《日入而息》滙控CEO憂霍爾木茲海峽關閉影響全球經濟，恒大欺詐案許家印認罪候判

滙控艾橋智稱中東衝突削客戶信心影響波及全球，惟仍對業務保持樂觀；霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂；滙控指若能源價格長期高企，央行或被逼收緊貨幣政策，不利全球經濟發展；滙豐王冬勝稱香港依然是全球資本匯聚首要目的地；滙豐伍楊玉如稱香港商業地產市場已「觸底反彈」，惟空置率仍高復甦需時

李家超稱年初至今本港金融市場表現良好，逾500家公司排隊來港上市

行政長官會同行政會議批准從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金

政府指最快10月實施「部門首長責任制」，設兩級調查機制

政府煞停籃球博彩計劃，憂助長「預測市場」非法賭博；政府叫停籃球博彩，麥美娟：現不宜推進籃球博彩，按香港情況及外圍趨勢作負責任決定；霍啟剛稱暫緩推行籃球博彩合法化可讓當局有更多時間研究如何解決執法問題

恒大集團、恒大地產及許家印案深圳一審，許家印當庭認罪，擇期宣判

比亞迪(01211)深圳坪山工廠凌晨起火，火勢已撲滅無人傷亡；比亞迪深圳車庫突發大火現已撲滅無人傷亡，暫未交代起火原因

葉氏化工(00408)收購信諾海博未來每年盈利料達6000萬人幣，正積極尋找機會併購電子化學品公司

海關總署指首季人幣計出口增11.9%，進口增19.6%；首季中西部地區進口增31%，高出全國整體11個百分點；首季中國對東盟進出口1.97萬億元，同比增15.4%；首季民企進出口增16%，佔總值比重提升至57%；首季出口機電產品4.34萬億元，增長18%；首季跨境電商出口超4735億元，進口1449億元

中國3月對美國貿易順差創13個月最低，對俄貿易逆差13個月最闊；內地3月美元計出口增2.5%遜預期，進口激增27.8%大勝預期

美方封鎖伊朗港口，中國外交部指激化矛盾，危險且不負責任；中國外交部指美方若以涉伊朗為借口對華加徵關稅，必將堅決反制；中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽

習近平見阿聯酋阿布扎比王儲，深挖能源、投資等合作潛力

中石化(00386)侯啟軍晤阿布扎比國家石油公司CEO，就深化全產業鏈合作等交流