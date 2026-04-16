  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

16/04/2026 19:15

《日入而息》中國首季GDP增5%勝預期，先正達傳最快6月以保密方式提交港上市申請

中國首季GDP增5%，勝預期；內地3月工業增加值增5.7%，優於預期；內地3月社會消費品零售總額增1.7%，遜預期；內地首季固定資產投資同比增1.7%，低於預期；首季地產投資降11.2%，商品房銷售額跌16.7%；中國3月原油加工量降2.2%，原油產量1907萬噸創單月新高；上海3月出口增10.8%，進口增近三成
PPI負轉正，統計局表示市場供需改善、競爭秩序優化是主因；截至3月詞元日均調用量破140萬億，比上年末增四成；一季度經濟表現可圈可點，供需兩端明顯改善；3月全國城鎮調查失業率微升至5.4%；3月70城樓價同比下降，一線城市樓價環比轉漲；測算指3月70城樓價環比跌幅0.2%為10個月最小，同比降幅擴至3.4%；機構指首季中國經濟增長勝預期，加碼刺激政策緊迫性降低
統計局指國內內需總體改善，首季經濟內需貢獻率達85%；完全有條件實現全年經濟平穩運行和高質量發展；中國產業鏈完善、能源結構更優，外部形勢對出口影響可控；固定資產投資仍有較大發展空間和潛力；國民經濟實現良好開局，惟經濟向好基礎仍需鞏固
金管局阮國恒指香港銀行業對中東風險敞口不大，未見中東局勢對商業營運有太大影響
滙豐廖宜建指集團對中東投資及承諾不變，香港有能力應對外圍不確性
騰訊(00700)：須於中國建立自家生態系統，適應當前地緣政治環境
先正達傳最快6月以保密方式提交香港上市申請，集資或達百億美元
思格新能(06656)首掛較招股價高逾79%，超購逾千倍每手勁賺25680元；收市較招股價翻倍，每手大賺逾3.3萬元
習近平覆信特朗普稱沒向伊朗提供武器？中國外交部表示無可奉告；美財長警告中國金融機構若涉伊朗資金或石油交易，將面臨次級制裁；擬限制向美出口太陽能電池板最先進技術？商務部表示不了解情況；中國2月減持美債11億美元，至6933億美元；中國外交部提醒赴美公民注意入境安全風險，遇盤查保持冷靜理性
美國和伊朗據悉考慮延長停火，霍爾木茲海峽局勢高度緊張；保德信指美伊達成和約或延長停火可能性約70%，惟封鎖海峽對經濟產生漣漪效應；IMF春季會議愁雲慘霧，與會者警告中東戰爭影響將遠超市場預期；鼎珮集團指市場對短期內迅速降溫或達成全面協議仍偏樂觀
特朗普警告鮑威爾要及時卸任，否則會將其解僱；施羅德投資指基本情境預測局勢將逐步降溫，聚焦美國中期選舉
　
　
恒指全日升446點收報26394，科指漲3.7%，AI、GPU概念強勢
　
《深滬股市》　
經濟增長勝預期，滬綜指收升0.7%近一個月高，五連漲
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1775/76，日圓最新報159.06/07
　　
《公司資訊》　
先正達傳最快6月以保密方式提交香港上市申請，集資或達百億美元
「杭州六小龍」群核科技(00068)暗盤現高招股價近1.5倍，每手賺5690元
長光辰芯(03277)暗盤報65.8元，高招股價近65%
思格新能(06656)首掛較招股價高逾79%，超購逾千倍每手勁賺25680元；收市較招股價翻倍，每手大賺逾3.3萬元
小米(01810)雷軍預告全程參與SU7 15小時長途續航測試直播
首程控股(00697)投資它石智航，加大在機器人產業投資布局；它石智航Pre-A輪融資4.55億美元，破中國具身智能行業紀錄
阿里巴巴(09988)發布新AI模型Happy Oyster，可用於製作電影、遊戲等
騰訊(00700)須於中國建立自家生態系統，適應當前地緣政治環境；騰訊混元世界模型2.0開源，可一句話造出3D世界、生成3D遊戲原型；蘋果錢包支持用支付寶開通NFC交通卡，覆蓋北京、上海、南京等
MINIMAX(00100)推出全球首個雲端沙箱MaxHermes
大灣區航空下月起停飛往返曼谷定期航班，料為期逾四個月
