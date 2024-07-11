面膜推薦 | 面膜含防腐劑MIT可致皮膚敏感出紅斑水泡！消委會、水中銀25款無毒面膜+《LDK》50款保濕面膜推薦
相信不少女士都會在睡覺前敷面膜，幫助修護肌膚並進行保濕。消委會曾檢測過市面上40款保濕面膜，當中有14款不含防腐劑MIT及致敏物，而生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦曾檢驗過28款面膜，當中有11款通過安全無毒測試，TOPick整合出25款安全無毒名單；此外，日本雜誌《LDK》亦曾針對保濕力評測94款保濕面膜，TOPick從中整合50款保濕面膜，供大家參考。
25款無毒面膜安全名單
消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等；而剩餘有14款屬安全之選。
生物科技公司「水中銀」早前年檢驗過市面上28款保濕面膜，針對產品的急性毒、慢性毒與成分篩查進行檢測，結果有24款面膜屬「品質卓越」，惟過半產品現已停售，僅有11款「品質卓越」面膜仍然在市面上有售。
為此，TOPick整合出25款安全無毒名單供大家參考，名單如下：
25款無毒保濕面膜
保濕效能3.5至4分
Mandom Barrier Repair
三重補濕彈力面膜(極潤)
保濕效能：4分
萬寧售價：$59.90
LEADERS
高效補濕修復面膜
保濕效能：4分
HKTVmall售價：$42
YUMEI Water Glow Skin Renewal Facial Mask
保濕效能：4分
官網售價：RMB268（約$13港元）
FANCL 無添加
水盈細緻精華面膜
保濕效能：3分
HKTVmall售價：$175
SHISEIDO White Lucent Power Brightening Mask
保濕效能：3分
官網售價：$600
MEDIHEAL
高效特強保濕導入面膜升級版
保濕效能：3分
官網售價：$120
TONYMOLY Pureness 100 Hyaluronic Acid Mask SHeet
保濕效能：3分
官網售價：$60
Sasatinnie Water Glow Essence Mask
保濕效能：3分
官網售價：$156
A.H.C Premium Hydra Soother Cellulose Mask
保濕效能：2.5分
萬寧售價：$109
Faith in Face After Shower Look Hydrogel Mask
保濕效能：2.5分
LOG-ON售價：$175
我的美麗日記玻尿酸極效保濕面膜
保濕效能：2.5分
HKTVmall售價：$54
Dr.Althea Essential Skin Conditioner Silk Mask
保濕效能：2.5分
官網售價：$13.9USD（約108港元）
Innisfree Skin Clinic Mask Hyaluronic acid
保濕效能：2.5分
香港免稅店售價：$369
資料來源：消委會
品質卓越
CLINIQUE 極致勻淨科研亮肌補濕面膜
官網售價：$440
SK-II 護膚面膜
莎莎售價：$599
FREH 玫瑰保濕面膜
官網售價：$560
森田藥妝 三重玻尿酸複合原液面膜
萬寧售價：$66
LUSH 薄荷清爽面膜
官網售價：$180(25ml)/$310(315ml)
MIOGGI 金箔活炭雙效修復面膜
官網售價：$250
ESTEE LAUDER 再生基因雙層銀箔修護面膜
官網售價：$775
KIEHL'S 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜
HKTVmall售價：$199
NEUTROGENA 灤層保濕面膜
萬寧售價：$159.9
袋鼠媽媽水嫩清顏蠶絲面膜
淘寶官方網店售價：138RMB
*此商品僅於淘寶有售
我的美麗日記納豆發酵保濕面膜
