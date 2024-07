面膜推薦 | 面膜含防腐劑MIT可致皮膚敏感出紅斑水泡！消委會、水中銀25款無毒面膜+《LDK》50款保濕面膜推薦

相信不少女士都會在睡覺前敷面膜,幫助修護肌膚並進行保濕。消委會曾檢測過市面上40款保濕面膜,當中有14款不含防腐劑MIT及致敏物,而生物科技公司「水中銀」(下稱水中銀)亦曾檢驗過28款面膜,當中有11款通過安全無毒測試,TOPick整合出25款安全無毒名單;此外,日本雜誌《LDK》亦曾針對保濕力評測94款保濕面膜,TOPick從中整合50款保濕面膜,供大家參考。

25款無毒面膜安全名單

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜,當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質,有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等;而剩餘有14款屬安全之選。

生物科技公司「水中銀」早前年檢驗過市面上28款保濕面膜,針對產品的急性毒、慢性毒與成分篩查進行檢測,結果有24款面膜屬「品質卓越」,惟過半產品現已停售,僅有11款「品質卓越」面膜仍然在市面上有售。

為此,TOPick整合出25款安全無毒名單供大家參考,名單如下:

25款無毒保濕面膜



保濕效能3.5至4分



Mandom Barrier Repair

三重補濕彈力面膜(極潤)

保濕效能:4分

萬寧售價:$59.90



LEADERS

高效補濕修復面膜

保濕效能:4分

HKTVmall售價:$42



YUMEI Water Glow Skin Renewal Facial Mask

保濕效能:4分

官網售價:RMB268(約$13港元)



FANCL 無添加

水盈細緻精華面膜

保濕效能:3分

HKTVmall售價:$175



SHISEIDO White Lucent Power Brightening Mask

保濕效能:3分

官網售價:$600



MEDIHEAL

高效特強保濕導入面膜升級版

保濕效能:3分

官網售價:$120



TONYMOLY Pureness 100 Hyaluronic Acid Mask SHeet

保濕效能:3分

官網售價:$60



Sasatinnie Water Glow Essence Mask

保濕效能:3分

官網售價:$156



A.H.C Premium Hydra Soother Cellulose Mask

保濕效能:2.5分

萬寧售價:$109



Faith in Face After Shower Look Hydrogel Mask

保濕效能:2.5分

LOG-ON售價:$175



我的美麗日記玻尿酸極效保濕面膜

保濕效能:2.5分

HKTVmall售價:$54



Dr.Althea Essential Skin Conditioner Silk Mask

保濕效能:2.5分

官網售價:$13.9USD(約108港元)



Innisfree Skin Clinic Mask Hyaluronic acid

保濕效能:2.5分

香港免稅店售價:$369



資料來源:消委會

品質卓越



CLINIQUE 極致勻淨科研亮肌補濕面膜

官網售價:$440



SK-II 護膚面膜

莎莎售價:$599



FREH 玫瑰保濕面膜

官網售價:$560



森田藥妝 三重玻尿酸複合原液面膜

萬寧售價:$66



LUSH 薄荷清爽面膜

官網售價:$180(25ml)/$310(315ml)



MIOGGI 金箔活炭雙效修復面膜

官網售價:$250



ESTEE LAUDER 再生基因雙層銀箔修護面膜

官網售價:$775



KIEHL'S 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜

HKTVmall售價:$199



NEUTROGENA 灤層保濕面膜

萬寧售價:$159.9



袋鼠媽媽水嫩清顏蠶絲面膜

淘寶官方網店售價:138RMB

*此商品僅於淘寶有售



我的美麗日記納豆發酵保濕面膜

HKTVmall 售價:$54



資料來源:水中銀

Methylisothiazolinone(MIT)是常見的防腐劑之一,有機會引發接觸性敏感反應(Contact Allergy),自2016年起,於歐洲所有駐留類化妝品禁用。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示,部分人接觸MIT後可能會引起皮膚過敏,出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮,感到灼熱或刺痛等。消委會亦曾提醒,若生產商將含MIT的產品標明免沖洗,可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。