保誠(02378)與復星健康深化合作，將其所有大灣區醫院納入保誠醫療網絡
滙豐廖宜建稱集團對中東投資及承諾不變
新世界百貨中國新任行政總裁胡玉君1700萬沽東半山嘉苑三房戶，帳面獲利862萬
新世界(00017)柏傲莊III招標方式再沽出20伙，套現逾5億；柏傲莊III暫收4500認購登記，超額認購50倍
恒地(00012)合作發展啟德天瀧全盤累售285伙套現約116.6億；恒地夥希慎住宅項目「首岸」基座商場，最快2027年第四季開幕
毛戈平(01318)擬在港開首間化妝學校，月租近15萬租灣仔海外信託銀行大廈全層
太平洋航運(02343)首季日均利潤340美元，宏觀經濟前景仍不明朗；收購兩艘新建造小靈便型乾散貨船，總代價約為5960萬美元
合生創展(00754)首季總合約銷售金額按年跌36%，3月跌64%
中國神華(01088)3月煤炭銷售量按年升6.4%
載通(00062)柴油價格短期或仍然高企，持續監察市場發展
香港信貸(01273)授出800萬元新貸款
贏家時尚(03709)根據股份獎勵計劃購買股份
九興控股(01836)首三個月綜合收入增近2%
贛鋒鋰業(01772)據報考慮本月發行7.1億人幣綠色債券
SmarTone(00315)推AI Plan，用戶配合AI Connect免VPN使用AI平台
SHOPLINE香港單一商戶平均GMV升11%，推香港限定「AI Widget」
京東MALL啟動快閃店活動造勢，灣仔首間店舖將於6月中開業
騰盛博藥(02137)向美國司法仲裁與調解服務公司提交針對Vir的仲裁申請
渤海銀行(09668)國家金融監督管理總局已核准謝凱擔任首席信息官任職資格
中國金茂(00817)附屬向北京亦城及成都經開提供貸款
協合新能源(00182)1GW數據中心獲並網許可
精技集團(03302)授出約0.84%購股權
百勝中國(09987)考慮宣派季度股息
　
《中國要聞》　
商務部表示與阿聯酋深化貿易投資合作，成功舉辦中阿企業推介會；與西班牙加強經貿政策對話，推動務實合作走深走實
商務部促進服務消費擴容升級，推動批發零售業創新提升；今年消費品以舊換新銷售額已超5029億，惠及6978萬人次；去年科研和技術服務領域新設外資企業同比增27%
中國首季GDP增5%，勝預期；內地3月工業增加值增5.7%，優於預期；內地3月社會消費品零售總額增1.7%，遜預期；內地首季固定資產投資同比增1.7%，低於預期；首季地產投資降11.2%，商品房銷售額跌16.7%；中國3月原油加工量降2.2%，原油產量1907萬噸創單月新高；上海3月出口增10.8%，進口增近三成
PPI負轉正，統計局表示市場供需改善、競爭秩序優化是主因；截至3月詞元日均調用量破140萬億，比上年末增四成；一季度經濟表現可圈可點，供需兩端明顯改善；3月全國城鎮調查失業率微升至5.4%；3月70城樓價同比下降，一線城市樓價環比轉漲；測算指3月70城樓價環比跌幅0.2%為10個月最小，同比降幅擴至3.4%；機構指首季中國經濟增長勝預期，加碼刺激政策緊迫性降低
統計局指國內內需總體改善，首季經濟內需貢獻率達85%；完全有條件實現全年經濟平穩運行和高質量發展；中國產業鏈完善、能源結構更優，外部形勢對出口影響可控；固定資產投資仍有較大發展空間和潛力；國民經濟實現良好開局，惟經濟向好基礎仍需鞏固
第二艘國產大郵輪「愛達．花城號」將提前於11月交付
發改委鄭柵潔稱切實保障能源供應安全，推動油氣消費可靠有序替代
路透指中國今年維持發行20、30和50年超長期特別國債
人行逆回購操作連續兩日為5億利率平，持平到期量
海關總署企業管理和稽查司原司長王勝涉嚴重違紀違法受查
彭博指Stellantis與東風汽車磋商在歐洲和中國生產汽車
網信辦指一批帳號涉非法薦股、兜售AI選股軟件被處置
市監總局全國開展CCC認證守底線專項行動，打擊虛假CCC標誌
深圳機場聯合國航等4航企，縮減國內航班截載時間
電動兩輪車首季銷量跌近兩成，因國補推高基數及新國標實施
華為今年聚焦打造適配多場景算力需求解決方案等方向
萬事達卡中國持卡人Apple Pay跨境支付正式開通
　
《寶島快訊》　
台股收升1%，衝破三萬七報37132.02點創新高
台積電第一季度淨利潤5725億元台幣，同比增長58.3%
福建廈門表示拓展對台「大三通」海運直航通道，推動台灣「海外倉」建設
