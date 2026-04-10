《日入而息》金管局發出首批兩個穩定幣牌照，財委會通過政府柴油補貼18億元撥款申請

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|滙豐(00005)擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App；渣打(02888)旗下碇點金融料次季起分階段發行港元穩定幣，與指定認可分銷商合作；滙豐指擬加入非港元計價穩定幣，碇點金融稱今年稍後全面推廣HKDAP至零售用戶等
|立法會財委會通過18億元柴油補貼為期兩個月，黃偉綸：有需要會及時出手；謝展寰稱柴油補貼將直接向油公司支付，除電力及煤氣公司外，其他行業亦受惠；中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才稱毋須仿效新加坡補貼形式
|中原CCL按周升0.99%連升2周共1.86%，創近2年半新高
|「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇遭入稟申請破產，高院6.9聆訊；原由鄧成波家族持有的油麻地美迪寧廣場銀主盤3.1億元沽出，呎價5236元
|機管局指11 SKIES定位有變擬增食玩娛樂元素，正與新世界商討，有消息會公布
|習近平就兩岸關係發展提四點意見稱沒有化解不了的矛盾分歧；習近平晤鄭麗文稱兩岸同胞走到一起大潮流不會改變，是歷史必然；官媒指習近平今日上午在北京會見鄭麗文
|彭博指中國准許國有石油企業動用商業石油儲備
|阿里巴巴(09988)領投AI視頻初創公司生數科技20億人幣融資；阿里ATH確認HappyHorse是旗下模型，將於近期開放API
|內地3月CPI增1%低於預期，PPI增0.5%連降41個月後首上漲；統計局表示大宗商品價格急漲、部分行業供需改善，PPI止41個月連跌；統計局指春節後消費需求回落，CPI環比轉跌、同比漲幅收窄；機構指PPI結束41個月負增長，外部環境明朗前料政策持穩
|日本將中日關係「降級」，中國外交部：問題根源是高市早苗發表涉台謬論；53條中日航線3月取消全部航班，取消率升至49.6%
|美國擬禁內地三大電訊商在美國營運數據中心
|消息指SpaceX去年計入xAI業績後虧損近50億美元
|大市成交2463億觀望美伊談判進展，恒指收升141點報25893全周累漲3%
|滬綜指收升0.5%本周漲2.7%，券商、鋰電全天強勢
|歐元最新報1.1709/11，日圓最新報159.23/27
|巴西法院下令將比亞迪(01211)從涉嫌用工違規企業名單中移除
|光大水務(01857)2023年度第一期中期票據付息回售，總額1.12億元
|摯達科技(02650)今日起獲調入港股通標的證券名單
|路透指遠大醫藥(00512)投資美企獲免審查，遊說公司與特朗普長子關係密切
|石四藥集團(02005)兩款注射液取得中國藥監局藥品生產註冊批件
|海底撈(06862)主席張勇擬一年內斥至少1億元增持
|微信打擊公眾號AI自動化創作，多平台相繼整治AI生成內容
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|中石化(00386)首個海底數據中心項目啟動，以海上風電直接供電
|京東(09618)據報正內測出行新業務，高度對標主流打車平台，料近期開放服務
|八達通4月22日推出「Call車易」，支援「一口價」及即時退款
|博泰車聯(02889)與上海交大人工智能操作系統研究院訂立框架協議，發展具身智能
|越南加密資產公司CAEX獲OKX Ventures及HashKey(03887)戰略入股
|渣打(02888)旗下碇點金融料次季起分階段發行港元穩定幣，與指定認可分銷商合作
|滙豐(00005)擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App；滙豐為香港企業提供多元方案，逐步升級可持續發展表現掛鈎融資
|恒隆(00101)趙家駒稱看好豪宅市場前景，料寫字樓市場漸趨穩定
|小馬智行(02026)發布PonyWorld世界模型2.0，具備自主進化能力
|江山控股(00295)首三個月發電量按年跌近21%
|百奧家庭互動(02100)主席戴堅昨購入10萬股
|東方海外國際(00316)首季航線收入按年跌7.6%
|城建設計(01599)首季重要項目中標共約7億人幣
|國泰(00293)取消往返迪拜及利雅得航班直至6月30日
|寶新置地(00299)接獲額外復牌指引，繼續暫停買賣
|晨訊科技(02000)首三個月收入按年下跌18.7%至9340萬元
|寶勝國際(03813)3月綜合經營收益淨額按年跌6.3%至13.5億人幣
|山高新能源(01250)去年總營運發電量按年增4.6%
|復宏漢霖(02696)治療乳腺癌藥物完成首例受試者給藥
|建發國際集團(01908)首季合同銷售金額按年減少約20.5%
|建發國際集團(01908)及建發物業(02156)附屬就購建發城服、聯發物業訂立諒解備忘錄
