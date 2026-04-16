《日入而息》中國首季GDP增5%勝預期，先正達傳最快6月以保密方式提交港上市申請

中國首季GDP增5%，勝預期；內地3月工業增加值增5.7%，優於預期；內地3月社會消費品零售總額增1.7%，遜預期；內地首季固定資產投資同比增1.7%，低於預期；首季地產投資降11.2%，商品房銷售額跌16.7%；中國3月原油加工量降2.2%，原油產量1907萬噸創單月新高；上海3月出口增10.8%，進口增近三成

PPI負轉正，統計局表示市場供需改善、競爭秩序優化是主因；截至3月詞元日均調用量破140萬億，比上年末增四成；一季度經濟表現可圈可點，供需兩端明顯改善；3月全國城鎮調查失業率微升至5.4%；3月70城樓價同比下降，一線城市樓價環比轉漲；測算指3月70城樓價環比跌幅0.2%為10個月最小，同比降幅擴至3.4%；機構指首季中國經濟增長勝預期，加碼刺激政策緊迫性降低

統計局指國內內需總體改善，首季經濟內需貢獻率達85%；完全有條件實現全年經濟平穩運行和高質量發展；中國產業鏈完善、能源結構更優，外部形勢對出口影響可控；固定資產投資仍有較大發展空間和潛力；國民經濟實現良好開局，惟經濟向好基礎仍需鞏固

金管局阮國恒指香港銀行業對中東風險敞口不大，未見中東局勢對商業營運有太大影響

滙豐廖宜建指集團對中東投資及承諾不變，香港有能力應對外圍不確性

騰訊(00700)：須於中國建立自家生態系統，適應當前地緣政治環境

先正達傳最快6月以保密方式提交香港上市申請，集資或達百億美元

思格新能(06656)首掛較招股價高逾79%，超購逾千倍每手勁賺25680元；收市較招股價翻倍，每手大賺逾3.3萬元

習近平覆信特朗普稱沒向伊朗提供武器？中國外交部表示無可奉告；美財長警告中國金融機構若涉伊朗資金或石油交易，將面臨次級制裁；擬限制向美出口太陽能電池板最先進技術？商務部表示不了解情況；中國2月減持美債11億美元，至6933億美元；中國外交部提醒赴美公民注意入境安全風險，遇盤查保持冷靜理性

美國和伊朗據悉考慮延長停火，霍爾木茲海峽局勢高度緊張；保德信指美伊達成和約或延長停火可能性約70%，惟封鎖海峽對經濟產生漣漪效應；IMF春季會議愁雲慘霧，與會者警告中東戰爭影響將遠超市場預期；鼎珮集團指市場對短期內迅速降溫或達成全面協議仍偏樂觀