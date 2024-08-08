消委會評測巿面30款香腸：部分含內地及歐美禁用獸藥、致癌物！即睇9款安全香腸名單
香腸向來深受市民歡迎，不論是麵包、燒烤、火鍋或西餐菜式等都能見到其蹤影。消費者委員會（消委會）早前檢測了市面上30款香腸樣本，發現接近9成屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有部份樣本含有代謝物或致癌物；不過，當中仍有9款香腸產品屬相對低脂低鈉又安全之選。此外，本報亦曾檢視過市面上38款常見香腸，檢查各款樣本的飽和脂肪含量，發現當中只有4款香腸屬於中至低飽和脂肪。
9款低脂低鈉香腸
消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs）。
為此，本報從中挑選出9款香腸產品，屬於相對低脂低鈉又安全的選擇：
牌子：BILINSKI'S
產品名稱：fully cooked chicken sausage
大約售價：$138
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 5.5
鈉(毫克/100克）(測試）: 583
總評：3*
牌子：DOUX
產品名稱：法國雞肉腸-原味 chicken Franks - Original
大約售價：$21.9
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 12.5
鈉(毫克/100克）(測試）: 652
總評：4.5*
牌子：Tulip
產品名稱：雞尾腸純豬肉腸 Cocktail Skinless Sausages Classic
大約售價：$32
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 12.8
鈉(毫克/100克）(測試）: 728
總評：4.5*
牌子：Sadia
產品名稱：雞肉香腸 Frozen Chicken Franks
大約售價：$10
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 13
鈉(毫克/100克）(測試）: 877
總評：4.5*
牌子：Oscar Mayer
產品名稱：Turkey Original Uncured Turkey Franks
大約售價：$58
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 14.2
鈉(毫克/100克）(測試）: 800
總評：4.5*
牌子：KAYEM
產品名稱：artisan sausage
大約售價：$64.9
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 14.8
鈉(毫克/100克）(測試）: 670
總評：4.5*
牌子：龍堡
產品名稱：蜜糖雞尾腸
大約售價：$20.9
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 19
鈉(毫克/100克）(測試）: 565
總評：4*
牌子：PRIMAHAM
產品名稱：匠Takumi Herb Wiener
大約售價：$25.9
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 19.4
鈉(毫克/100克）(測試）: 584
總評：4*
牌子：多泰食品 Moretide Food
產品名稱：芝士脆皮腸 Cheese Crispy Sausage
大約售價：$22
安全測試（整體）：5
總脂肪(克/100克）(測試）: 17.1
鈉(毫克/100克）(測試）: 586
總評：4.5*
資料來源：消委會
消委會指出，全部樣本檢出的鈉含量差異由每100克565至1,280毫克不等，相差超過1倍，當中有26款屬於「高鈉」食物，含量達食安中心高鈉水平（超過600毫克／100克），沒有樣本屬於「低鈉」；而各樣本在總脂肪含量上的差異甚高，每100克5.5至35.6克不等，相差5.5倍，當中有15款屬「高脂」食物，含量超過食安中心高脂水平（超過20克／100克），同樣沒有樣本屬「低脂」。消委會提醒大家，長期攝入高鈉高脂食物恐增加罹患高血壓之風險。
針對有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），消委會解釋指過往研究顯示，硝基呋喃為抗菌素，其中的呋喃西林恐損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定，而其代謝物SEM則恐令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，惟現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。
至於有2款樣本被檢出含致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs），雖然含量並未超出歐盟限量，但由於屬基因致癌物，當時已促請有關生產商改善產品相關含量。消委會推測，多環芳香烴（PAHs）或由產品經煙燻製作所產生。
