不食早餐增心血管病死亡風險近9成？哈佛營養師加心臟科醫生推介10款早餐降血壓兼提升專注力！

吃對早餐非常重要!有美國研究指出,不吃早餐可增加心血管疾病致死風險達87%。為促進健康,哈佛營養師及心臟專科醫生共同為大家推薦10種營養早餐,能有效降血壓、提升每日專注力。

《美國心臟病學會期刊》(Journal of the American College of Cardiology, JACC)曾發表一項名為「Association of Skipping Breakfast With Cardiovascular and All-Cause Mortality」的研究,指出早餐與心血管疾病死亡率之間的關係。調查發現,在40至75歲的成年人之中,有5.1%的人從不吃早餐、10.9%極少吃早餐、25%有時吃早餐,以及59%每天都會吃早餐。

經過17至23年追蹤期間,有2318名參與者離世,其中619名死於心血管疾病。調查根據每位參與者的年齡、性別、種族、經濟狀況、飲食及生活方式、體重指數、心血管風險指數作數據調整後比較,發現與每天都吃早餐的人相比,從不吃早餐的人患上心臟病風險增加59%、中風風險高出3倍或以上;因心血管疾病而致死的風險多出87%,同時患其他疾病的致死風險亦多出19%,可見吃早餐對於促進心血管健康的重要性。

早餐推介︱心臟內科醫生:5種降血壓早餐

台灣心臟內科醫生洪惠風曾指出,早上空腹會令「戰鬥荷爾蒙」升高,若長期不吃早餐,早上便會血壓上升,增加心臟疾病、中風及腦出血的風險。為此,他向大家推介5種有助降血壓的早餐選擇:

1.燕麥

富含水溶性膳食纖維,有助降膽固醇;

含有β-葡聚醣,能形成濃稠凝膠,延遲胃排空和葡萄糖在血液中的吸收,降低餐後血糖指數;同時能有效降企血中膽固醇、減低心升管疾病風險。

但要注意,燕麥熱旺較高,每100克不同類型燕麥熱量約393至406kcal,比白飯高出一倍。

早餐建議燕麥攝取量為35克、可配搭牛奶或豆漿。

2.乳酪

乳製品中的飽和脂肪,可增加血液中的好膽固醇,對心臟有益,還可能降低整體罹患心臟病的機率。

乳製品為「短鏈脂肪」,能有效降低三酸甘油酯及血壓;

乳酩中的脂肪大部分都是飽和脂肪。早餐建議攝取量為150克、可配搭藍莓或水果乾一同進食。

3.雞蛋

雞蛋富含例如葉黃素、玉米黃素、維他命E、維他命D、維他命A等高價值營養素;

抗氧化物質豐富,有助身體降低氧化壓力、‵減少發炎問題;

優質蛋白質來源,更有效降低患高血壓風險;

蛋白中含有「蛋清肽」,作用與降血壓藥物「血管張力素轉化酵素抑制劑」相似,可阻斷、抑制血管張力素轉化酵素的作用,就算煮熟仍保有其活性,因此吃蛋白能有助降血壓。

早餐建議攝取量為1隻、可配搭沙律菜或水果。

4.堅果

選擇飽和脂肪較低的堅果較佳,例如杏仁、開心果、核桃等;

堅果富含Omega-3,有助降低總膽固醇、壊膽固醇;

含維他命E,能減緩動脈粥狀硬化,同時植物固醇能協助減少動物性膽固醇的吸收。

也可選擇鉀含量高的堅果,鉀質有抵消鈉的作用,幫助排除體內多餘鹽分、擴張血管並降低血壓。

早餐建議攝取量為20至30克可配搭奶類加入玉米脆片。

5.香蕉

含鉀量高,是一般水果的2至3倍,有助降低血壓預防心血管疾病;

含鎂質,可預防心血管疾病及舒緩疲勞;所含膳食纖維可幫助人體代謝膽固醇。

早餐建議攝取量為1/2條至1條、可配搭莓果類食物一周進食。

資料來源:心臟內科醫生洪惠風

早餐推介︱哈佛營養師:5種早餐提神醒腦

若不想每日起床後仍昏昏欲睡、注意力難集中,哈佛營養師奈杜(Uma Naidoo)建議,起床後先喝一杯水,並選擇吃以下5種早餐,能幫助頭腦獲得充分營養,專心進行工作或讀書,精力充沛一整天。

1. 炒蛋、蛋包或碎肉烘蛋

雞蛋所含的優質脂肪、蛋白質和維他命都是腦部健康不可少的營養;

蛋黃富含維他命D和血清素,能維持神經傳導物質之間的平衡,調整心情必食。

建議盡量選購走地雞蛋,品質較高,營養最好。

2. 炒豆腐

豆腐含有豐富色氨酸(tryptophan)和大豆異黃酮(soy isoflavones,植物雌激素),是減低憂鬱症的重要養分。

可按個人喜好添加薑黃粉、黑胡椒、海鹽調味。



3. 蔬果汁

早餐一杯蔬果汁基本已滿足一日所需纖維和葉酸。

葉酸的作用是製造腦部的神經傳導物質,葉酸不足可導致心理疾病,包括憂鬱症;反之則有效改善心情。

可選擇綠葉菜與當季漿果,加入蛋白粉或涼拌豆腐、杏仁奶油,用榨汁機打碎後裝杯飲用;還能帶出門,非常方便。

4. 薑黃拿鐵

薑黃拿鐵可作為早餐飲品,其抗發炎效力及降低焦慮、提升精力、清除腦霧、提升專注力的作用非常強大。

使用無糖植物奶,撒上薑黃粉、黑胡椒即成。



5.奇亞籽布丁

能提供大量纖維,活化腸道菌群,減低發炎,暢通腸道與大腦,並質造有益心情的神經傳導物質。

奇亞籽富含Omega-3脂肪酸,有效防止腦部發炎,同時可減低壓力及提神,使人保持良好認知與記憶力。

建議前一晚就可準備好,做法:3大匙奇亞籽、一杯椰奶(或其他口味無糖奶)、一點蜂蜜、少訐肉桂粉和海鹽,攪拌均勻。進食時可額外加入堅果、漿果或椰肉片。

資料來源:哈佛營養師Uma Naidoo

轉載自晴報