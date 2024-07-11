面膜推薦 | 面膜含防腐劑MIT可致皮膚敏感出紅斑水泡！消委會、水中銀25款無毒面膜+《LDK》50款保濕面膜推薦

相信不少女士都會在睡覺前敷面膜，幫助修護肌膚並進行保濕。消委會曾檢測過市面上40款保濕面膜，當中有14款不含防腐劑MIT及致敏物，而生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦曾檢驗過28款面膜，當中有11款通過安全無毒測試，TOPick整合出25款安全無毒名單；此外，日本雜誌《LDK》亦曾針對保濕力評測94款保濕面膜，TOPick從中整合50款保濕面膜，供大家參考。

25款無毒面膜安全名單

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等；而剩餘有14款屬安全之選。

生物科技公司「水中銀」早前年檢驗過市面上28款保濕面膜，針對產品的急性毒、慢性毒與成分篩查進行檢測，結果有24款面膜屬「品質卓越」，惟過半產品現已停售，僅有11款「品質卓越」面膜仍然在市面上有售。

為此，TOPick整合出25款安全無毒名單供大家參考，名單如下：

25款無毒保濕面膜



保濕效能3.5至4分



Mandom Barrier Repair

三重補濕彈力面膜(極潤)

保濕效能：4分

萬寧售價：$59.90



LEADERS

高效補濕修復面膜

保濕效能：4分

HKTVmall售價：$42



YUMEI Water Glow Skin Renewal Facial Mask

保濕效能：4分

官網售價：RMB268（約$13港元）



FANCL 無添加

水盈細緻精華面膜

保濕效能：3分

HKTVmall售價：$175



SHISEIDO White Lucent Power Brightening Mask

保濕效能：3分

官網售價：$600



MEDIHEAL

高效特強保濕導入面膜升級版

保濕效能：3分

官網售價：$120



TONYMOLY Pureness 100 Hyaluronic Acid Mask SHeet

保濕效能：3分

官網售價：$60



Sasatinnie Water Glow Essence Mask

保濕效能：3分

官網售價：$156



A.H.C Premium Hydra Soother Cellulose Mask

保濕效能：2.5分

萬寧售價：$109



Faith in Face After Shower Look Hydrogel Mask

保濕效能：2.5分

LOG-ON售價：$175



我的美麗日記玻尿酸極效保濕面膜

保濕效能：2.5分

HKTVmall售價：$54



Dr.Althea Essential Skin Conditioner Silk Mask

保濕效能：2.5分

官網售價：$13.9USD（約108港元）



Innisfree Skin Clinic Mask Hyaluronic acid

保濕效能：2.5分

香港免稅店售價：$369



資料來源：消委會

品質卓越



CLINIQUE 極致勻淨科研亮肌補濕面膜

官網售價：$440



SK-II 護膚面膜

莎莎售價：$599



FREH 玫瑰保濕面膜

官網售價：$560



森田藥妝 三重玻尿酸複合原液面膜

萬寧售價：$66



LUSH 薄荷清爽面膜

官網售價：$180(25ml)/$310(315ml)



MIOGGI 金箔活炭雙效修復面膜

官網售價：$250



ESTEE LAUDER 再生基因雙層銀箔修護面膜

官網售價：$775



KIEHL'S 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜

HKTVmall售價：$199



NEUTROGENA 灤層保濕面膜

萬寧售價：$159.9



袋鼠媽媽水嫩清顏蠶絲面膜

淘寶官方網店售價：138RMB

*此商品僅於淘寶有售



我的美麗日記納豆發酵保濕面膜

HKTVmall 售價：$54



資料來源：水中銀

Methylisothiazolinone（MIT）是常見的防腐劑之一，有機會引發接觸性敏感反應（Contact Allergy），自2016年起，於歐洲所有駐留類化妝品禁用。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，部分人接觸MIT後可能會引起皮膚過敏，出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮，感到灼熱或刺痛等。消委會亦曾提醒，若生產商將含MIT的產品標明免沖洗，可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。