HKTVmall 售價：$54
資料來源：水中銀
Methylisothiazolinone（MIT）是常見的防腐劑之一，有機會引發接觸性敏感反應（Contact Allergy），自2016年起，於歐洲所有駐留類化妝品禁用。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，部分人接觸MIT後可能會引起皮膚過敏，出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮，感到灼熱或刺痛等。消委會亦曾提醒，若生產商將含MIT的產品標明免沖洗，可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。
50款保濕面膜高分名單
日本雜誌《LDK the Beauty》曾於2021年和2023年分別評測54款及60款面膜，兩次評測均針對產品的保濕力、成分和使用感進行評分，當中以保濕力為重點。本報從2021年評測中，挑選出30分保濕力獲3.5分或以上之保濕面膜，以及從2023年評測中挑選出20款面膜總評獲A級之保濕面膜，整合出總共50款保濕面膜，供大家參考。
50款保濕面膜
A級大容量面膜
QUALITY 1 st All in One Sheet Mask EXII
測試結果
保濕力：4.5分
成分：4分
使用感：4分
綜合評價：4.25分
- 精華液充足
- 面腋緊貼臉部線條
Ma & Me
Latte Essence Mask
測試結果
保濕力：5分
成分：3分
使用感：3.5分
綜合評價：4.12分
- 用於重點護理的迷你面膜
- 不過含有乙醇
A級平價面膜（每片250日圓以下）
QUALITY 1st
Derma Laser Super NMN100
測試結果
保濕力：4.5分
成分：4分
使用感：4分
綜合評價：4.25分
- 3分鐘即可滋潤皮膚
- 減淡乾紋
- 面膜不易脫落
LIHAW
Brightening Mask
測試結果
保濕力：4分
成分：4.5分
使用感：4分
綜合評價：4.12分
- 用後肌膚光滑
- 面膜厚實緊貼肌膚
Kirei&co.
VC+Ceramide Sheet Mask
測試結果
保濕力：4.5分
成分：4分
使用感：3.5分
綜合評價：4.12分
- 面膜材質柔軟，對皮膚溫和
- 可覆蓋至眼睛邊緣
Kirei&co.
CICA +Ceramide Sheet Mask
測試結果
保濕力：5分
成分：3分
使用感：3.5分
綜合評價：4.12分
- 感覺清爽
- 保濕效果好
QUALITY 1st
Deram Laser Super Ceramide100
測試結果
保濕力：4分
成分：4.5分
使用感：3.5分
綜合評價：42分
- 保濕效果不錯
ByUR
Honey Gorgeous Skinny Cream Mask
測試結果
保濕力：4.5分
成分：4.5分
使用感：5分
綜合評價：4.62分
- 保濕力強
- 面膜牢固地覆蓋眼睛和法令紋
SUIKO HATSUCUR
Vitamin Essence Mask V5
測試結果
保濕力：4.5分
成分：5分
使用感：4分
綜合評價：4.5分
- 保濕力強
- 改善肌膚暗沉
ByUR
Vita Giving Skinny Cream Mask
測試結果
保濕力：4.5分
成分：4分
使用感：5分
綜合評價：4.5分
- 滋潤肌膚
- 採用植物來源的潤膚成分
ByUR
Green Wonder Skinny Cream Mask
測試結果
保濕力：4.5分
成分：4分
使用感：5分
綜合評價：4.5分
- 去除舊角質和皮脂
- 使肌膚水潤透亮
SUIKO HATSUCUR
Green Wonder Skinny Cream Mask
測試結果
保濕力：5分
成分：4分
使用感：3分
綜合評價：4.25分
- 感覺清爽
- 保濕力強
N Organic
Enrich Concentrate Mask
測試結果
保濕力：4.5分
成分：3分
使用感：4.5分
綜合評價：4.12分
