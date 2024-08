面膜推薦 | 日本雜誌推介61款面膜！鬥保濕力、成分、使用感！27款獲A級評分最平$5一片

不少人會使用面膜,為皮膚進行保濕、修護臉部肌膚。日本雜誌《LDK》近日以3大標準整合出2024年上旬的61款推薦面膜,比較各款產品的保濕力、成分和使用感,並挑選出保濕力最強的款式,當中包括MEDIHEAL、RISM、KOSÉ Clear Turn、LuLuLun等人氣品牌,其中一款獲高評分的7片裝僅售399日圓(約57港元,平均每片3元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測各款面膜

《LDK》指出,面膜作為一種皮膚護理產品,通常具有保濕、抗衰老、縮小毛孔等幫助修護臉部肌膚的功效,達到滋潤及護理臉部肌膚的效果。

《LDK》以3大標準評測各款面膜:





保濕力:按照製造商建議一般使用時間,把面膜敷在手臂上30分鐘後,再透過專業儀器測量皮膚含水量。

成分:由護膚品專家檢查成分標籤,針對產品是否含有美白、抗炎、保濕物質等成分進行評分。

使用感:由多名受測者在實際使用面膜後,針對面膜的黏性、精華質地、附著力、氣味等多方面進行評分。

2024年上旬61款推薦面膜





第60名



PLus Effect Shot CICA Mask - 2150日圓/包(12片)

保濕力:2

成分:2.5

使用感:3.5

綜合評分:2.5

等級C



新之助 CICA Mask - 830日圓/包(7片)

保濕力:2.5

成分:2

使用感:3

綜合評分:2.5

等級C



Sugar lab Green Sheet Real CICA Mask - 2480日圓/盒(20片)

保濕力:1.5

成分:3

使用感:4

綜合評分:2.5

等級C



第58名



Lululun 水漾柔潤滲透面膜 - 2370日圓/盒(32片)

保濕力:2

成分:2.5

使用感:4.5

綜合評分:2.75

等級C



NATURE REPUBLIC Propolis Intensive Nourishing Mask - 1600日圓/盒(21片)

保濕力:2.5

成分:3

使用感:3

綜合評分:2.75

等級C



第55名



Dr.DERMAL Vita-C Facial Solution Mask - 396日圓/包(7片)

保濕力:2

成分:4

使用感:3.5

綜合評分:2.88

等級C



GALACTOMYCES Premium Care Mask:All in One - 728日圓/包(30片)

保濕力:2.5

成分:3

使用感:3.5

綜合評分:2.88

等級C



MISSHA VITA C Plus Ascorbic Acid Daily Firming Mask - 1980日圓/盒(30片)

保濕力:2

成分:4

使用感:3.5

綜合評分:2.88

等級C



第50名



Torriden 積雪草鎮靜舒緩保濕面膜 - 2750日圓/盒(10片)

保濕力:2.5

成分:3

使用感:4

綜合評分:3

等級B



PLus Effect Shot VC Mask - 2150日圓/包(12片)

保濕力:2

成分:4

使用感:4

綜合評分:3

等級B



EXOSOME 幹細胞外泌體魚腥草細胞再生面膜粉袋 - 1078日圓/包(7片)

保濕力:2.5

成分:4

使用感:3

綜合評分:3

等級B



EXOSOME 幹細胞外泌體美白提亮面膜藍袋 - 1078日圓/包(7片)

保濕力:3

成分:3

使用感:3

綜合評分:3

等級B



RISM 日常護理面膜 - 658日圓/包(1片)

保濕力:2.5

成分:4

使用感:3

綜合評分:3

等級B



第45名



MEDIHEAL Aloe Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)

保濕力:2.5

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.25

等級B



NATURE REPUBLIC Panthenol Hydra Balancw Mask - 1650日圓/盒(21片)

保濕力:2.5

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.25

等級B



NATURE REPUBLIC Retional Bright Youth Mask - 1870日圓/盒(21片)

保濕力:2.5

成分:4.5

使用感:3.5

綜合評分:3.25

等級B



BCL SABORINO 晚安面膜(宇治抹茶) - 1650日圓/包(28片)

保濕力:3.5

成分:3

使用感:3

綜合評分:3.25

等級B



BCL SABORINO 早安面膜(白士多啤梨) - 2660日圓/包(28片)

保濕力:3.5

成分:3

使用感:3

綜合評分:3.25

等級B



第43名



DR.SYUWAN Micro bubble lift sheet mask - 3300日圓/盒(5片)