50款保濕面膜高分名單

日本雜誌《LDK the Beauty》曾於2021年和2023年分別評測54款及60款面膜，兩次評測均針對產品的保濕力、成分和使用感進行評分，當中以保濕力為重點。本報從2021年評測中，挑選出30分保濕力獲3.5分或以上之保濕面膜，以及從2023年評測中挑選出20款面膜總評獲A級之保濕面膜，整合出總共50款保濕面膜，供大家參考。





50款保濕面膜



A級大容量面膜



QUALITY 1 st All in One Sheet Mask EXII

測試結果

保濕力：4.5分

成分：4分

使用感：4分

綜合評價：4.25分

精華液充足

面腋緊貼臉部線條



Ma & Me

Latte Essence Mask

測試結果

保濕力：5分

成分：3分

使用感：3.5分

綜合評價：4.12分





用於重點護理的迷你面膜

不過含有乙醇

A級平價面膜（每片250日圓以下）



QUALITY 1st

Derma Laser Super NMN100

測試結果

保濕力：4.5分

成分：4分

使用感：4分

綜合評價：4.25分





3分鐘即可滋潤皮膚

減淡乾紋

面膜不易脫落



LIHAW

Brightening Mask

測試結果

保濕力：4分

成分：4.5分

使用感：4分

綜合評價：4.12分





用後肌膚光滑

面膜厚實緊貼肌膚



Kirei&co.

VC+Ceramide Sheet Mask

測試結果

保濕力：4.5分

成分：4分

使用感：3.5分

綜合評價：4.12分





面膜材質柔軟，對皮膚溫和

可覆蓋至眼睛邊緣



Kirei&co.

