14/04/2026 19:27
《日入而息》滙控CEO憂霍爾木茲海峽關閉影響全球經濟，恒大欺詐案許家印認罪候判
|滙控艾橋智稱中東衝突削客戶信心影響波及全球，惟仍對業務保持樂觀；霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂；滙控指若能源價格長期高企，央行或被逼收緊貨幣政策，不利全球經濟發展；滙豐王冬勝稱香港依然是全球資本匯聚首要目的地；滙豐伍楊玉如稱香港商業地產市場已「觸底反彈」，惟空置率仍高復甦需時
|李家超稱年初至今本港金融市場表現良好，逾500家公司排隊來港上市
|行政長官會同行政會議批准從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金
|政府指最快10月實施「部門首長責任制」，設兩級調查機制
|政府煞停籃球博彩計劃，憂助長「預測市場」非法賭博；政府叫停籃球博彩，麥美娟：現不宜推進籃球博彩，按香港情況及外圍趨勢作負責任決定；霍啟剛稱暫緩推行籃球博彩合法化可讓當局有更多時間研究如何解決執法問題
|恒大集團、恒大地產及許家印案深圳一審，許家印當庭認罪，擇期宣判
|比亞迪(01211)深圳坪山工廠凌晨起火，火勢已撲滅無人傷亡；比亞迪深圳車庫突發大火現已撲滅無人傷亡，暫未交代起火原因
|葉氏化工(00408)收購信諾海博未來每年盈利料達6000萬人幣，正積極尋找機會併購電子化學品公司
|海關總署指首季人幣計出口增11.9%，進口增19.6%；首季中西部地區進口增31%，高出全國整體11個百分點；首季中國對東盟進出口1.97萬億元，同比增15.4%；首季民企進出口增16%，佔總值比重提升至57%；首季出口機電產品4.34萬億元，增長18%；首季跨境電商出口超4735億元，進口1449億元
|中國3月對美國貿易順差創13個月最低，對俄貿易逆差13個月最闊；內地3月美元計出口增2.5%遜預期，進口激增27.8%大勝預期
|美方封鎖伊朗港口，中國外交部指激化矛盾，危險且不負責任；中國外交部指美方若以涉伊朗為借口對華加徵關稅，必將堅決反制；中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽
|習近平見阿聯酋阿布扎比王儲，深挖能源、投資等合作潛力
|中石化(00386)侯啟軍晤阿布扎比國家石油公司CEO，就深化全產業鏈合作等交流
|中石油(00857)董事長戴厚良拜會阿聯酋阿布扎比王儲，談深化能源合作
《即日市況》
|恒指全日升211點收報25872，泡泡瑪特升逾6%，信義光能逆市跌3%
《深滬股市》
|滬指收升0.95%重返4000點，三連漲，兩市成交放量一成
《美元匯價》
|歐元最新報1.1788/89，日圓最新報158.95/97
《公司資訊》
|兗煤澳大利亞(03668)中途停牌，停牌前報39.2元跌逾2%；擬上限24億美元收購澳洲紅隼煤礦，申明復牌
|東軟睿新(09616)控股股東解除股份質押
|葉氏化工(00408)收購信諾海博未來每年盈利料達6000萬人幣，正積極尋找機會併購電子化學品公司
|蔚來(09866)李斌稱目標全年錄盈利，冀今年銷量增長最多50%
|中石化(00386)侯啟軍晤阿布扎比國家石油公司CEO，就深化全產業鏈合作等交流
|中石油(00857)董事長戴厚良拜會阿聯酋阿布扎比王儲，談深化能源合作
|中國網成集團(01920)董事局主席認購1.12億股公司股份，每股認購價0.3965元
|比亞迪(01211)深圳坪山工廠凌晨起火，火勢已撲滅無人傷亡；比亞迪深圳車庫突發大火現已撲滅無人傷亡，暫未交代起火原因
|KLN(00636)公布高層管理人員任命，加速環球業務擴展
|平安數字銀行續深化日常業務及產品創新AI科技應用
|Fusion Bank成首間加入貿發局「出海專班跨界別專業服務平台」數字銀行
