頌恩將出任商務及經濟發展局常任秘書長；政府再度委任劉恩沛為積金局非執行董事，為期兩年
|證監會表示無紙證券市場制度料今年11月16日實施，新股先行，5年內覆蓋至所有上市公司；團結香港基金歡迎推進證券市場無紙化改革，可大幅簡化股票轉讓及交收流程降成本；證券登記公司總會歡迎實施無紙證券市場，有助縮短交易時間及加強企業管治
|沙嶺數據園區舉行動工儀式，算力相當於目前香港36倍
|香港良民證申請今起簡化，符合條件免交指紋，辦理時長壓縮至15日
|廉署警方聯合行動打擊黑社會滲透樓宇維修貪污，共拘42人
|房屋局與香港大學明日簽署合作備忘錄，推動創新建築科技應用於公營房屋
|「香港蔚來中學」未獲批註冊前招生，教育局高度關注事件兼要求申請人解釋及糾正
|港大據報於本周舉辦路演，擬為發債鋪路
|哈羅香港國際學校1.22億購屯門商場，呎價2341元
|市傳萬寧月租70萬預租銅鑼灣羅素街相連地舖，租金較高峰跌8成
|渣打鄭子豐稱若油價未見頂恒指最熊跌至21500點，基礎情境12個月目標28400點；密切留意美國私募信貸基金贖回潮會否為市場帶來系列性風險
|招行料今年淨息差水平仍會穩中有降，惟降幅將按年收窄
|中原十大屋苑周末錄18宗成交，連續兩周維持雙位數水平
|房委會4月起將差餉寬免轉歸租戶，住宅租戶總額預計最多8.07億元
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