CICA +Ceramide Sheet Mask

測試結果

保濕力：5分

成分：3分

使用感：3.5分

綜合評價：4.12分



感覺清爽

保濕效果好



QUALITY 1st

Deram Laser Super Ceramide100

測試結果

保濕力：4分

成分：4.5分

使用感：3.5分

綜合評價：42分





保濕效果不錯



ByUR

Honey Gorgeous Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力：4.5分

成分：4.5分

使用感：5分

綜合評價：4.62分





保濕力強

面膜牢固地覆蓋眼睛和法令紋



SUIKO HATSUCUR

Vitamin Essence Mask V5

測試結果

保濕力：4.5分

成分：5分

使用感：4分

綜合評價：4.5分





保濕力強

改善肌膚暗沉



ByUR

Vita Giving Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力：4.5分

成分：4分

使用感：5分

綜合評價：4.5分





滋潤肌膚

採用植物來源的潤膚成分



ByUR

Green Wonder Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力：4.5分

成分：4分

使用感：5分

綜合評價：4.5分

去除舊角質和皮脂

使肌膚水潤透亮



SUIKO HATSUCUR

Green Wonder Skinny Cream Mask

測試結果

保濕力：5分

成分：4分

使用感：3分

綜合評價：4.25分





感覺清爽

保濕力強



N Organic

Enrich Concentrate Mask

測試結果

保濕力：4.5分

成分：3分

使用感：4.5分

綜合評價：4.12分





精華液呈凝膠狀

面膜厚實且高度貼合肌膚



Curel

Moisture Repair Sheet Mask

測試結果

保濕力：4分

成分：4分

使用感：4.5分

綜合評價：4.12分





有清爽的感覺和出色的附著力

使用後水潤有光澤



肌美精

Premier Wrinkle Care 3D Mask

測試結果

保濕力：4分

成分：4.5分

使用感：3.5分

綜合評價：4分





不易脫落

精華液濃稠，適合夜間護理



LuLuLun

藥用LuLuLun保濕肌膚護理面膜

測試結果

保濕力：3.5分

成分：4分

使用感：5分

綜合評價：4分





可抑制乾燥敏感肌膚的炎症

使用30分鐘也不會變乾



RECiPEO

保濕面膜

測試結果

保濕力：4.5分

成分：3分

使用感：4分

綜合評價：4分





牢固地貼合面部輪廓

使用後皮膚含水量增加



unlabel LAB

Vitamin C 100MPa Sheet Mask

測試結果

保濕力：5分

成分：2.5分

使用感：3.5分

綜合評價：4分





敷30分鐘依然保濕

不過含有乙醇



THE RETINOTIME WHITE

Premium Whitening Mask

測試結果

保濕力：4分

成分：5分

使用感：4分

綜合評價：4.25分





含活性美白成分

保濕力強

可覆蓋頸部皺紋



N Organic

Wrinkle Essence Mask

測試結果

保濕力：4.5分

成分：2.5分

使用感：4.5分

綜合評價：4分





面膜厚實

用後肌膚滋潤、有光澤

平價面膜（每片250日圓以下）



第8位



RISM VI

維他命面膜

保濕力：3.5/5分

成分：3.5/5分

使用感：3.5/5分





第2日早上皮膚光滑





RISM TT

茶樹面膜

保濕力：4/5分

成分：2.5/5分

使用感：3.5/5分





第2日早上皮膚光滑



RISM PE

珍珠面膜

保濕力：3.5/5分

成分：3.5/5分

使用感：3.5/5分





含珍珠成分

可期待美白效果



贅沢美股堂

抹茶de美肌

保濕力：4.5/5分

成分：1.5/5分

使用感：3.5/5分





含抹茶，據說具有抗氧化作用，但美膚效果未知

保濕

厚厚的面膜沾滿濃密美容液，肌膚變得緊緻。

面膜超闊，沾到頭髮



第7位



LITS

植物幹細胞面膜

保濕力：3.5/5分

成分：4/5分

使用感：3.5/5分





保濕力平均

預期效果：美白、毛孔護理、美肌

面膜是100%棉，不黏膩易展開



第5位



RISM RJ

蜂王漿面膜

保濕力：4/5分

成分：3.5/5分

使用感：3.5/5分





濃稠

舒緩繃緊肌膚



RISM AQ

水面膜

保濕力：4/5分

成分：3.5/5分

使用感：3.5/5分





使用後，即使不使用保濕霜，也能呈現透明光澤感

保濕

預期效果：美白、美麗肌膚



第4位



Momopuri

蜜桃面膜

保濕力：3.5/5分

成分：5/5分

使用感：4.5/5分





保濕力平均

預期效果：美白、毛孔護理、抗衰老、美肌

如凝膠般光滑，易於塗抹且舒適



