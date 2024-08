消委會評測巿面30款香腸：部分含內地及歐美禁用獸藥、致癌物！即睇9款安全香腸名單

香腸向來深受市民歡迎,不論是麵包、燒烤、火鍋或西餐菜式等都能見到其蹤影。消費者委員會(消委會)早前檢測了市面上30款香腸樣本,發現接近9成屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物,另有部份樣本含有代謝物或致癌物;不過,當中仍有9款香腸產品屬相對低脂低鈉又安全之選。此外,本報亦曾檢視過市面上38款常見香腸,檢查各款樣本的飽和脂肪含量,發現當中只有4款香腸屬於中至低飽和脂肪。

9款低脂低鈉香腸

消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本,包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品,當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物,另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」(SEM)、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴(PAHs)。

為此,本報從中挑選出9款香腸產品,屬於相對低脂低鈉又安全的選擇:

牌子:BILINSKI'S

產品名稱:fully cooked chicken sausage

大約售價:$138

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 5.5

鈉(毫克/100克)(測試): 583

總評:3*



牌子:DOUX

產品名稱:法國雞肉腸-原味 chicken Franks - Original

大約售價:$21.9

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 12.5

鈉(毫克/100克)(測試): 652

總評:4.5*





牌子:Tulip

產品名稱:雞尾腸純豬肉腸 Cocktail Skinless Sausages Classic

大約售價:$32

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 12.8

鈉(毫克/100克)(測試): 728

總評:4.5*



牌子:Sadia

產品名稱:雞肉香腸 Frozen Chicken Franks

大約售價:$10

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 13

鈉(毫克/100克)(測試): 877

總評:4.5*



牌子:Oscar Mayer

產品名稱:Turkey Original Uncured Turkey Franks

大約售價:$58

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 14.2

鈉(毫克/100克)(測試): 800

總評:4.5*



牌子:KAYEM

產品名稱:artisan sausage

大約售價:$64.9

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 14.8

鈉(毫克/100克)(測試): 670

總評:4.5*



牌子:龍堡

產品名稱:蜜糖雞尾腸

大約售價:$20.9

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 19

鈉(毫克/100克)(測試): 565

總評:4*



牌子:PRIMAHAM

產品名稱:匠Takumi Herb Wiener

大約售價:$25.9

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 19.4

鈉(毫克/100克)(測試): 584

總評:4*



牌子:多泰食品 Moretide Food

產品名稱:芝士脆皮腸 Cheese Crispy Sausage

大約售價:$22

安全測試(整體):5

總脂肪(克/100克)(測試): 17.1

鈉(毫克/100克)(測試): 586

總評:4.5*





資料來源:消委會

消委會指出,全部樣本檢出的鈉含量差異由每100克565至1,280毫克不等,相差超過1倍,當中有26款屬於「高鈉」食物,含量達食安中心高鈉水平(超過600毫克/100克),沒有樣本屬於「低鈉」;而各樣本在總脂肪含量上的差異甚高,每100克5.5至35.6克不等,相差5.5倍,當中有15款屬「高脂」食物,含量超過食安中心高脂水平(超過20克/100克),同樣沒有樣本屬「低脂」。消委會提醒大家,長期攝入高鈉高脂食物恐增加罹患高血壓之風險。

針對有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」(SEM),消委會解釋指過往研究顯示,硝基呋喃為抗菌素,其中的呋喃西林恐損害實驗動物的生殖器官,令睪丸退化及大量精子未能成功釋放,其致癌性尚未確定,而其代謝物SEM則恐令實驗動物的軟骨細胞紊亂,使關節軟骨退化,四肢變形,惟現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。

至於有2款樣本被檢出含致癌性和基因毒性的多環芳香烴(PAHs),雖然含量並未超出歐盟限量,但由於屬基因致癌物,當時已促請有關生產商改善產品相關含量。消委會推測,多環芳香烴(PAHs)或由產品經煙燻製作所產生。

較低飽和脂肪4款香腸

本報早前搜羅了市面常見39款腸仔,檢閱各款香腸的飽和脂肪含量,結果發現最高和最低飽和脂肪含量的香腸,可相差達9倍。39款樣本中僅有4款屬於中至低飽和脂肪款式,名單如下:

美國蜜都牌雞肉腸

飽和脂肪含量:1.5克/100克



Harvest Creek Chicken Franks with variety meats

飽和脂肪含量:2.9克/100克



Royal Franks Chicken Frankfurters

飽和脂肪含量:3.2克/100克



美國廚師牌 高級雞肉腸

飽和脂肪含量:4.4克/100克



資料來源:TOPick

很多人或以為高膽固醇食物是體內高膽固醇的元兇,但事實上,飽和脂肪及反式脂肪的影響更大。飽和脂肪使血液更易凝結,引致血管硬化、中風、心臟病等疾病,並促進肝臟產生膽固醇,過量更會令血液的壞膽固醇上升。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien提到,高飽和脂肪食物包括煙肉、腸仔、午餐肉等食物。

據NHS(英國國民保健署):

每100克含5克以上:「高」飽和脂肪

每100克含1.5克至5克:「中等」飽和脂肪

每100克含1.5克或以下:「低」飽和脂肪

NHS建議選購時,應盡量選擇「中等」及「低」飽和脂肪類別的食物,亦即飽和脂肪每100克含5克以下的食品。

全部39款香腸樣本名單如下:





Jackson's Grill Brats Smoked brats with cheddar

飽和脂肪含量:14.1克/100克



Jackson's Grill Brats Smoked brats

飽和脂肪含量:13.6克/100克



Jackson's Grill Brats Smoked garlic brats

飽和脂肪含量:13.4克/100克



Jackson's Grill Brats Smoked brats hot n spicy

飽和脂肪含量:12.6克/100克



MOGUCHON 維也鈉香腸

飽和脂肪含量:11.0克/100克



Johnsonville cooked brats fully cooked sausage

飽和脂肪含量:10.6克/100克



Johnsonville smoked brats

飽和脂肪含量:10.6克/100克



Johnsonville Hot & Spicy

飽和脂肪含量:10.6克/100克



Johnsonville Garlic Brats

飽和脂肪含量:10.6克/100克



Johnsonville Jalapeno Cheddar smoked sausage

飽和脂肪含量:10.6克/100克



金妹牌 脆皮芝士腸

飽和脂肪含量:10.0克/100克



金妹牌 蜜糖脆皮腸

飽和脂肪含量:9.8克/100克



金妹牌 脆皮雞尾腸

飽和脂肪含量:9.4克/100克



雙匯 蜜糖脆皮腸

飽和脂肪含量:9.1克/100克



MOGUCHON Jumbo Frank sausage

飽和脂肪含量:9.0克/100克



MOGUCHON Vienna Sausage

飽和脂肪含量:9.0克/100克



香薰 KO-KUN Arabiki Sausage

飽和脂肪含量:8.7克/100克



佳之選 蜜糖雞肉腸

飽和脂肪含量:8.6克/100克



Meica Bockwurst in brine

飽和脂肪含量:8.6克/100克



Meica Frankfurters in natural skins in brine

飽和脂肪含量:8.6克/100克



Bayern 風味車打芝士腸

飽和脂肪含量:8.3克/100克



佳之選 車打芝士雞肉腸

飽和脂肪含量:7.8克/100克



Bayern 滋味千島豬肉腸

飽和脂肪含量:7.6克/100克



佳之選 蜜糖腸

飽和脂肪含量:7.5克/100克



雙匯 脆皮芝士腸

飽和脂肪含量:7.5克/100克



美國太陽牌 高級雞肉腸

飽和脂肪含量:7.4克/100克



PRIMAHAM Arabiki Wiener

飽和脂肪含量:7.3克/100克



佳之選 法蘭克福腸

和脂肪含量:7.1克/100克



PRIMAHAM Cheese in Sausage

飽和脂肪含量:7.0克/100克



佳之選 芝士腸

飽和脂肪含量:6.2克/100克



Bayern 蒜香粗粒豬肉腸

飽和脂肪含量:6.0克/100克



PRIMAHAM CHORIZO

飽和脂肪含量:5.9克/100克



TULIP 條裝熱狗腸純豬肉腸

飽和脂肪含量:5.7克/100克



TULIP 雞尾腸純豬肉腸

飽和脂肪含量:5.2克/100克



美國廚師牌 高級雞肉腸

飽和脂肪含量:4.4克/100克



Royal Franks Chicken Frankfurters

飽和脂肪含量:3.2克/100克



Harvest Creek Chicken Franks with variety meats

飽和脂肪含量:2.9克/100克



美國蜜都牌 雞肉腸

飽和脂肪含量:1.5克/100克



資料來源:TOPick

轉載自晴報