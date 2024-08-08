消委會評測巿面30款香腸：部分含內地及歐美禁用獸藥、致癌物！即睇9款安全香腸名單

香腸向來深受市民歡迎，不論是麵包、燒烤、火鍋或西餐菜式等都能見到其蹤影。消費者委員會（消委會）早前檢測了市面上30款香腸樣本，發現接近9成屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有部份樣本含有代謝物或致癌物；不過，當中仍有9款香腸產品屬相對低脂低鈉又安全之選。此外，本報亦曾檢視過市面上38款常見香腸，檢查各款樣本的飽和脂肪含量，發現當中只有4款香腸屬於中至低飽和脂肪。

9款低脂低鈉香腸

消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs）。

為此，本報從中挑選出9款香腸產品，屬於相對低脂低鈉又安全的選擇：

牌子：BILINSKI'S

產品名稱：fully cooked chicken sausage

大約售價：$138

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 5.5

鈉(毫克/100克）(測試）: 583

總評：3*



牌子：DOUX

產品名稱：法國雞肉腸-原味 chicken Franks - Original

大約售價：$21.9

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 12.5

鈉(毫克/100克）(測試）: 652

總評：4.5*





牌子：Tulip

產品名稱：雞尾腸純豬肉腸 Cocktail Skinless Sausages Classic

大約售價：$32

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 12.8

鈉(毫克/100克）(測試）: 728

總評：4.5*



牌子：Sadia

產品名稱：雞肉香腸 Frozen Chicken Franks

大約售價：$10

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 13

鈉(毫克/100克）(測試）: 877

總評：4.5*



牌子：Oscar Mayer

產品名稱：Turkey Original Uncured Turkey Franks

大約售價：$58

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 14.2

鈉(毫克/100克）(測試）: 800

總評：4.5*



牌子：KAYEM

產品名稱：artisan sausage

大約售價：$64.9

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 14.8

鈉(毫克/100克）(測試）: 670

總評：4.5*



牌子：龍堡

產品名稱：蜜糖雞尾腸

大約售價：$20.9

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 19

鈉(毫克/100克）(測試）: 565

總評：4*



牌子：PRIMAHAM

產品名稱：匠Takumi Herb Wiener

大約售價：$25.9

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 19.4

鈉(毫克/100克）(測試）: 584

總評：4*



牌子：多泰食品 Moretide Food

產品名稱：芝士脆皮腸 Cheese Crispy Sausage

大約售價：$22

安全測試（整體）：5

總脂肪(克/100克）(測試）: 17.1

鈉(毫克/100克）(測試）: 586

總評：4.5*





資料來源：消委會

消委會指出，全部樣本檢出的鈉含量差異由每100克565至1,280毫克不等，相差超過1倍，當中有26款屬於「高鈉」食物，含量達食安中心高鈉水平（超過600毫克／100克），沒有樣本屬於「低鈉」；而各樣本在總脂肪含量上的差異甚高，每100克5.5至35.6克不等，相差5.5倍，當中有15款屬「高脂」食物，含量超過食安中心高脂水平（超過20克／100克），同樣沒有樣本屬「低脂」。消委會提醒大家，長期攝入高鈉高脂食物恐增加罹患高血壓之風險。

針對有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），消委會解釋指過往研究顯示，硝基呋喃為抗菌素，其中的呋喃西林恐損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定，而其代謝物SEM則恐令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，惟現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。

至於有2款樣本被檢出含致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs），雖然含量並未超出歐盟限量，但由於屬基因致癌物，當時已促請有關生產商改善產品相關含量。消委會推測，多環芳香烴（PAHs）或由產品經煙燻製作所產生。

較低飽和脂肪4款香腸

本報早前搜羅了市面常見39款腸仔，檢閱各款香腸的飽和脂肪含量，結果發現最高和最低飽和脂肪含量的香腸，可相差達9倍。39款樣本中僅有4款屬於中至低飽和脂肪款式，名單如下：