- 精華液呈凝膠狀
- 面膜厚實且高度貼合肌膚
Curel
Moisture Repair Sheet Mask
測試結果
保濕力：4分
成分：4分
使用感：4.5分
綜合評價：4.12分
- 有清爽的感覺和出色的附著力
- 使用後水潤有光澤
肌美精
Premier Wrinkle Care 3D Mask
測試結果
保濕力：4分
成分：4.5分
使用感：3.5分
綜合評價：4分
- 不易脫落
- 精華液濃稠，適合夜間護理
LuLuLun
藥用LuLuLun保濕肌膚護理面膜
測試結果
保濕力：3.5分
成分：4分
使用感：5分
綜合評價：4分
- 可抑制乾燥敏感肌膚的炎症
- 使用30分鐘也不會變乾
RECiPEO
保濕面膜
測試結果
保濕力：4.5分
成分：3分
使用感：4分
綜合評價：4分
- 牢固地貼合面部輪廓
- 使用後皮膚含水量增加
unlabel LAB
Vitamin C 100MPa Sheet Mask
測試結果
保濕力：5分
成分：2.5分
使用感：3.5分
綜合評價：4分
- 敷30分鐘依然保濕
- 不過含有乙醇
THE RETINOTIME WHITE
Premium Whitening Mask
測試結果
保濕力：4分
成分：5分
使用感：4分
綜合評價：4.25分
- 含活性美白成分
- 保濕力強
- 可覆蓋頸部皺紋
N Organic
Wrinkle Essence Mask
測試結果
保濕力：4.5分
成分：2.5分
使用感：4.5分
綜合評價：4分
- 面膜厚實
- 用後肌膚滋潤、有光澤
平價面膜（每片250日圓以下）
第8位
RISM VI
維他命面膜
保濕力：3.5/5分
成分：3.5/5分
使用感：3.5/5分
- 第2日早上皮膚光滑
RISM TT
茶樹面膜
保濕力：4/5分
成分：2.5/5分
使用感：3.5/5分
- 第2日早上皮膚光滑
RISM PE
珍珠面膜
保濕力：3.5/5分
成分：3.5/5分
使用感：3.5/5分
- 含珍珠成分
- 可期待美白效果
贅沢美股堂
抹茶de美肌
保濕力：4.5/5分
成分：1.5/5分
使用感：3.5/5分
- 含抹茶，據說具有抗氧化作用，但美膚效果未知
- 保濕
- 厚厚的面膜沾滿濃密美容液，肌膚變得緊緻。
- 面膜超闊，沾到頭髮
第7位
LITS
植物幹細胞面膜
保濕力：3.5/5分
成分：4/5分
使用感：3.5/5分
- 保濕力平均
- 預期效果：美白、毛孔護理、美肌
- 面膜是100%棉，不黏膩易展開
第5位
RISM RJ
蜂王漿面膜
保濕力：4/5分
成分：3.5/5分
使用感：3.5/5分
- 濃稠
- 舒緩繃緊肌膚
RISM AQ
水面膜
保濕力：4/5分
成分：3.5/5分
使用感：3.5/5分
- 使用後，即使不使用保濕霜，也能呈現透明光澤感
- 保濕
- 預期效果：美白、美麗肌膚
第4位
Momopuri
蜜桃面膜
保濕力：3.5/5分
成分：5/5分
使用感：4.5/5分
- 保濕力平均
- 預期效果：美白、毛孔護理、抗衰老、美肌
- 如凝膠般光滑，易於塗抹且舒適
第2位
RISM AC
牛油果補水面膜
保濕力：5/5分
成分：3.5/5分
使用感：3.5/5分
- 非常滋潤
- 預期效果：美麗肌膚
- 甜香、令人放鬆
我的美麗日記
復活草面膜
保濕力：4/5分
成分：5/5分
使用感：4/5分
- 保濕力極佳
- 預期效果：美白、毛孔護理、美肌
- 有彈性的面膜紙，貼得很緊
第1位
Unlabel MOIST PHARAMA
植萃高保濕面膜
保濕力：5/5分
成分：5/5分
使用感：5/5分
- 非常滋潤
- 預期效果：美白、毛孔護理
- 面膜又薄又彈，緊貼面部曲線。
中價面膜（每片250日圓或以上）
第7位
肌美精
緊緻彈力3D立體面膜
保濕力：3.5/5分
成分：3.5/5分
使用感：3/5分
- 可包裹整塊面
- 保濕力平均
- 預期效果：抗衰老，美麗肌膚
- 皮膚滋潤有光澤，細紋不再明顯。
5LANC
（彈力）氨基酸面膜
保濕力：2.5/5分
成分：4.5/5分
使用感：4/5分
- 低過敏性配方