第2位



RISM AC

牛油果補水面膜

保濕力：5/5分

成分：3.5/5分

使用感：3.5/5分





非常滋潤

預期效果：美麗肌膚

甜香、令人放鬆



我的美麗日記

復活草面膜

保濕力：4/5分

成分：5/5分

使用感：4/5分





保濕力極佳

預期效果：美白、毛孔護理、美肌

有彈性的面膜紙，貼得很緊



第1位



Unlabel MOIST PHARAMA

植萃高保濕面膜

保濕力：5/5分

成分：5/5分

使用感：5/5分





非常滋潤

預期效果：美白、毛孔護理

面膜又薄又彈，緊貼面部曲線。

中價面膜（每片250日圓或以上）



第7位



肌美精

緊緻彈力3D立體面膜

保濕力：3.5/5分

成分：3.5/5分

使用感：3/5分





可包裹整塊面

保濕力平均

預期效果：抗衰老，美麗肌膚

皮膚滋潤有光澤，細紋不再明顯。



5LANC

（彈力）氨基酸面膜

保濕力：2.5/5分

成分：4.5/5分

使用感：4/5分





低過敏性配方

保濕力平均

黏度低，片材附著力不好

質地粗糙，容易剝離





第6位



LOHAS ALface + 黃色維他命面膜

保濕力：3.5/5分

成分：4.5/5分

使用感：3/5分





含有維生素C、維生素C衍生物和維生素B,使皮膚白𠵍

保濕力平均

緊貼肌膚



第5位



菊正宗牛奶精華面膜

保濕力：3.5/5分

成分：4.5/5分

使用感：3/5分





保濕力平均

預期效果：美白、毛孔護理、抗衰老、美肌

不刺痛



第3位



Lululun Organic YUZU 面膜

保濕力：5/5分

成分：1.5/5分

使用感：4.5/5分





「柚子」有壓倒性的保濕力

凝膠柔和滲透眼周的皺紋中

打造年輕有光澤的皮膚

非常滋潤



KOUJI HIME Moist & Clear 大米面膜

保濕力：4/5分

成分：4/5分

使用感：4/5分





將粗糙乾燥肌膚打造為水潤、緊緻肌膚

散發自然光澤，提升透明感保濕



第1位



KOUJI HIME Soft & Glow 大米面膜

保濕力：4.5/5分

成分：4/5分

使用感：4/5分





有華麗光澤和光滑觸感，期待年輕的效果

保濕力優秀，無需鬲霜也可持續保濕

高貼合度面膜，不會走位



明色Repair & Balance 溫和面膜

保濕力：4.5/5分

成分：4/5分

使用感：4/5分





不使用5種添加劑

3種神醯胺和玻尿酸可深層滋潤肌膚

抗炎成分改善粗糙肌膚

面膜紙厚實緊密貼合，沾滿啫喱般的美容液。



高價面膜（每片400日圓或以上）



第9位



雪肌精 Natural Drip面膜

保濕力：3.5/5分

成分：1/5分

使用感：3.5/5分





保濕存平均

強調透明感的精華

乙醇比例較高，令人擔心



第7位



Sitrana Cica Grow Moisture 面膜

保濕力：3/5分

成分：2.5/5分

使用感：3.5/5分





保濕力平均



KOSE 雪肌精 Pure Conc 面膜

保濕力：3/5分

成分：4.5/5分

使用感：2.5/5分





不含酒精和香料，植物成分為主，推薦敏感肌使用

保濕力平均



第6位



Blanc White 美白面膜

保濕力：3/5分

成分：4.5/5分

使用感：2.5/5分





用1次難見美白效果

但清爽的精華滋潤肌膚

保濕力平均，仗用後再用面霜保濕效果更佳

精華易滴落



第4位



LUMINA SKIN Glow Serum 面膜

保濕力：2.5/5分

成分：4.5/5分

使用感：4/5分





由天然椰子汁製成

附著力非常好

優異保濕成分+防止皮膚粗糙成分，使用後皮膚有光澤，但實際保濕力很低。



FACE PREMIER 面膜

保濕力：3/5分

成分：4/5分

使用感：3.5/5分





具有美容針效果

凝膠片非常有彈性,貼起來很舒服

期待美白效果



第3位



SHISEIDO REVITAL Retino Science 面膜

保濕力：4/5分

成分：4/5分

使用感：4/5分





含維生素A和E，為有效的抗老成分

不油膩的自然光澤和彈性

高保濕力



第2位



The Retinotime Premium Wrinkle 面膜

保濕力：4/5分

成分：4.5/5分

使用感：4.5/5分





保濕，使用一次皮膚即滋潤

眼周細紋減淡

預期效果：打抗衰老

附著力高





第1位



MINON Amino Moist 面膜

保濕力：5/5分

成分：3.5/5分

使用感：4.5/5分





10分鐘內令乾燥、暗沉皮膚變得光澤美麗

非常滋潤

具有抗炎成分和促進血液循環的作用

減淡皺紋

大容量盒裝面膜

第1位

Saborino

夜高保濕面膜

保濕力：2.5/5分

成分：4/5分

使用感：4.5/5分





清爽舒適，使用感超好

Saborino

夜透明感面膜

保濕力：2.5/5分

成分：4/5分

使用感：4.5/5分





不用照鏡也可敷上面

資料來源：《LDK the Beauty》

轉載自晴報