保濕力:2.5

成分:4.5

使用感:4

綜合評分:3.38

等級B



BCL SABORINO V-B3 懶人高效緊緻面膜 - 573日圓/包(10片)

保濕力:2.5

成分:5

使用感:3.5

綜合評分:3.38

等級B



第39名



MEDIHEAL The Teatree Pore 3 Minutes Mask - 356日圓/盒(3片)

保濕力:3.5

成分:3

使用感:4

綜合評分:3.5

等級B



CICIBELLA VC100xCICA CICIBELLA Premium Sheet Mask - 1540日圓/包(10片)

保濕力:3

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.5

等級B



MEDIHEAL Heartleaf Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)

保濕力:3

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.5

等級B



KOSE Tigeraid Cica 積雪草集中修護保濕面膜 - 1580日圓/盒(30片)

保濕力:3

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.5

等級B



第36名



Mediheal Derma Synergy Wrapping Mask Niacinamide x Glutathione Mask - 698日圓/盒(7片)

保濕力:3

成分:4

使用感:4.5

綜合評分:3.63

等級B



CICIBELLA VC100xRetinol CICIBELLA Premium Sheet Mask - 698日圓/包(7片)

保濕力:3.5

成分:4

使用感:3.5

綜合評分:3.63

等級B



LuLuLun 全效煥活再生面膜 - 3399日圓/盒(28片)

保濕力:2.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:3.63

等級B



第32名



THE-RAPUEZ R3 Eeeential Mask - 2640日圓/盒(5片)

保濕力:3

成分:5

使用感:4

綜合評分:3.75

等級B



SHIRORU Pururun Face Mask - 2310日圓/盒(7片)

保濕力:3

成分:4.5

使用感:4.5

綜合評分:3.75

等級B



RISM 深層護理面膜(紫色) - 298日圓/包(1片)

保濕力:3.5

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.75

等級B



MEDIHEAL The Retinol 3 Minutes Mask - 770日圓/包(7片)

保濕力:3

成分:4.5

使用感:4.5

綜合評分:3.75

等級B



第29名



chione moist rich mask - 3000日圓/包(5片)

保濕力:4

成分:5

使用感:2.5

綜合評分:3.88

等級B



MEDIHEAL The Niacin AP Mask JEX - 565日圓/包(3片)

保濕力:4

成分:4

使用感:3.5

綜合評分:3.88

等級B



TOKUBARI Perfect Balancing Moist Jelly Mask - 880日圓/包(7片)

保濕力:3.5

成分:4

使用感:4.5

綜合評分:3.88

等級B



第19名



N Organic Vie Wrinkle Essence Mask - 2090日圓/包(4片)

保濕力:4.5

成分:2.5

使用感:4.5

綜合評分:4

等級A



nanoegg o2 manage Medical Weekly Mask - 880日圓/包(1片)

保濕力:4

成分:4

使用感:4

綜合評分:4

等級A



Mediheal Derma Synergy Wrapping Mask Rentionl X LHA Mask - 3850日圓/盒(10片)

保濕力:3.5

成分:4.5

使用感:4.5

綜合評分:4

等級A



NANOA SC CICA Face Mask - 1980日圓/盒(5片)

保濕力:3.5

成分:4.5

使用感:4.5

綜合評分:4

等級A



Suiko Luna Traetment Mask - 1100日圓/盒(3片)

保濕力:4

成分:4

使用感:4

綜合評分:4

等級A



innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule Mask - 550日圓/包(1片)

保濕力:4

成分:4.5

使用感:3.5

綜合評分:4

等級A



MEDIHEAL The VITA AP Mask JEX - 1069日圓/盒(3片)

保濕力:3.5

成分:5

使用感:4

綜合評分:4

等級A



pdc VC3 Essence Sheet Mask - 4620日圓/包(7片)

保濕力:3.5

成分:4

使用感:5

綜合評分:4

等級A



QUALITY 1st The Derma Sensitive - 1815日圓/盒(30片)

保濕力:3.5

成分:5

使用感:4

綜合評分:4

等級A



QUALITY 1st The Derma VC100 - 1815日圓/盒(30片)

保濕力:3.5

成分:4.5

使用感:4.5

綜合評分:4

等級A



第11名



Mediheal Derma Synergy Wrapping Mask Hyaluron X Panthenol Mask - 3850日圓/盒(10片)

保濕力:3.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.13

等級A



ALFACE+ Yellow Essential Mask - 1062日圓/盒(4片)

保濕力:4

成分:4.5

使用感:4

綜合評分:4.13

等級A



MEDIHEAL The Rentinol AP Mask JEX - 1069日圓/包(3片)

