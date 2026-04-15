《日入而息》耶倫料聯儲局今年仍可能減息一次，恒大清盤人傳選定廣東旅控集團開展出售談判

前美聯儲主席耶倫稱全球經濟正遭受重大全球供應衝擊，料今年冬季美國或減息；美聯儲正受到前所未有的嚴重威脅，美元仍是主要儲備貨幣不會被取代

陳茂波稱有信心十至十五年後香港成為全球第二大國際金融中心；香港經濟表現良好，今年首兩個月香港商品出口仍錄得雙位數增長

港交所(00388)陳翊庭稱亞洲股票市場市值自2000年以來翻了四倍，香港已成最受東南亞公司青睞上市地；港股市場未必適合延長交易時間

金管局陳維民稱穩定幣發展須謹慎，各地漸共識數字資產須監管

據報恒大清盤人就出售恒大物業股權，選定廣東省旅遊控股集團進行獨家磋商

標普指若中東戰事持續，料未來兩年亞太區銀行業累計信貸損失或高達9100億美元

據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

莎莎國際(00178)第四季度整體營業額按年增近31%；莎莎國際料全年純利按年增最多1.66倍

星展香港意向增購六層中環中心，涉資26.19億元，為年內香港商業地產市場最大宗交易

京東(09618)推出「機器人救護車」，為人形、四足等機器人提供專業維修服務；韓國電商「11街」6月進駐京東海外平台「京東全球購」，布局中國市場

習近平會見拉夫羅夫，指中俄要更加密切有力協作，堅定捍衛正當利益；俄外長表示俄方已準備好在能源領域向中國提供幫助；俄外長稱將對華提供能源幫助，京指中俄在各領域務實合作；俄媒指拉夫羅夫稱普京將於今年上半年訪華

中國外交部表示中美雙方就特朗普訪華保持著溝通

人行、外匯局表示外國銀行境內分行等境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5；外匯局指3月銀行結售匯順差縮至160億美元，環比下降63%

宇樹、追覓等簽約阿里速賣通「Brand+」出海計劃；人形機器人半馬周日北京開跑，宇樹H1參戰，高德四足機器人將現身