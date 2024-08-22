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面膜推薦 | 日本雜誌推介61款面膜！鬥保濕力、成分、使用感！27款獲A級評分最平$5一片
健康Tips

面膜推薦 | 日本雜誌推介61款面膜！鬥保濕力、成分、使用感！27款獲A級評分最平$5一片

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人會使用面膜，為皮膚進行保濕、修護臉部肌膚。日本雜誌《LDK》近日以3大標準整合出2024年上旬的61款推薦面膜，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最強的款式，當中包括MEDIHEAL、RISM、KOSÉ Clear Turn、LuLuLun等人氣品牌，其中一款獲高評分的7片裝僅售399日圓（約57港元，平均每片3元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

3大標準評測各款面膜

 

　　《LDK》指出，面膜作為一種皮膚護理產品，通常具有保濕、抗衰老、縮小毛孔等幫助修護臉部肌膚的功效，達到滋潤及護理臉部肌膚的效果。

 

　　《LDK》以3大標準評測各款面膜：

  • 保濕力：按照製造商建議一般使用時間，把面膜敷在手臂上30分鐘後，再透過專業儀器測量皮膚含水量。
  • 成分：由護膚品專家檢查成分標籤，針對產品是否含有美白、抗炎、保濕物質等成分進行評分。
  • 使用感：由多名受測者在實際使用面膜後，針對面膜的黏性、精華質地、附著力、氣味等多方面進行評分。

 

2024年上旬61款推薦面膜



第60名

PLus Effect Shot CICA Mask - 2150日圓/包(12片)　
保濕力：2
成分：2.5
使用感：3.5
綜合評分：2.5
等級C

新之助 CICA Mask - 830日圓/包(7片)　
保濕力：2.5
成分：2
使用感：3
綜合評分：2.5
等級C

Sugar lab Green Sheet Real CICA Mask - 2480日圓/盒(20片)　
保濕力：1.5
成分：3
使用感：4
綜合評分：2.5
等級C

第58名

Lululun 水漾柔潤滲透面膜 - 2370日圓/盒(32片)　
保濕力：2
成分：2.5
使用感：4.5
綜合評分：2.75
等級C

NATURE REPUBLIC Propolis Intensive Nourishing Mask - 1600日圓/盒(21片)　
保濕力：2.5
成分：3
使用感：3
綜合評分：2.75
等級C

第55名

Dr.DERMAL Vita-C Facial Solution Mask - 396日圓/包(7片)　
保濕力：2
成分：4
使用感：3.5
綜合評分：2.88
等級C

GALACTOMYCES Premium Care Mask:All in One - 728日圓/包(30片)　
保濕力：2.5
成分：3
使用感：3.5
綜合評分：2.88
等級C

MISSHA VITA C Plus Ascorbic Acid Daily Firming Mask - 1980日圓/盒(30片)　
保濕力：2
成分：4
使用感：3.5
綜合評分：2.88
等級C

第50名

Torriden 積雪草鎮靜舒緩保濕面膜 - 2750日圓/盒(10片)　
保濕力：2.5
成分：3
使用感：4
綜合評分：3
等級B

PLus Effect Shot VC Mask - 2150日圓/包(12片)　
保濕力：2
成分：4
使用感：4
綜合評分：3
等級B

EXOSOME 幹細胞外泌體魚腥草細胞再生面膜粉袋 - 1078日圓/包(7片)　
保濕力：2.5
成分：4
使用感：3
綜合評分：3
等級B

EXOSOME 幹細胞外泌體美白提亮面膜藍袋 - 1078日圓/包(7片)　
保濕力：3
成分：3
使用感：3
綜合評分：3
等級B

RISM 日常護理面膜 - 658日圓/包(1片)
保濕力：2.5
成分：4
使用感：3
綜合評分：3
等級B　

第45名

MEDIHEAL Aloe Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)
保濕力：2.5
成分：4
使用感：4
綜合評分：3.25
等級B

NATURE REPUBLIC Panthenol Hydra Balancw Mask - 1650日圓/盒(21片)
保濕力：2.5
成分：4
使用感：4
綜合評分：3.25
等級B

NATURE REPUBLIC Retional Bright Youth Mask - 1870日圓/盒(21片)
保濕力：2.5
成分：4.5
使用感：3.5
綜合評分：3.25
等級B

BCL SABORINO 晚安面膜(宇治抹茶) - 1650日圓/包(28片)
保濕力：3.5
成分：3
使用感：3
綜合評分：3.25
等級B

BCL SABORINO 早安面膜(白士多啤梨) - 2660日圓/包(28片)
保濕力：3.5
成分：3
使用感：3
綜合評分：3.25
等級B

第43名

DR.SYUWAN Micro bubble lift sheet mask - 3300日圓/盒(5片)
保濕力：2.5
成分：4.5
使用感：4
綜合評分：3.38
等級B

