《日入而息》金管局發出首批兩個穩定幣牌照，財委會通過政府柴油補貼18億元撥款申請

香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照；金管局對增發牌照持開放謹慎態度，料穩定幣將於年中至下半年陸續推出

滙豐(00005)擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App；渣打(02888)旗下碇點金融料次季起分階段發行港元穩定幣，與指定認可分銷商合作；滙豐指擬加入非港元計價穩定幣，碇點金融稱今年稍後全面推廣HKDAP至零售用戶等

立法會財委會通過18億元柴油補貼為期兩個月，黃偉綸：有需要會及時出手；謝展寰稱柴油補貼將直接向油公司支付，除電力及煤氣公司外，其他行業亦受惠；中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才稱毋須仿效新加坡補貼形式

中原CCL按周升0.99%連升2周共1.86%，創近2年半新高

「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇遭入稟申請破產，高院6.9聆訊；原由鄧成波家族持有的油麻地美迪寧廣場銀主盤3.1億元沽出，呎價5236元

機管局指11 SKIES定位有變擬增食玩娛樂元素，正與新世界商討，有消息會公布

習近平就兩岸關係發展提四點意見稱沒有化解不了的矛盾分歧；習近平晤鄭麗文稱兩岸同胞走到一起大潮流不會改變，是歷史必然；官媒指習近平今日上午在北京會見鄭麗文

彭博指中國准許國有石油企業動用商業石油儲備

阿里巴巴(09988)領投AI視頻初創公司生數科技20億人幣融資；阿里ATH確認HappyHorse是旗下模型，將於近期開放API

內地3月CPI增1%低於預期，PPI增0.5%連降41個月後首上漲；統計局表示大宗商品價格急漲、部分行業供需改善，PPI止41個月連跌；統計局指春節後消費需求回落，CPI環比轉跌、同比漲幅收窄；機構指PPI結束41個月負增長，外部環境明朗前料政策持穩

日本將中日關係「降級」，中國外交部：問題根源是高市早苗發表涉台謬論；53條中日航線3月取消全部航班，取消率升至49.6%

美國擬禁內地三大電訊商在美國營運數據中心