較低飽和脂肪4款香腸
本報早前搜羅了市面常見39款腸仔，檢閱各款香腸的飽和脂肪含量，結果發現最高和最低飽和脂肪含量的香腸，可相差達9倍。39款樣本中僅有4款屬於中至低飽和脂肪款式，名單如下：
美國蜜都牌雞肉腸
飽和脂肪含量：1.5克/100克
Harvest Creek Chicken Franks with variety meats
飽和脂肪含量：2.9克/100克
Royal Franks Chicken Frankfurters
飽和脂肪含量：3.2克/100克
美國廚師牌 高級雞肉腸
飽和脂肪含量：4.4克/100克
資料來源：TOPick
很多人或以為高膽固醇食物是體內高膽固醇的元兇，但事實上，飽和脂肪及反式脂肪的影響更大。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，過量更會令血液的壞膽固醇上升。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien提到，高飽和脂肪食物包括煙肉、腸仔、午餐肉等食物。
據NHS（英國國民保健署）：
- 每100克含5克以上：「高」飽和脂肪
- 每100克含1.5克至5克：「中等」飽和脂肪
- 每100克含1.5克或以下：「低」飽和脂肪
- NHS建議選購時，應盡量選擇「中等」及「低」飽和脂肪類別的食物，亦即飽和脂肪每100克含5克以下的食品。
全部39款香腸樣本名單如下：
Jackson's Grill Brats Smoked brats with cheddar
飽和脂肪含量：14.1克/100克
Jackson's Grill Brats Smoked brats
飽和脂肪含量：13.6克/100克
Jackson's Grill Brats Smoked garlic brats
飽和脂肪含量：13.4克/100克
Jackson's Grill Brats Smoked brats hot n spicy
飽和脂肪含量：12.6克/100克
MOGUCHON 維也鈉香腸
飽和脂肪含量：11.0克/100克
Johnsonville cooked brats fully cooked sausage
飽和脂肪含量：10.6克/100克
Johnsonville smoked brats
飽和脂肪含量：10.6克/100克
Johnsonville Hot & Spicy
飽和脂肪含量：10.6克/100克
Johnsonville Garlic Brats
飽和脂肪含量：10.6克/100克
Johnsonville Jalapeno Cheddar smoked sausage
飽和脂肪含量：10.6克/100克
金妹牌 脆皮芝士腸
飽和脂肪含量：10.0克/100克
金妹牌 蜜糖脆皮腸
飽和脂肪含量：9.8克/100克
金妹牌 脆皮雞尾腸
飽和脂肪含量：9.4克/100克
雙匯 蜜糖脆皮腸
飽和脂肪含量：9.1克/100克
MOGUCHON Jumbo Frank sausage
飽和脂肪含量：9.0克/100克
MOGUCHON Vienna Sausage
飽和脂肪含量：9.0克/100克
香薰 KO-KUN Arabiki Sausage
飽和脂肪含量：8.7克/100克
佳之選 蜜糖雞肉腸
飽和脂肪含量：8.6克/100克
Meica Bockwurst in brine
飽和脂肪含量：8.6克/100克
Meica Frankfurters in natural skins in brine
飽和脂肪含量：8.6克/100克
Bayern 風味車打芝士腸
飽和脂肪含量：8.3克/100克
佳之選 車打芝士雞肉腸
飽和脂肪含量：7.8克/100克
Bayern 滋味千島豬肉腸
飽和脂肪含量：7.6克/100克
佳之選 蜜糖腸
飽和脂肪含量：7.5克/100克
雙匯 脆皮芝士腸
飽和脂肪含量：7.5克/100克
美國太陽牌 高級雞肉腸
飽和脂肪含量：7.4克/100克
PRIMAHAM Arabiki Wiener
飽和脂肪含量：7.3克/100克
佳之選 法蘭克福腸
和脂肪含量：7.1克/100克
PRIMAHAM Cheese in Sausage
飽和脂肪含量：7.0克/100克
佳之選 芝士腸
飽和脂肪含量：6.2克/100克
Bayern 蒜香粗粒豬肉腸
飽和脂肪含量：6.0克/100克
PRIMAHAM CHORIZO
飽和脂肪含量：5.9克/100克
TULIP 條裝熱狗腸純豬肉腸
飽和脂肪含量：5.7克/100克
TULIP 雞尾腸純豬肉腸
飽和脂肪含量：5.2克/100克
美國廚師牌 高級雞肉腸
飽和脂肪含量：4.4克/100克
Royal Franks Chicken Frankfurters
飽和脂肪含量：3.2克/100克
Harvest Creek Chicken Franks with variety meats
飽和脂肪含量：2.9克/100克
美國蜜都牌 雞肉腸
飽和脂肪含量：1.5克/100克
資料來源：TOPick
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