BCL SABORINO V-B3 懶人高效緊緻面膜 - 573日圓/包(10片)
保濕力：2.5
成分：5
使用感：3.5
綜合評分：3.38
等級B

第39名

MEDIHEAL The Teatree Pore 3 Minutes Mask - 356日圓/盒(3片)
保濕力：3.5
成分：3
使用感：4
綜合評分：3.5
等級B

CICIBELLA VC100xCICA CICIBELLA Premium Sheet Mask - 1540日圓/包(10片)
保濕力：3
成分：4
使用感：4
綜合評分：3.5
等級B

MEDIHEAL Heartleaf Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)
保濕力：3
成分：4
使用感：4
綜合評分：3.5
等級B

KOSE Tigeraid Cica 積雪草集中修護保濕面膜 - 1580日圓/盒(30片)
保濕力：3
成分：4
使用感：4
綜合評分：3.5
等級B

第36名

Mediheal Derma Synergy Wrapping Mask Niacinamide x Glutathione Mask - 698日圓/盒(7片)
保濕力：3
成分：4
使用感：4.5
綜合評分：3.63
等級B

CICIBELLA VC100xRetinol CICIBELLA Premium Sheet Mask - 698日圓/包(7片)
保濕力：3.5
成分：4
使用感：3.5
綜合評分：3.63
等級B

LuLuLun 全效煥活再生面膜 - 3399日圓/盒(28片)
保濕力：2.5
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：3.63
等級B

第32名

THE-RAPUEZ R3 Eeeential Mask - 2640日圓/盒(5片)
保濕力：3
成分：5
使用感：4
綜合評分：3.75
等級B

SHIRORU Pururun Face Mask - 2310日圓/盒(7片)
保濕力：3
成分：4.5
使用感：4.5
綜合評分：3.75
等級B

RISM 深層護理面膜(紫色) - 298日圓/包(1片)
保濕力：3.5
成分：4
使用感：4
綜合評分：3.75
等級B

MEDIHEAL The Retinol 3 Minutes Mask - 770日圓/包(7片)
保濕力：3
成分：4.5
使用感：4.5
綜合評分：3.75
等級B

第29名

chione moist rich mask - 3000日圓/包(5片)
保濕力：4
成分：5
使用感：2.5
綜合評分：3.88
等級B

MEDIHEAL The Niacin AP Mask JEX - 565日圓/包(3片)
保濕力：4
成分：4
使用感：3.5
綜合評分：3.88
等級B

TOKUBARI Perfect Balancing Moist Jelly Mask - 880日圓/包(7片)
保濕力：3.5
成分：4
使用感：4.5
綜合評分：3.88
等級B

第19名

N Organic Vie Wrinkle Essence Mask - 2090日圓/包(4片)
保濕力：4.5
成分：2.5
使用感：4.5
綜合評分：4
等級A

nanoegg o2 manage Medical Weekly Mask - 880日圓/包(1片)
保濕力：4
成分：4
使用感：4
綜合評分：4
等級A

Mediheal Derma Synergy Wrapping Mask Rentionl X LHA Mask - 3850日圓/盒(10片)
保濕力：3.5
成分：4.5
使用感：4.5
綜合評分：4
等級A

NANOA SC CICA Face Mask  - 1980日圓/盒(5片)
保濕力：3.5
成分：4.5
使用感：4.5
綜合評分：4
等級A

Suiko Luna Traetment Mask - 1100日圓/盒(3片)
保濕力：4
成分：4
使用感：4
綜合評分：4
等級A

innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule Mask - 550日圓/包(1片)
保濕力：4
成分：4.5
使用感：3.5
綜合評分：4
等級A

MEDIHEAL The VITA AP Mask JEX - 1069日圓/盒(3片)
保濕力：3.5
成分：5
使用感：4
綜合評分：4
等級A

pdc VC3 Essence Sheet Mask - 4620日圓/包(7片)
保濕力：3.5
成分：4
使用感：5
綜合評分：4
等級A

QUALITY 1st The Derma Sensitive - 1815日圓/盒(30片)
保濕力：3.5
成分：5
使用感：4
綜合評分：4
等級A

QUALITY 1st The Derma VC100 - 1815日圓/盒(30片)
保濕力：3.5
成分：4.5
使用感：4.5
綜合評分：4
等級A

第11名

Mediheal Derma Synergy Wrapping Mask Hyaluron X Panthenol Mask - 3850日圓/盒(10片)
保濕力：3.5
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：4.13
等級A

ALFACE+ Yellow Essential Mask - 1062日圓/盒(4片)
保濕力：4
成分：4.5
使用感：4
綜合評分：4.13
等級A

MEDIHEAL The Rentinol AP Mask JEX - 1069日圓/包(3片)
保濕力：3.5
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：4.13
等級A