保濕力:3.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.13

等級A



LIHAW CICA 積雪草修護保濕亮白面膜 - 792日圓/盒(10片)

保濕力:4

成分:4.5

使用感:4

綜合評分:4

等級A



MEDIHEAL THE NIACIN 3 Minutes Mask - 770日圓/包(7片)

保濕力:3.5

成分:4.5

使用感:5

綜合評分:4.13

等級A



MEDIHEAL THE VITA 3 Minutes Mask - 770日圓/包(7片)

保濕力:3.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.13

等級A



MEDIHEAL Birch Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)

保濕力:3.5

成分:4.5

使用感:5

綜合評分:4.13

等級A



第10名



ByUR Vita Giving Aquas Serum Mask - 1480日圓/盒(4片)

保濕力:3.5

成分:5

使用感:5

綜合評分:4.25

等級A



第9名



KOSE Clear Turn 痘痘粗糙肌膚護理面膜 - 399日圓/包(7片)

保濕力:4

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.38

等級A



第7名



ALFACE+ Diamond Moisture - 1062日圓/盒(4片)

保濕力:4

成分:5

使用感:5

綜合評分:4.5

等級A



CVITAS C Focus Mask - 770日圓/包(7片)

保濕力:4

成分:5

使用感:5

綜合評分:4.5

等級A



第5名



ByUR Honey Gorgeous Aqua Serum Mask - 1480日圓/盒(4片)

保濕力:4.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.63

等級A+



QUALITY 1st Best VC100高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜- 2420日圓/包(20片)

保濕力:4.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.63

等級A+



第1名



ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask - 1480日圓/盒(4片)

保濕力:5

成分:4

使用感:5

綜合評分:4.75

等級A+



RISM 深層保濕面膜(紅色) - 198日圓/包(1片)

保濕力:5

成分:4

使用感:5

綜合評分:4.75

等級A+



MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)

保濕力:4.5

成分:5

使用感:5

綜合評分:4.75

等級A+



MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask - 1540日圓/包(10片)

保濕力:5

成分:4

使用感:5

綜合評分:4.75

等級A+





資料來源:LDK

評測結果顯示,「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」、「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」、「RISM 深層保濕面膜(紅色)」、「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」及「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦,售價分別為1540日圓(1包10片裝,約82.3港元)、1540日圓(1包10片裝,約82.3港元)、198日圓(1包單片裝,約10.5港元)、1480日圓(1盒4片裝,約79港元)及2420日圓(1盒20片裝,約129.3港元)。

「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出,產品物料柔軟順滑,能夠輕易緊貼在臉部輪廓,為臉部大部份位置進行保濕和肌膚修護;護膚品專家發現產品含有8種玻尿酸成分,有助深層滋潤肌膚;受測者亦表示,使用產品時能感覺到產品的豐富保濕效果,而且貼在臉上時感覺清爽又不黏笠。

「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」在3項測試上均獲得4.5至5分。《LDK》指出,產品同樣具有高效保濕效果,同時具有明顯修護肌膚的效果,測試後發現受測者的皺紋變得較平滑;護膚品專家發現,產品同樣具有8種玻尿酸成分,有效為肌膚帶來深層滋潤,適合用於妝前護膚。

「RISM 深層保濕面膜(紅色)」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出,產品建議使用時間為5分鐘,經測試後發現短短5分鐘就能為皮膚進行深層保濕,而且保濕效果非常持久;護膚品專家發現,產品含有多種護膚成分,例如美白成分、抗衰老成分等,能夠為皮膚進行全方位的修護效果。

「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出,產品以植物萃取液代替常見的水性保濕成分,達到高效保濕效果;護膚品專家補充指,該植物萃取液主要來自茶樹,常見於天然皮膚護理產品中,故產品不具有人工成分也不容易造成皮膚敏感。

「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」在3項測試上均獲得4.5至5分。《LDK》指出產品具有多種高效保濕成分,而且產品能覆蓋到眼部周圍,有助修護該位置的肌膚、撫平眼紋;護膚品專家補充,產品含有菸鹼醯胺和6種神經醯胺,有效為肌膚進行深層保濕,同時含有抗衰老成分「視黃醇」,為皮膚補充所需營養,解決皮膚乾燥和暗淡的問題。

至於27款獲A級評分的產品中,「KOSÉ Clear Turn 痘痘粗糙肌膚護理面膜」只售399日圓(1包7片裝,約21港元,每片約5元),性價比甚高。

轉載自晴報