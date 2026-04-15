15/04/2026 19:16
《日入而息》耶倫料聯儲局今年仍可能減息一次，恒大清盤人傳選定廣東旅控集團開展出售談判
|前美聯儲主席耶倫稱全球經濟正遭受重大全球供應衝擊，料今年冬季美國或減息；美聯儲正受到前所未有的嚴重威脅，美元仍是主要儲備貨幣不會被取代
|陳茂波稱有信心十至十五年後香港成為全球第二大國際金融中心；香港經濟表現良好，今年首兩個月香港商品出口仍錄得雙位數增長
|港交所(00388)陳翊庭稱亞洲股票市場市值自2000年以來翻了四倍，香港已成最受東南亞公司青睞上市地；港股市場未必適合延長交易時間
|金管局陳維民稱穩定幣發展須謹慎，各地漸共識數字資產須監管
|據報恒大清盤人就出售恒大物業股權，選定廣東省旅遊控股集團進行獨家磋商
|標普指若中東戰事持續，料未來兩年亞太區銀行業累計信貸損失或高達9100億美元
|據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金
|莎莎國際(00178)第四季度整體營業額按年增近31%；莎莎國際料全年純利按年增最多1.66倍
|星展香港意向增購六層中環中心，涉資26.19億元，為年內香港商業地產市場最大宗交易
|京東(09618)推出「機器人救護車」，為人形、四足等機器人提供專業維修服務；韓國電商「11街」6月進駐京東海外平台「京東全球購」，布局中國市場
|習近平會見拉夫羅夫，指中俄要更加密切有力協作，堅定捍衛正當利益；俄外長表示俄方已準備好在能源領域向中國提供幫助；俄外長稱將對華提供能源幫助，京指中俄在各領域務實合作；俄媒指拉夫羅夫稱普京將於今年上半年訪華
|中國外交部表示中美雙方就特朗普訪華保持著溝通
|人行、外匯局表示外國銀行境內分行等境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5；外匯局指3月銀行結售匯順差縮至160億美元，環比下降63%
|宇樹、追覓等簽約阿里速賣通「Brand+」出海計劃；人形機器人半馬周日北京開跑，宇樹H1參戰，高德四足機器人將現身
|伊朗戰火47天，逾萬美軍封鎖海灣，稱首24小時防線未被突破；一艘油輪正穿越霍爾木茲海峽，或率先突破美軍封鎖進入波斯灣；聯合國教科文組織指伊朗近160處文化遺產遭到襲擊
|恒指未守穩兩萬六全日收報25947僅升75點，新舊科技股榮辱互見
《深滬股市》
|滬綜指微升0.01%四連揚，醫藥板塊領漲
《美元匯價》
|歐元最新報1.1781/82，日圓最新報158.90/91
《公司資訊》
|思格新能(06656)暗盤報578元，高招股價逾78%
|賽晶科技(00580)料2至3年收入翻倍增長，特高壓輸電及新能源為增長引擎
|博雷頓(01333)獲主席兼總經理增持29.4萬股
|四環醫藥(00460)附屬治療幽門螺桿菌藥物獲批開展III期臨床試驗
|莎莎國際(00178)第四季度整體營業額按年增近31%
|帝王國際投資(00928)遭提清盤呈請，獲法院批准呈請人撤回呈請
|京東(09618)推出「機器人救護車」，為人形、四足等機器人提供專業維修服務；韓國電商「11街」6月進駐京東海外平台「京東全球購」，布局中國市場
|中電源動夥華為香港及智充動力，推動重型貨車電動化
|港交所(00388)陳翊庭稱亞洲股票市場市值自2000年以來翻了四倍，香港已成最受東南亞公司青睞上市地；港股市場未必適合延長交易時間
|菜鳥發布攀爬機械人ZeeBo，實測智能化存取效率提升一倍
|嘉華(00173)合作發展啟德海灣第二期本周六賣160伙，周日招標65伙
|富智康(02038)間接附屬獲注資5832.4萬美元
|瑞和數智(03680)收購待售股份
|中生製藥(01177)附屬維特柯妥拜單抗Ⅲ期臨床試驗完成首例患者入組
|贏家時尚(03709)根據股份獎勵計劃購買股份
|金融街證券(01476)建議變更公司債券發行方案
|中煤能源(01898)3月商品煤銷量按年跌21%，首季跌13%
|榮昌生物(09995)收到艾伯維就RC148獨家授權許可協議支付的6.5億美元首付款
|百奧家庭互動(02100)戴堅從市場購入約28.8萬股公司普通股
|OSL集團(00863)合規企業級穩定幣USDGO流通規模逾1億美元
|花旗香港深化與Endowus智安投合作信用卡夥伴關係
|據報中銀香港(02388)風險總監徐海峰已調回母企中國銀行(03988)
|國泰航空(00293)建議減少股本撥約69.7億元至儲備帳，料派息更具彈性
|維信金科(02003)根據股份獎勵計劃授予獎勵
|浦江中國(01417)蔡欲飛辭任財務總監，李兆雷接任
|石藥集團(01093)SYS6051在中國獲臨床試驗批准
|神冠控股(00829)主席周亞仙增持0.26%股份
|諾科達(00519)與四川伊娃云智達成戰略合作，打造「空地一體」智能系統
《中國要聞》
|國家能源局加快培育氫能未來產業，大膽推進氫能交易等機制創新