|滙豐控股(00005)授出有條件獎勵；據報滙控歐洲及美國商業與投資銀行主管Gerry Keefe離職；PayMe 5月14日起所有使用滙豐信用卡增值的用戶須新增香港身份證
|千問上線表格Agent，對話即可生成、編輯Excel；HappyHorse大模型上線在即，阿里雲據報爭奪火山引擎AI視頻客戶
|恒地(00012)夥希慎合作發展紅磡首岸首推110伙，入場價638萬起
|新世界(00017)柏傲莊III首輪招標即沽52伙套現逾12.8億，最高成交呎價達3.6萬；新世界沙田柏傲莊III加推38伙，本周六首輪賣88伙入場價745.8萬起
|華寶國際(00336)附屬華寶股份近日收到其出具的《受理案件通知書》
|百奧家庭互動(02100)主席購6.8萬股
|現代中藥集團(01643)股權高度集中
|星悅康旅(03662)所有相關董事已完成所需培訓
|中國科創產業投資(00339)中文股份簡稱更改為全球數字控股
|易方達香港獲授權開發追蹤港交所兩項新科技指數，相關ETF產品料於香港市場推出
|遠洋集團(03377)3月協議銷售額按年跌41%，首季跌42%
|聯交所對雲工場(02512)及四名董事採取紀律行動
|復宏漢霖(02696)HLX05-N用於轉移性結直腸癌治療的1期臨床試驗申請獲國家藥監局批准
|鍋圈(02517)首季度核心經營利潤按年增長約45.3%至61%
|博泰車聯(02889)平安資本出具戰略併購支持意向書
|泉峰控股(02285)受託人購50.3萬股，總代價約802.8萬元
|OSL HK向香港零售投資者開放LINK/USD交易
《中國要聞》
|國務院免去孫衛東外交部副部長職務
|內地大批五一假期航班據報突然取消，以飛東南亞和大洋洲居多
|哈囉違規超量投放共享自行車拒整改，被行政處罰並調減運營規模
|深圳破獲走私黃金出境案拘11人，案值達7800萬元
|國辦表示健全藥品價格形成機制，引導藥價運行在合理區間
|離境退稅2.0版措施預計4月底前推出
|廣東首個存量公寓轉保障性住房再貸款項目正式落地
|中國3月對美國貿易順差創13個月最低，對俄貿易逆差13個月最闊；內地3月美元計出口增2.5%遜預期，進口激增27.8%大勝預期
|海關總署指首季人幣計出口增11.9%，進口增19.6%；首季中西部地區進口增31%，高出全國整體11個百分點；首季中國對東盟進出口1.97萬億元，同比增15.4%；首季民企進出口增16%，佔總值比重提升至57%；首季出口機電產品4.34萬億元，增長18%；首季跨境電商出口超4735億元，進口1449億元
|海關表示進出口總值連續12季保持10萬億元以上，增速重回兩位數；中國對共建一帶一路國家進出口超6萬億元，增14%；外部需求回暖、中國供給優質，帶動出口保持兩位數增長；中國3月對中東地區進出口由增轉降
|商務部、進出口銀行加大進出口信貸支持力度，推動貿易創新發展
|人行10億逆回購利率持平，淨投放5億；人行預告明日開展5000億元買斷式逆回購，4月淨減4000億連續兩月縮量
|十四屆全國政協原常委畢井泉被提起公訴，受賄數額特別巨大；中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東受賄逾4139萬，判囚13年
|中化集團或就意大利削減其進入倍耐力董事會人數提告
|中國據報解除國內鋼廠採購必和必拓鐵礦石禁令
|恒大集團、恒大地產及許家印案深圳一審，許家印當庭認罪，擇期宣判
|智元機器人被起訴侵權，案件下月上海開庭審理
|榮耀否認與字節跳動洽談「豆包手機」合作
|高德據報將發布機器狗產品，為阿里巴巴首款具身機器人
|Lululemon因永久性化學物質問題遭美國德州調查，公司表示已停用
|「能健身的公交站」亮相消博會，等車期間還可與AI捉棋
|大灣區規模最大車網互動超充示範站深圳光明區投運
|多部門開展年度集體協商「集中要約行動」，助力企業穩崗增效
|老鳳祥等品牌「一口價」黃金產品價格回落，最高降幅達17%
|上期所調整黃金等期貨相關合約漲跌停板幅度和交易保證金比例
《寶島快訊》