LIHAW CICA 積雪草修護保濕亮白面膜 - 792日圓/盒(10片)
保濕力：4
成分：4.5
使用感：4
綜合評分：4
等級A

MEDIHEAL THE NIACIN 3 Minutes Mask - 770日圓/包(7片)
保濕力：3.5
成分：4.5
使用感：5
綜合評分：4.13
等級A

MEDIHEAL THE VITA 3 Minutes Mask - 770日圓/包(7片)
保濕力：3.5
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：4.13
等級A

MEDIHEAL Birch Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)
保濕力：3.5
成分：4.5
使用感：5
綜合評分：4.13
等級A

第10名

ByUR Vita Giving Aquas Serum Mask - 1480日圓/盒(4片)
保濕力：3.5
成分：5
使用感：5
綜合評分：4.25
等級A

第9名

KOSE Clear Turn 痘痘粗糙肌膚護理面膜 - 399日圓/包(7片)
保濕力：4
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：4.38
等級A

第7名

ALFACE+ Diamond Moisture - 1062日圓/盒(4片)
保濕力：4
成分：5
使用感：5
綜合評分：4.5
等級A

CVITAS C Focus Mask - 770日圓/包(7片)
保濕力：4
成分：5
使用感：5
綜合評分：4.5
等級A

第5名

ByUR Honey Gorgeous Aqua Serum Mask - 1480日圓/盒(4片)
保濕力：4.5
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：4.63
等級A+

QUALITY 1st Best VC100高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜- 2420日圓/包(20片)
保濕力：4.5
成分：5
使用感：4.5
綜合評分：4.63
等級A+

第1名

ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask - 1480日圓/盒(4片)
保濕力：5
成分：4
使用感：5
綜合評分：4.75
等級A+

RISM 深層保濕面膜(紅色) - 198日圓/包(1片)
保濕力：5
成分：4
使用感：5
綜合評分：4.75
等級A+

MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)
保濕力：4.5
成分：5
使用感：5
綜合評分：4.75
等級A+

MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)
保濕力：5
成分：4
使用感：5
綜合評分：4.75
等級A+

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」、「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」、「RISM 深層保濕面膜（紅色）」、「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」及「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為1540日圓（1包10片裝，約82.3港元）、1540日圓（1包10片裝，約82.3港元）、198日圓（1包單片裝，約10.5港元）、1480日圓（1盒4片裝，約79港元）及2420日圓（1盒20片裝，約129.3港元）。

 

　　「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出，產品物料柔軟順滑，能夠輕易緊貼在臉部輪廓，為臉部大部份位置進行保濕和肌膚修護；護膚品專家發現產品含有8種玻尿酸成分，有助深層滋潤肌膚；受測者亦表示，使用產品時能感覺到產品的豐富保濕效果，而且貼在臉上時感覺清爽又不黏笠。

 

　　「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」在3項測試上均獲得4.5至5分。《LDK》指出，產品同樣具有高效保濕效果，同時具有明顯修護肌膚的效果，測試後發現受測者的皺紋變得較平滑；護膚品專家發現，產品同樣具有8種玻尿酸成分，有效為肌膚帶來深層滋潤，適合用於妝前護膚。

 

　　「RISM 深層保濕面膜（紅色）」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出，產品建議使用時間為5分鐘，經測試後發現短短5分鐘就能為皮膚進行深層保濕，而且保濕效果非常持久；護膚品專家發現，產品含有多種護膚成分，例如美白成分、抗衰老成分等，能夠為皮膚進行全方位的修護效果。

 

　　「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出，產品以植物萃取液代替常見的水性保濕成分，達到高效保濕效果；護膚品專家補充指，該植物萃取液主要來自茶樹，常見於天然皮膚護理產品中，故產品不具有人工成分也不容易造成皮膚敏感。

 

　　「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」在3項測試上均獲得4.5至5分。《LDK》指出產品具有多種高效保濕成分，而且產品能覆蓋到眼部周圍，有助修護該位置的肌膚、撫平眼紋；護膚品專家補充，產品含有菸鹼醯胺和6種神經醯胺，有效為肌膚進行深層保濕，同時含有抗衰老成分「視黃醇」，為皮膚補充所需營養，解決皮膚乾燥和暗淡的問題。

 

　　至於27款獲A級評分的產品中，「KOSÉ Clear Turn 痘痘粗糙肌膚護理面膜」只售399日圓（1包7片裝，約21港元，每片約5元），性價比甚高。

 

轉載自晴報

Tags:#面膜#保濕#成分#使用感#面膜推薦#日本雜誌#LDK#MEDIHEAL#RISM#KOSE Clear Turn#LuLuLun
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