50款保濕面膜高分名單

日本雜誌《LDK the Beauty》曾於2021年和2023年分別評測54款及60款面膜,兩次評測均針對產品的保濕力、成分和使用感進行評分,當中以保濕力為重點。本報從2021年評測中,挑選出30分保濕力獲3.5分或以上之保濕面膜,以及從2023年評測中挑選出20款面膜總評獲A級之保濕面膜,整合出總共50款保濕面膜,供大家參考。





50款保濕面膜



A級大容量面膜



QUALITY 1 st All in One Sheet Mask EXII

測試結果

保濕力:4.5分

成分:4分

使用感:4分

綜合評價:4.25分

精華液充足

面腋緊貼臉部線條



Ma & Me

Latte Essence Mask

測試結果

保濕力:5分

成分:3分

使用感:3.5分

綜合評價:4.12分





用於重點護理的迷你面膜

不過含有乙醇

A級平價面膜(每片250日圓以下)



QUALITY 1st

Derma Laser Super NMN100

測試結果

保濕力:4.5分

成分:4分

使用感:4分

綜合評價:4.25分





3分鐘即可滋潤皮膚

減淡乾紋

面膜不易脫落



LIHAW

Brightening Mask

測試結果

保濕力:4分

成分:4.5分

使用感:4分

綜合評價:4.12分





用後肌膚光滑

面膜厚實緊貼肌膚



Kirei&co.

VC+Ceramide Sheet Mask

測試結果

保濕力:4.5分

成分:4分

使用感:3.5分

綜合評價:4.12分





面膜材質柔軟,對皮膚溫和

可覆蓋至眼睛邊緣



Kirei&co.