|合景泰富(01813)3月預售額按年減少56%
|綠地香港(00337)首三個月合約銷售按年增逾2.2倍
|裕元(00551)3月綜合經營收益淨額按年跌8.2%，首季跌2.2%
|莊士中國(00298)對社交媒體平台多篇誹謗性質文章予以強烈譴責
|彭博指中國准許國有石油企業動用商業石油儲備
|廣東指今年或有超強颱風正面襲擊，汛期三防形勢複雜嚴峻
|內地擬明年起禁止生產一氯二氟甲烷製冷多聯式空調機組
|芝麻租賃協同浙湘警方破「租機貸」黑產案，涉案金額逾億元
|國家礦山安監局首次專項監察省級政府，發現問題及隱患逾千條
|財政部副部長廖岷訪問亞行總部，倡探索更新合作領域
|今年第二批625億超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已下達
|市監總局發布近百項國家標準，包括腦機接口、建築材料不燃性試驗方法等
|高盛指上海、深圳樓市或今年底迎來轉機，引領房地產市場復甦
|中證監發布深化創業板改革意見，增設第四套上市標準；聚焦八方面治理上市公司：督促財務造假公司追回超額發放高管薪酬
|廣交會下周三開幕，首次增設智能穿戴等9個專區
|上交所擬將主板風險警示股票漲跌幅限制由5%調整為10%；北交所擬設置風險警示股票單日買入數量上限
|內地首季1.85億人次出入境，同比上升13.5%
|內地3月CPI增1%低於預期，PPI增0.5%連降41個月後首上漲；統計局表示大宗商品價格急漲、部分行業供需改善，PPI止41個月連跌；統計局指春節後消費需求回落，CPI環比轉跌、同比漲幅收窄；機構指PPI結束41個月負增長，外部環境明朗前料政策持穩
|人行20億逆回購利率持平，全周收水3005億
|新開發銀行發兩隻熊貓債，三年期利率1.74%、五年期1.84%
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|特斯拉中國否認研發全新小型廉價電動SUV並在華投產
|傳梁文鋒內部透露DeepSeek V4本月下旬發布
|內地推「人工智能+教育」行動計劃，AI納教師資格考試和認證內容
|東旭系審計機構中興財光華被罰沒逾2.5億，16名註冊會計師受處罰
|嫦娥七號探測器運抵海南文昌發射場，計劃下半年擇機發射
|智元機器人分拆四足業務成立酷拓，目標2030年營收百億元
|台股收升1.6%，報35417.83點
|習近平就兩岸關係發展提四點意見稱沒有化解不了的矛盾分歧；習近平晤鄭麗文稱兩岸同胞走到一起大潮流不會改變，是歷史必然；官媒指習近平今日上午在北京會見鄭麗文
|台積電3月營收按年大增45%，首季破萬億新台幣增35%
|王毅與朝鮮外相崔善姬會談稱願加強戰略溝通，密切交往合作；中國外交部回應王毅與金正恩會否會面稱有消息會及時發布
|日本將中日關係「降級」，中國外交部：問題根源是高市早苗發表涉台謬論；53條中日航線3月取消全部航班，取消率升至49.6%
|美國擬禁內地三大電訊商在美國營運數據中心
|普京宣布東正教復活節停火32小時，烏克蘭同意
|特朗普警告伊朗勿就霍爾木茲海峽收費，北約秘書長表示不排除參與護航
|美國副總統萬斯日內啟程赴伊斯蘭堡，擬周六上午與伊朗談判
|白宮警告工作人員，勿利用伊朗內幕消息投機炒賣
|美國上周新領失業救濟人數走高，GDP顯著減速
|聯儲局主席提名人沃什未按期呈交資料，參院押後聽證會
|亞洲開發銀行警告即使油價趨穩，亞洲經濟增速仍將放緩；亞洲開發銀行預測，越南2026年經濟增長率為7.2%
|韓國央行連續第七次會議維持利率不變
|蘋果將關閉美國首家成立工會的零售店
|OpenAI捲入美國校園奪命槍擊案，佛州總檢察長下令調查
|消息指SpaceX去年計入xAI業績後虧損近50億美元
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|灣仔東亞銀行分行遭獨行賊持槍打劫得手後逃去，警封鎖現場搜捕；東亞銀行就劫案回應指無人受傷，有關損失仍在點算中
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|房屋局表示今明兩年內完成興建3萬簡約公屋單位，達標後無計劃再加
|香港國際創科展下周一起一連四日舉行，SCC智慧生活展館展出多個AI智能生活科技
|UA亞洲聯合財務預期持牌放債人新規管將淘汰部分不合規小型放債人
|「守創中藥貿易平台」成立，梁振英稱有好藥材才有好中醫
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|鷹君羅鷹瑞沽貨後再入市，4750萬購跑馬地雲暉大廈低層
|姜世明稱非承辦商關閉消防總掣「屬低級錯誤」，倡修例引入定額罰款及監禁
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|仲量聯行指深圳甲級辦公樓空置率連跌兩季，租金跌幅持續收窄
|ACCA支持會財局可持續核證監管框架建議，倡加快時間表及避免過度監管風險
|地政總署表示東涌市地段第54號用地4月17日開始招標，5月15日截標
|全港最大公立醫院「啟德醫院」今年10月分階段投入服務，提供2400張病床
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