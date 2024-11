打風也要WFH？00後拒絕帶電腦回家，網民反應兩極！

00後整頓職場!本月14日「桃芝」八號風球下,不少公司都要求員工在家工作(WFH),但有網民就分享一則公司趣聞,指有一名00後同事,在老闆要求帶電腦回家工作時,用1理由霸氣拒絕,最後瀟灑地放「風假」,讓眾人嘆為觀止。

事主在Threads「奴工處」投稿分享公司趣聞,表示在13日下班之際,老闆說晚間有機會掛八號風球,要求同事們帶電腦回家,準備第二天「WFH」。

結果,有位「Gen Z」(網絡世代,泛指1997年至2012年出生的人)同事直接向老闆表示:「我住村屋,打風會上唔到網,做唔到嘢,我唔帶啦!」

老闆聽後即無奈地教訓該同事,反問:「咁你上一份工點WFH,同埋你真係以為風假係放假?」而「Gen Z」同事繼續駁嘴:「呢份係我第一份工嚟,未試過WFH…同埋我都上唔到網用唔到server,都唔係我想㗎,定係你幫我問下HKT可以點樣喺打風情況下上到網做嘢呀?真心求指教!」

事主稱,老闆最後要求「Gen Z」同事自己想辦法解決便下班走人;而對方也真的沒有帶走電腦,讓他嘆為觀止:「第一次現場直擊Gen Z整頓職場!係型嘅!」

網民:希望他們繼續挑戰職場文化

該則趣聞分享引來一眾網民熱烈討論,其中明顯區分出兩派人:有些人認為現今年輕同事已不像過去「老屎忽」工作習慣,不會比要求的上班時間更早到公司準備,但他們的「享樂主義」的確讓職場氣氛開心不少,更表示既然公司無提供裝備,同事拒絕WFH是非常合理;而另一派人則認為該「Gen Z」同事純粹想偷懶,「村屋無3G,4G,5G? 我真係見識少」。

網民有乜講

「無WFH嘅公司憑咩叫人打風嗰陣WFH」

「風假唔係放假係乜?勞工署電話打定先啦」

「我初初第一份工,我會早三十分鐘到公司,買外賣在公司食住早餐睇Yahoo新聞,到夠鐘就開工……隨著年紀漸長,在換職場的同時,也見證住新一代加入這個社會,開始出現返九點,就九點攞住袋外賣進來,慢慢食飽先開工,到後來發展到Gen Z,就算有時遲到,也依然買個外賣返公司,遲到入公司,食完外賣才開工……正正是因為有了這對比,不單沒有人抱怨我在開工前在辦公桌食外賣煲劇,而我有時食外賣食遲了兩三分鐘,也沒有人責備我。比起初出茅廬時的世界,現在上班是開心了很多。所以感謝Gen Z,希望他們繼續代替我們老屎忽去挑戰職場文化!」

佢唔鍾意可以唔做無人迫到佢,咁唔做當然就有機會被淘汰,亦是選擇的一種,無所謂對錯,都唔關型唔型事,佢即場拍枱唔撈就型,you need to live in the real world guys」

「我係Manager的話,即刻開佢HR file 睇有無虛報地址同工作履歷,再refer公司嘅颱風下工作指引,如果有要求work remote 而聽朝唔online 的話,一律當曠工處理直上HR,呢啲唔係整頓職場,係搞亂公司文化同秩序,要嚴肅處理。」

轉載自晴報