　
《大國博弈》　
中國駐日大使館表示近期接連遭受恐怖威脅，嚴重侵犯中國主權和尊嚴
習近平覆信特朗普稱沒向伊朗提供武器？中國外交部表示無可奉告；美財長警告中國金融機構若涉伊朗資金或石油交易，將面臨次級制裁；擬限制向美出口太陽能電池板最先進技術？商務部表示不了解情況；中國2月減持美債11億美元，至6933億美元；中國外交部提醒赴美公民注意入境安全風險，遇盤查保持冷靜理性
　
《國際要聞》　
美國和伊朗據悉考慮延長停火，霍爾木茲海峽局勢高度緊張；保德信指美伊達成和約或延長停火可能性約70%，惟封鎖海峽對經濟產生漣漪效應；IMF春季會議愁雲慘霧，與會者警告中東戰爭影響將遠超市場預期；鼎珮集團指市場對短期內迅速降溫或達成全面協議仍偏樂觀
特朗普警告鮑威爾要及時卸任，否則會將其解僱；施羅德投資指基本情境預測局勢將逐步降溫，聚焦美國中期選舉
「新興市場教父」麥樸思逝世，享年89歲
　
《外圍經濟》　
歐洲央行官員據悉傾向4月維持利率不變，觀望伊朗戰爭影響；歐元區國債孳息率因和平預期回落，但仍遠高於戰前水平
英國2月GDP按月升0.5%勝預期，唯伊朗戰構成壓力
美國政府表示關稅退款可能延遲，因只有少量進口企業完成申請準備工作；外國持有美國國債規模創一年來最大增幅，亦創紀錄新高
摩根士丹利和摩根大通雙雙發債融資100億美元
　
《其他消息》　
謝展寰今午前往天津訪問，考察天津港保稅區綠色低碳循環經濟示範基地
陳國基及陳茂波等今早訪港澳辦，進行閉門會議，探討香港如何對接國家「十五五」規劃
律師會訪京後建議大灣區律師試點計劃轉為正式考試制度
陳美寶稱網約車牌照數量須顧及香港獨特性，公共交通發達成關鍵考量
地政總署張貼公告徵用兩幅土地興建北環線主線，3個月後歸政府所有
唐英年稱地緣政治挑戰日益加深，安全是香港發展的前提、發展的優勢
國務院免去戴建業澳門經濟財政司司長職務，以個人原因請辭
九龍繞道油麻地段通車三個月，平日雙向車流6.6萬架次，龍翔道車流減兩成
人瑞人才料今年淨利潤按年有所提升，未來收購優先考慮成熟市場
大學聯招修訂申請資格，2028年度起受養人簽證持有人須居港滿兩年或全日制就讀兩年
無懼泡沫風險，亞洲富豪去年合共投入243億美元AI私募資金
教育局公布《價值觀教育課程架構》(2026)，以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為總體方向
葵涌數碼工業地標iCITY二期最快下周公布價單
本港2月商品整體出口及進口貨量分別上升19.5%及23.9%
EX.IO與OneInfinity by OneDegree深化合作，數字資產託管保險保障提升至最高2.5億美元
加強版「招標妥」下半年推出，甯漢豪：服務增收費相應提高惟小業主可負擔

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

上一篇新聞︰16/04/2026 19:16  《再戰明天》英倫銀行首席經濟學家講話，美國公布領先指標

下一篇新聞︰16/04/2026 17:51  《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布工業生產等數據

其他
More

16/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３１６點，跌３５點，低水７８點

16/04/2026 16:46  即月期指最後交易價２６３５１升３７０點，成交８２４８８張

16/04/2026 16:31  即月期指最後交易價２６３５１升３７０點，低水４３點

16/04/2026 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０７７﹒７５升１７…

16/04/2026 09:15  期指高開１６９點報２６１５０，國指期貨升６３點報８７８６

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普灰頭土臉訪華，北京堅壁清野防搗亂

16/04/2026 16:42

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區