美國蜜都牌雞肉腸

飽和脂肪含量：1.5克/100克



Harvest Creek Chicken Franks with variety meats

飽和脂肪含量：2.9克/100克



Royal Franks Chicken Frankfurters

飽和脂肪含量：3.2克/100克



美國廚師牌 高級雞肉腸

飽和脂肪含量：4.4克/100克



資料來源：TOPick

很多人或以為高膽固醇食物是體內高膽固醇的元兇，但事實上，飽和脂肪及反式脂肪的影響更大。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，過量更會令血液的壞膽固醇上升。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien提到，高飽和脂肪食物包括煙肉、腸仔、午餐肉等食物。

據NHS（英國國民保健署）：

每100克含5克以上：「高」飽和脂肪

每100克含1.5克至5克：「中等」飽和脂肪

每100克含1.5克或以下：「低」飽和脂肪

NHS建議選購時，應盡量選擇「中等」及「低」飽和脂肪類別的食物，亦即飽和脂肪每100克含5克以下的食品。

全部39款香腸樣本名單如下：





Jackson's Grill Brats Smoked brats with cheddar

飽和脂肪含量：14.1克/100克



Jackson's Grill Brats Smoked brats

飽和脂肪含量：13.6克/100克



Jackson's Grill Brats Smoked garlic brats

飽和脂肪含量：13.4克/100克



Jackson's Grill Brats Smoked brats hot n spicy

飽和脂肪含量：12.6克/100克



MOGUCHON 維也鈉香腸

飽和脂肪含量：11.0克/100克



Johnsonville cooked brats fully cooked sausage

飽和脂肪含量：10.6克/100克



Johnsonville smoked brats

飽和脂肪含量：10.6克/100克



Johnsonville Hot & Spicy

飽和脂肪含量：10.6克/100克



Johnsonville Garlic Brats

飽和脂肪含量：10.6克/100克



Johnsonville Jalapeno Cheddar smoked sausage

飽和脂肪含量：10.6克/100克



金妹牌 脆皮芝士腸

飽和脂肪含量：10.0克/100克



金妹牌 蜜糖脆皮腸

飽和脂肪含量：9.8克/100克



金妹牌 脆皮雞尾腸

飽和脂肪含量：9.4克/100克



雙匯 蜜糖脆皮腸

飽和脂肪含量：9.1克/100克



MOGUCHON Jumbo Frank sausage

飽和脂肪含量：9.0克/100克



MOGUCHON Vienna Sausage

飽和脂肪含量：9.0克/100克



香薰 KO-KUN Arabiki Sausage

飽和脂肪含量：8.7克/100克



佳之選 蜜糖雞肉腸

飽和脂肪含量：8.6克/100克



Meica Bockwurst in brine

飽和脂肪含量：8.6克/100克



Meica Frankfurters in natural skins in brine

飽和脂肪含量：8.6克/100克



Bayern 風味車打芝士腸

飽和脂肪含量：8.3克/100克



佳之選 車打芝士雞肉腸

飽和脂肪含量：7.8克/100克



Bayern 滋味千島豬肉腸

飽和脂肪含量：7.6克/100克



佳之選 蜜糖腸

飽和脂肪含量：7.5克/100克



雙匯 脆皮芝士腸

飽和脂肪含量：7.5克/100克



美國太陽牌 高級雞肉腸

飽和脂肪含量：7.4克/100克



PRIMAHAM Arabiki Wiener

飽和脂肪含量：7.3克/100克



佳之選 法蘭克福腸

和脂肪含量：7.1克/100克



PRIMAHAM Cheese in Sausage

飽和脂肪含量：7.0克/100克



佳之選 芝士腸

飽和脂肪含量：6.2克/100克



Bayern 蒜香粗粒豬肉腸

飽和脂肪含量：6.0克/100克



PRIMAHAM CHORIZO

飽和脂肪含量：5.9克/100克



TULIP 條裝熱狗腸純豬肉腸

飽和脂肪含量：5.7克/100克



TULIP 雞尾腸純豬肉腸

飽和脂肪含量：5.2克/100克



美國廚師牌 高級雞肉腸

飽和脂肪含量：4.4克/100克



Royal Franks Chicken Frankfurters

飽和脂肪含量：3.2克/100克



Harvest Creek Chicken Franks with variety meats

飽和脂肪含量：2.9克/100克



美國蜜都牌 雞肉腸

飽和脂肪含量：1.5克/100克



資料來源：TOPick

轉載自晴報