- 保濕力平均
- 黏度低，片材附著力不好
- 質地粗糙，容易剝離
第6位
LOHAS ALface + 黃色維他命面膜
保濕力：3.5/5分
成分：4.5/5分
使用感：3/5分
- 含有維生素C、維生素C衍生物和維生素B,使皮膚白𠵍
- 保濕力平均
- 緊貼肌膚
第5位
菊正宗牛奶精華面膜
保濕力：3.5/5分
成分：4.5/5分
使用感：3/5分
- 保濕力平均
- 預期效果：美白、毛孔護理、抗衰老、美肌
- 不刺痛
第3位
Lululun Organic YUZU 面膜
保濕力：5/5分
成分：1.5/5分
使用感：4.5/5分
- 「柚子」有壓倒性的保濕力
- 凝膠柔和滲透眼周的皺紋中
- 打造年輕有光澤的皮膚
- 非常滋潤
KOUJI HIME Moist & Clear 大米面膜
保濕力：4/5分
成分：4/5分
使用感：4/5分
- 將粗糙乾燥肌膚打造為水潤、緊緻肌膚
- 散發自然光澤，提升透明感保濕
第1位
KOUJI HIME Soft & Glow 大米面膜
保濕力：4.5/5分
成分：4/5分
使用感：4/5分
- 有華麗光澤和光滑觸感，期待年輕的效果
- 保濕力優秀，無需鬲霜也可持續保濕
- 高貼合度面膜，不會走位
明色Repair & Balance 溫和面膜
保濕力：4.5/5分
成分：4/5分
使用感：4/5分
- 不使用5種添加劑
- 3種神醯胺和玻尿酸可深層滋潤肌膚
- 抗炎成分改善粗糙肌膚
- 面膜紙厚實緊密貼合，沾滿啫喱般的美容液。
高價面膜（每片400日圓或以上）
第9位
雪肌精 Natural Drip面膜
保濕力：3.5/5分
成分：1/5分
使用感：3.5/5分
- 保濕存平均
- 強調透明感的精華
- 乙醇比例較高，令人擔心
第7位
Sitrana Cica Grow Moisture 面膜
保濕力：3/5分
成分：2.5/5分
使用感：3.5/5分
- 保濕力平均
KOSE 雪肌精 Pure Conc 面膜
保濕力：3/5分
成分：4.5/5分
使用感：2.5/5分
- 不含酒精和香料，植物成分為主，推薦敏感肌使用
- 保濕力平均
第6位
Blanc White 美白面膜
保濕力：3/5分
成分：4.5/5分
使用感：2.5/5分
- 用1次難見美白效果
- 但清爽的精華滋潤肌膚
- 保濕力平均，仗用後再用面霜保濕效果更佳
- 精華易滴落
第4位
LUMINA SKIN Glow Serum 面膜
保濕力：2.5/5分
成分：4.5/5分
使用感：4/5分
- 由天然椰子汁製成
- 附著力非常好
- 優異保濕成分+防止皮膚粗糙成分，使用後皮膚有光澤，但實際保濕力很低。
FACE PREMIER 面膜
保濕力：3/5分
成分：4/5分
使用感：3.5/5分
- 具有美容針效果
- 凝膠片非常有彈性,貼起來很舒服
- 期待美白效果
第3位
SHISEIDO REVITAL Retino Science 面膜
保濕力：4/5分
成分：4/5分
使用感：4/5分
- 含維生素A和E，為有效的抗老成分
- 不油膩的自然光澤和彈性
- 高保濕力
第2位
The Retinotime Premium Wrinkle 面膜
保濕力：4/5分
成分：4.5/5分
使用感：4.5/5分
- 保濕，使用一次皮膚即滋潤
- 眼周細紋減淡
- 預期效果：打抗衰老
- 附著力高
第1位
MINON Amino Moist 面膜
保濕力：5/5分
成分：3.5/5分
使用感：4.5/5分
- 10分鐘內令乾燥、暗沉皮膚變得光澤美麗
- 非常滋潤
- 具有抗炎成分和促進血液循環的作用
- 減淡皺紋
大容量盒裝面膜
第1位
Saborino
夜高保濕面膜
保濕力：2.5/5分
成分：4/5分
使用感：4.5/5分
- 清爽舒適，使用感超好
Saborino
夜透明感面膜
保濕力：2.5/5分
成分：4/5分
使用感：4.5/5分
- 不用照鏡也可敷上面
資料來源：《LDK the Beauty》
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