|台股收升2.37%，報36296.12點創新高
《大國博弈》
|習近平晤桑切斯，指兩國都有原則、講道義，應共同捍衛多邊主義；商務部凌激晤西班牙經濟部官員，就中西經貿關係等交換意見
|習近平見阿聯酋阿布扎比王儲，深挖能源、投資等合作潛力
|越南國家主席蘇林本周訪華，料達成潛在飛機交易；越南國家主席蘇林抵京，乘高鐵赴雄安新區參訪
|美方封鎖伊朗港口，中國外交部指激化矛盾，危險且不負責任；中國外交部指美方若以涉伊朗為借口對華加徵關稅，必將堅決反制；中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽
|英國以國安為由禁中企參與風電項目，華商務部表示堅決反對
《國際要聞》
|伊朗致函聯合國，要求5個地區國家賠償戰爭損失
|施羅德投資指即使達成更長期停火協議，油價或持續反映中東風險溢價
|加拿大執政黨在國會過半數，有利總理卡尼推進能源和貿易議程
|貝森特擬下令銀行收集客戶的公民身份證明文件
|馬斯克入駐TikTok並發布首條影片，暢談「向星辰進發」
《外圍經濟》
|新加坡金管局上調匯率區間斜率，首季經濟萎縮0.3%
|日本財相罕有發聲，要求經濟大臣避免就央行政策發表評論
|美聯儲局將每月購買250億美元國庫券，縮減幅度超出預期
|聯合航空CEO據悉提出與競爭對手美國航空合併
|英特爾股價創下有史以來最佳九日表現，單月漲40%
|福特汽車CEO反對中國車企入美，恐重挫美國製造業
|美伊談判現轉機，現貨金連跌兩日後反彈1.2%
|銅價一度升至一個月高位，中東衝突可能接近尾聲
《其他消息》
|李家超稱年初至今本港金融市場表現良好，逾500家公司排隊來港上市
|「全民國家安全教育日」明舉行，夏寶龍將以視頻方式發表主旨致辭
|香港與越南簽署刑事事宜相互法律協助協定
|丘應樺稱中東戰局對港影響有限，今年貿易增長勢頭可望維持
|發展局邀請市場就中央集中採購鋼筋計劃提交意向書
|金管局表示本港3月外匯基金的境外資產減少595億元，至35706億元
|智安投與哥本哈根基礎建設基金合作，提供參與開發可再生能源項目投資機會
|貿發局推出「出海全球通」，促進內地企業更有效對接香港專業服務供應商
|保險投訴局指去年共接獲857宗投訴個案，按年升近33%
|彭博指高盛和Ardian買下中投公司10億美元美國私募股權基金持倉
|政府煞停籃球博彩計劃，憂助長「預測市場」非法賭博；政府叫停籃球博彩，麥美娟：現不宜推進籃球博彩，按香港情況及外圍趨勢作負責任決定；霍啟剛稱暫緩推行籃球博彩合法化可讓當局有更多時間研究如何解決執法問題
|香港國際機場榮膺2025年全球最繁忙貨運機場
|教育局公布私立學校加入名冊條件，邀請合規學校申請
|新資本投資者入境計劃收逾3300宗申請，許正宇料吸金990億港元
|景順料本周初風險資產再度承壓，4月底前市況逐步改善機會仍較高
|香格里拉郭惠光︰全球化不等於放棄自我，全球化思維連結傳統價值才能真正發揮力量
|滙控艾橋智稱中東衝突削客戶信心影響波及全球，惟仍對業務保持樂觀；霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂；滙控指若能源價格長期高企，央行或被逼收緊貨幣政策，不利全球經濟發展；滙豐王冬勝稱香港依然是全球資本匯聚首要目的地；滙豐伍楊玉如稱香港商業地產市場已「觸底反彈」，惟空置率仍高復甦需時
|新加坡銀行任命楊渭杉為東盟地區私人銀行總監，6月底生效
|世邦魏理仕委獨家代理出售尖沙咀明輝中心12樓頂層全層，意向價1.18億
|戴德梁行料全年樓價升最多10%，調高今年中區寫字樓租金預測
|美聯指首季內地買家入市金額達426.9億，創有紀錄以來新高
|富達國際指第二季市場波動加劇，AI看好基建領域惟軟體股需慎選
|高盛高管以1億元出售赤柱伊甸園洋房予外資基金合夥人
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