CICA +Ceramide Sheet Mask

測試結果

保濕力:5分

成分:3分

使用感:3.5分

綜合評價:4.12分



感覺清爽

保濕效果好



QUALITY 1st

Deram Laser Super Ceramide100

測試結果

保濕力:4分

成分:4.5分

使用感:3.5分

綜合評價:42分





保濕效果不錯



ByUR

Honey Gorgeous Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力:4.5分

成分:4.5分

使用感:5分

綜合評價:4.62分





保濕力強

面膜牢固地覆蓋眼睛和法令紋



SUIKO HATSUCUR

Vitamin Essence Mask V5

測試結果

保濕力:4.5分

成分:5分

使用感:4分

綜合評價:4.5分





保濕力強

改善肌膚暗沉



ByUR

Vita Giving Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力:4.5分

成分:4分

使用感:5分

綜合評價:4.5分





滋潤肌膚

採用植物來源的潤膚成分



ByUR

Green Wonder Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力:4.5分

成分:4分

使用感:5分

綜合評價:4.5分

去除舊角質和皮脂

使肌膚水潤透亮



SUIKO HATSUCUR

Green Wonder Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力:5分

成分:4分

使用感:3分

綜合評價:4.25分





感覺清爽

保濕力強



N Organic

Enrich Concentrate Mask

測試結果

保濕力:4.5分

成分:3分

使用感:4.5分

綜合評價:4.12分





精華液呈凝膠狀

面膜厚實且高度貼合肌膚



Curel

Moisture Repair Sheet Mask

測試結果

保濕力:4分

成分:4分

使用感:4.5分

綜合評價:4.12分





有清爽的感覺和出色的附著力

使用後水潤有光澤



肌美精

Premier Wrinkle Care 3D Mask

測試結果

保濕力:4分

成分:4.5分

使用感:3.5分

綜合評價:4分





不易脫落

精華液濃稠,適合夜間護理



LuLuLun

藥用LuLuLun保濕肌膚護理面膜

測試結果

保濕力:3.5分

成分:4分

使用感:5分

綜合評價:4分





可抑制乾燥敏感肌膚的炎症

使用30分鐘也不會變乾



RECiPEO

保濕面膜

測試結果

保濕力:4.5分

成分:3分

使用感:4分

綜合評價:4分





牢固地貼合面部輪廓

使用後皮膚含水量增加



unlabel LAB

Vitamin C 100MPa Sheet Mask

測試結果

保濕力:5分

成分:2.5分

使用感:3.5分

綜合評價:4分





敷30分鐘依然保濕

不過含有乙醇



THE RETINOTIME WHITE

Premium Whitening Mask

測試結果

保濕力:4分

成分:5分

使用感:4分

綜合評價:4.25分





含活性美白成分

保濕力強

可覆蓋頸部皺紋



N Organic

Wrinkle Essence Mask

測試結果

保濕力:4.5分

成分:2.5分

使用感:4.5分

綜合評價:4分





面膜厚實

用後肌膚滋潤、有光澤

平價面膜(每片250日圓以下)



第8位



RISM VI

維他命面膜

保濕力:3.5/5分

成分:3.5/5分

使用感:3.5/5分





第2日早上皮膚光滑





RISM TT

茶樹面膜

保濕力:4/5分

成分:2.5/5分

使用感:3.5/5分





第2日早上皮膚光滑



RISM PE

珍珠面膜

保濕力:3.5/5分

成分:3.5/5分

使用感:3.5/5分





含珍珠成分

可期待美白效果



贅沢美股堂

抹茶de美肌

保濕力:4.5/5分

成分:1.5/5分

使用感:3.5/5分





含抹茶,據說具有抗氧化作用,但美膚效果未知

保濕

厚厚的面膜沾滿濃密美容液,肌膚變得緊緻。

面膜超闊,沾到頭髮



第7位



LITS

植物幹細胞面膜

保濕力:3.5/5分

成分:4/5分

使用感:3.5/5分





保濕力平均

預期效果:美白、毛孔護理、美肌

面膜是100%棉,不黏膩易展開



第5位



RISM RJ

蜂王漿面膜

保濕力:4/5分

成分:3.5/5分

使用感:3.5/5分





濃稠

舒緩繃緊肌膚



RISM AQ

水面膜

保濕力:4/5分

成分:3.5/5分

使用感:3.5/5分





使用後,即使不使用保濕霜,也能呈現透明光澤感

保濕

預期效果:美白、美麗肌膚



第4位



Momopuri

蜜桃面膜

保濕力:3.5/5分

成分:5/5分

使用感:4.5/5分





保濕力平均

預期效果:美白、毛孔護理、抗衰老、美肌

如凝膠般光滑,易於塗抹且舒適



第2位



RISM AC

牛油果補水面膜

保濕力:5/5分

成分:3.5/5分

使用感:3.5/5分





非常滋潤

預期效果:美麗肌膚

甜香、令人放鬆



我的美麗日記

復活草面膜

保濕力:4/5分

成分:5/5分

使用感:4/5分





保濕力極佳

預期效果:美白、毛孔護理、美肌

有彈性的面膜紙,貼得很緊



第1位



Unlabel MOIST PHARAMA

植萃高保濕面膜

保濕力:5/5分

成分:5/5分

使用感:5/5分





非常滋潤

預期效果:美白、毛孔護理

面膜又薄又彈,緊貼面部曲線。

中價面膜(每片250日圓或以上)



