打風也要WFH？00後拒絕帶電腦回家，網民反應兩極！

00後整頓職場！本月14日「桃芝」八號風球下，不少公司都要求員工在家工作（WFH），但有網民就分享一則公司趣聞，指有一名00後同事，在老闆要求帶電腦回家工作時，用1理由霸氣拒絕，最後瀟灑地放「風假」，讓眾人嘆為觀止。

事主在Threads「奴工處」投稿分享公司趣聞，表示在13日下班之際，老闆說晚間有機會掛八號風球，要求同事們帶電腦回家，準備第二天「WFH」。

結果，有位「Gen Z」（網絡世代，泛指1997年至2012年出生的人）同事直接向老闆表示：「我住村屋，打風會上唔到網，做唔到嘢，我唔帶啦！」

老闆聽後即無奈地教訓該同事，反問：「咁你上一份工點WFH，同埋你真係以為風假係放假？」而「Gen Z」同事繼續駁嘴：「呢份係我第一份工嚟，未試過WFH…同埋我都上唔到網用唔到server，都唔係我想㗎，定係你幫我問下HKT可以點樣喺打風情況下上到網做嘢呀？真心求指教！」

事主稱，老闆最後要求「Gen Z」同事自己想辦法解決便下班走人；而對方也真的沒有帶走電腦，讓他嘆為觀止：「第一次現場直擊Gen Z整頓職場！係型嘅！」

網民：希望他們繼續挑戰職場文化

該則趣聞分享引來一眾網民熱烈討論，其中明顯區分出兩派人：有些人認為現今年輕同事已不像過去「老屎忽」工作習慣，不會比要求的上班時間更早到公司準備，但他們的「享樂主義」的確讓職場氣氛開心不少，更表示既然公司無提供裝備，同事拒絕WFH是非常合理；而另一派人則認為該「Gen Z」同事純粹想偷懶，「村屋無3G，4G，5G? 我真係見識少」。

網民有乜講

「無WFH嘅公司憑咩叫人打風嗰陣WFH」

「風假唔係放假係乜？勞工署電話打定先啦」

「我初初第一份工，我會早三十分鐘到公司，買外賣在公司食住早餐睇Yahoo新聞，到夠鐘就開工……隨著年紀漸長，在換職場的同時，也見證住新一代加入這個社會，開始出現返九點，就九點攞住袋外賣進來，慢慢食飽先開工，到後來發展到Gen Z，就算有時遲到，也依然買個外賣返公司，遲到入公司，食完外賣才開工……正正是因為有了這對比，不單沒有人抱怨我在開工前在辦公桌食外賣煲劇，而我有時食外賣食遲了兩三分鐘，也沒有人責備我。比起初出茅廬時的世界，現在上班是開心了很多。所以感謝Gen Z，希望他們繼續代替我們老屎忽去挑戰職場文化！」

佢唔鍾意可以唔做無人迫到佢，咁唔做當然就有機會被淘汰，亦是選擇的一種，無所謂對錯，都唔關型唔型事，佢即場拍枱唔撈就型，you need to live in the real world guys」

「我係Manager的話，即刻開佢HR file 睇有無虛報地址同工作履歷，再refer公司嘅颱風下工作指引，如果有要求work remote 而聽朝唔online 的話，一律當曠工處理直上HR，呢啲唔係整頓職場，係搞亂公司文化同秩序，要嚴肅處理。」

轉載自晴報