|去年中國網絡視聽行業市場規模達1.29萬億，同比增5.3%
|醫保局將優化集採規則，推動藥品集中採購更匹配臨床需求；藥品價格形成機制以市場為主導、以有為政府作保障
|工信部合力支持創新藥早日生產、早日上市、早日進醫院
|深圳擬就預付式消費設七天冷靜期，七類不公平格式條款將無效
|中國首季GDP增速或加快至4.8%，3月工業和消費增長料放緩
|廣交會今日開幕，境外採購商預登記人數同比增長20%
|國內部分品牌金飾克價漲至1481元
|人行5億逆回購利率平，持平到期量，另開展5000億買斷式逆回購
|人行、外匯局表示外國銀行境內分行等境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5；外匯局指3月銀行結售匯順差縮至160億美元，環比下降63%
|內地據報擬就食品安全問題處罰多家電商，拼多多料被罰15億元
|亞馬遜首個全球智能樞紐倉深圳正式開倉，支持向美國站運營中心發貨
|滴滴計劃年內在阿聯酋開展Robotaxi測試
|DeepSeek或內蒙建數據中心，首招烏蘭察布工作崗位
|享刻智能完成1.5億元A輪融資，旗下機器人已製作近2萬單炸雞
|小紅書開源「Relax」大模型強化學習訓練引擎，大幅提升多模態訓練效率
|特斯拉中國上海超級工廠將為Optimus量產提供「金鑰匙」
|輕舟試驗飛船3月底已成功入軌，完成多項關鍵技術驗證
|宇樹、追覓等簽約阿里速賣通「Brand+」出海計劃
|抖音擬投5億扶持真人短劇，並完善分帳與激勵機制
|國辦發文規範投資項目審批，無序競爭嚴重領域可暫停核準、備案
|人形機器人半馬周日北京開跑，宇樹H1參戰，高德四足機器人將現身
《寶島快訊》
|台股收升1.17%，報36722.14點續創新高
|國台辦推進落實兩岸交流合作十項措施，望民進黨當局盡快撤除障礙
《中俄關係》
|習近平會見拉夫羅夫，指中俄要更加密切有力協作，堅定捍衛正當利益；俄外長表示俄方已準備好在能源領域向中國提供幫助；俄外長稱將對華提供能源幫助，京指中俄在各領域務實合作；俄媒指拉夫羅夫稱普京將於今年上半年訪華
|中國外交部表示中美雙方就特朗普訪華保持著溝通
|3月中國赴日遊客人數同比下降近56%，連續四個月下滑
|中國據報已要求馬士基、MSC停止運營巴拿馬港口
《國際要聞》
|伊朗戰火47天，逾萬美軍封鎖海灣，稱首24小時防線未被突破；一艘油輪正穿越霍爾木茲海峽，或率先突破美軍封鎖進入波斯灣；聯合國教科文組織指伊朗近160處文化遺產遭到襲擊
|特朗普砲轟意大利總理梅洛尼，稱她辜負了美國
|美國檢察官突搜聯儲局總部翻新工程現場；貝森特安撫市場，稱美國今年經濟增長仍可能超過3%
|金融大鱷格里芬稱若霍爾木茲海峽關閉六個月以上，全球經濟衰退不可避免
《外圍經濟》
|數據指美伊戰事首個交易日MPF基金轉換宗數飆，達2至3月平均兩倍
|韓國股市重新站上6000點，伊朗衝突爆發以來首次
|美伊和談曙光現，銅價一度上升近1%
|前美聯儲主席耶倫稱全球經濟正遭受重大全球供應衝擊，料今年冬季美國或減息；美聯儲正受到前所未有的嚴重威脅，美元仍是主要儲備貨幣不會被取代
|Meta數碼廣告收入料破2434億美元，首度超越谷歌
|英特爾據悉將在未來幾周，向員工披露參與馬斯克Terafab計劃細節
|蘋果平價手提電腦MacBook Neo首批產品售罄
|受伊朗戰事拖累，愛馬仕銷售增長放緩
《其他消息》
|李家超稱推動經濟社會發展須同時重視安全，領導港府全力制定首個「香港五年規劃」
|陳國基、陳茂波及謝小華今午啟程訪京，就對接國家「十五五」規劃拜訪國務院港澳辦
|夏寶龍稱別有用心者將大埔火災政治化，妄圖以災亂港須時刻警惕
|據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金
|陳茂波稱有信心十至十五年後香港成為全球第二大國際金融中心；香港經濟表現良好，今年首兩個月香港商品出口仍錄得雙位數增長
|金管局陳維民稱穩定幣發展須謹慎，各地漸共識數字資產須監管
|財政部下周三在港發行今年第二期人民幣國債，規模155億
|橋水聯席CIO Bob Prince稱稍超配亞洲市場，看好香港固收巨大潛力
|艾橋智稱下半年在香港正式發行穩定幣
|富衛香港預計下半年會對IUL產品進行持續優化及升級
|老虎證券指第一季港IPO申購額按年增6.67倍
|旅發局指首季訪港旅客量按年升17%至1431萬人次，未來數月中東情況或令旅遊巿場出現波動
|今年文憑試共5.8萬人報考，非香港身份證考生佔1.5%
|楊何蓓茵已就建立「責任制」向立會遞文件，目標4月底徵詢事務委員會
|星展香港意向增購六層中環中心，涉資26.19億元，為年內香港商業地產市場最大宗交易
|林鄭月娥辦公室斥資280萬元裝修，行政署形容為「最基本、最簡單裝修」
|「全港戲院日」本月25日舉行，全港52間戲院劃一票價30元
|南豐集團6020萬沽一伙山頂La Hacienda單位，呎價近2.5萬元
|長橋證券進駐荃灣大鴻輝中心地舖，月租近20萬元
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