第7位



肌美精

緊緻彈力3D立體面膜

保濕力:3.5/5分

成分:3.5/5分

使用感:3/5分





可包裹整塊面

保濕力平均

預期效果:抗衰老,美麗肌膚

皮膚滋潤有光澤,細紋不再明顯。



5LANC

(彈力)氨基酸面膜

保濕力:2.5/5分

成分:4.5/5分

使用感:4/5分





低過敏性配方

保濕力平均

黏度低,片材附著力不好

質地粗糙,容易剝離





第6位



LOHAS ALface + 黃色維他命面膜

保濕力:3.5/5分

成分:4.5/5分

使用感:3/5分





含有維生素C、維生素C衍生物和維生素B,使皮膚白𠵍

保濕力平均

緊貼肌膚



第5位



菊正宗牛奶精華面膜

保濕力:3.5/5分

成分:4.5/5分

使用感:3/5分





保濕力平均

預期效果:美白、毛孔護理、抗衰老、美肌

不刺痛



第3位



Lululun Organic YUZU 面膜

保濕力:5/5分

成分:1.5/5分

使用感:4.5/5分





「柚子」有壓倒性的保濕力

凝膠柔和滲透眼周的皺紋中

打造年輕有光澤的皮膚

非常滋潤



KOUJI HIME Moist & Clear 大米面膜

保濕力:4/5分

成分:4/5分

使用感:4/5分





將粗糙乾燥肌膚打造為水潤、緊緻肌膚

散發自然光澤,提升透明感保濕



第1位



KOUJI HIME Soft & Glow 大米面膜

保濕力:4.5/5分

成分:4/5分

使用感:4/5分





有華麗光澤和光滑觸感,期待年輕的效果

保濕力優秀,無需鬲霜也可持續保濕

高貼合度面膜,不會走位



明色Repair & Balance 溫和面膜

保濕力:4.5/5分

成分:4/5分

使用感:4/5分





不使用5種添加劑

3種神醯胺和玻尿酸可深層滋潤肌膚

抗炎成分改善粗糙肌膚

面膜紙厚實緊密貼合,沾滿啫喱般的美容液。



高價面膜(每片400日圓或以上)



第9位



雪肌精 Natural Drip面膜

保濕力:3.5/5分

成分:1/5分

使用感:3.5/5分





保濕存平均

強調透明感的精華

乙醇比例較高,令人擔心



第7位



Sitrana Cica Grow Moisture 面膜

保濕力:3/5分

成分:2.5/5分

使用感:3.5/5分





保濕力平均



KOSE 雪肌精 Pure Conc 面膜

保濕力:3/5分

成分:4.5/5分

使用感:2.5/5分





不含酒精和香料,植物成分為主,推薦敏感肌使用

保濕力平均



第6位



Blanc White 美白面膜

保濕力:3/5分

成分:4.5/5分

使用感:2.5/5分





用1次難見美白效果

但清爽的精華滋潤肌膚

保濕力平均,仗用後再用面霜保濕效果更佳

精華易滴落



第4位



LUMINA SKIN Glow Serum 面膜

保濕力:2.5/5分

成分:4.5/5分

使用感:4/5分





由天然椰子汁製成

附著力非常好

優異保濕成分+防止皮膚粗糙成分,使用後皮膚有光澤,但實際保濕力很低。



FACE PREMIER 面膜

保濕力:3/5分

成分:4/5分

使用感:3.5/5分





具有美容針效果

凝膠片非常有彈性,貼起來很舒服

期待美白效果



第3位



SHISEIDO REVITAL Retino Science 面膜

保濕力:4/5分

成分:4/5分

使用感:4/5分





含維生素A和E,為有效的抗老成分

不油膩的自然光澤和彈性

高保濕力



第2位



The Retinotime Premium Wrinkle 面膜

保濕力:4/5分

成分:4.5/5分

使用感:4.5/5分





保濕,使用一次皮膚即滋潤

眼周細紋減淡

預期效果:打抗衰老

附著力高





第1位



MINON Amino Moist 面膜

保濕力:5/5分

成分:3.5/5分

使用感:4.5/5分





10分鐘內令乾燥、暗沉皮膚變得光澤美麗

非常滋潤

具有抗炎成分和促進血液循環的作用

減淡皺紋

大容量盒裝面膜

第1位

Saborino

夜高保濕面膜

保濕力:2.5/5分

成分:4/5分

使用感:4.5/5分





清爽舒適,使用感超好

Saborino

夜透明感面膜

保濕力:2.5/5分

成分:4/5分

使用感:4.5/5分





不用照鏡也可敷上面

資料來源:《LDK the Beauty》

