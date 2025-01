潮食新式軟餐、碎餐   最平$57起   吞嚥友善餐廳全攻略   節慶聚餐必備

佳節當前,打算帶老友記們上餐館,為日復一日的照顧日常增添新鮮感。家父是腦退化患者,未至於吞嚥困難,但牙力有限,咀嚼緩慢,倒甚為嘴刁。就像不少長者,他抗拒軟餐和糊餐,嫌棄肉醬,惟有盡量把食物剪碎,可惜剪罷食材已冷卻,失去質感和原味。每次外出用膳均為如何避開軟餐,且讓父親吃得好又吃得到,而費煞思量。直至近日終覓新點子。

在11月底舉行的樂齡科技博覽,筆者到場了解吞嚥友善餐飲趨勢,發現有數家餐廳供應新式特製碎餐,成為咀嚼緩慢或困難人士新選擇。其中一家提供本地食肆少見的「米形意大利粉」碎餐,引發筆者好奇心,決定於冬至獨自拜訪餐廳試食,一探究竟。

米形意粉新穎易入口 吸引老友記

這是ASAP As Simple As Possible(ASAP) 餐廳位於荃灣的分店,餐牌上的「慢煮雞胸肉南瓜米形意大利粉」,近日進駐常設菜單,每日供應,毋須預約,盛惠79元。它貌似意大利飯,賣相精緻,是尋常食客也會吃的西餐正餐,只是食材大小、軟硬和濃稠度,參考特定的碎餐標準,稍花工夫。

製作時,慢煮去皮雞胸肉令肉質變得柔軟,連同配菜如南瓜、洋葱與香菇等去皮切粒,細碎至少於1.5 x 1.5厘米,且沒有丁點菜衣、菜渣與肉渣,避免老友記濁喉。

配合細小的米型意粉Orzo,容易吞嚥,又毋須咬合,牙力稍遜者亦可輕易入口。照顧者亦可以放下食物剪刀,齊齊趁熱享受原味道。

ASAP荃灣店每日提供的「慢煮雞胸肉南瓜米形意大利粉」,外觀如正餐般精緻,同時符合照護食第6級標準,亦即碎餐,讓長幼能夠同枱共食,促進飲食共融。

若預訂ASAP荃灣店的照護食節日套餐,會提供前菜(右)金巴利蘋果薯仔沙律,以及甜品(左)提拉米蘇,同樣是碎餐。其中製作提拉米蘇時,頂部的可可粉將會用朱古力漿取代,以免吞嚥困難的長者進食時,被粉末刺激而濁喉。

碎餐精緻如正餐 同枱共食共融

最大特色是,餐廳設計這道主菜時,希望傳遞共融精神,無論普通食客還是咀嚼困難者,菜式製法與賣相一樣。於是一家人在餐廳共渡同枱共食的美好時光,老友記毋須因為食物「與別不同」感到尷尬,重拾飲食樂趣。

至於味道,筆者的食評沒有代表性,決定外賣帶給長老等「目標食客」品評。腦退化的父親平日吃雞,不時吐出雞絲殘渣;進食這道慢煮雞胸米形意粉期間,一口也沒吐出來,且頻頻笑著點頭示意再吃,看來「過關」了。

家母作為廚房話事人,試味後道出照顧者的心聲:「對老友記而言,米形意粉外形和口感新穎,不會太軟糯,乾濕度適中。造型和味道能夠吸引味覺退化的老友記,不會太淡,足以刺激味蕾。」

「米形意粉可以自己煮?不了,照顧日程已擠得滿滿,煮飯最緊要快捷方便,那來時間把食物切得這麼細碎,研究怎樣把意粉煮得剛剛好?雞肉也沒時間煮得這麼嫰滑。」

「而且帶你的失智父親去餐廳,接觸社區見見人,讓他開心也好。」

照護食 統一糊軟碎餐標準

至於本地食肆繼推廣軟餐後,再來碎餐,標準何來?原來香港社會服務聯會(社聯)近年以「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)為基礎,再按照食物的軟硬、質地、形態及濃稠度等條件,制訂成「照護食」標準指引,把適合吞嚥或咀嚼困難人士的食物標準統一化。

當中,食物可分為0至7級。液態飲品位於0至4級, 數字愈細,質感愈稀薄。食品則多數為3至7級:

3級:流質無法成形。

4級:糊餐或部分軟餐。

5級:「細碎及濕軟」,對應為接近免治狀的碎餐。

6級:「軟質及一口量」,亦即接近一口狀,食物切成長度不超過1.5厘米的碎餐。

7EC級:容易咀嚼的日常食物。

7級:食物原狀。

上述的慢煮雞胸肉南瓜米形意大利粉,就屬於第6級。對消費者而言,記著4級是糊餐或軟餐,5級是免治狀碎餐,6級是需要咀嚼的碎餐,便較易挑選合適食品了。

四間種子餐廳 中西式碎餐堂食

另一方面,社聯於社區推動吞嚥友善餐廳,實行「區區有啖好食」。現有四家餐廳加入「照護食種子餐廳計劃」,推出符合照護食標準的餐膳,包括大快活集團旗下特色餐廳、本文提及的ASAP荃灣分店及一葉小廚藍田分店,鏞記酒家與iBakery愛烘焙餐廳。

以碎餐為例,ASAP荃灣分店除了每日供應上述米形意粉,也有三道菜節日套餐,需要提早五個工作天預訂,菜單包括前菜金巴利蘋果薯仔沙律,米形意粉或燉飯作主菜,以及特意把手指餅切碎的提拉米蘇甜品,均為碎餐(6級),每位118元。

一葉小廚藍田分店每天供應的碎餐主菜,則為三杯雞肉碎(6級,57元),另有節日套餐,同樣需要五個工作天前預訂。

一葉小廚藍田分店每日提供的「三杯雞肉碎」(6級,碎餐),連同白飯,售價57元。在四家照護食種子餐廳的軟餐及碎餐菜式中,價格最便宜。(圖:一葉小廚)

鏞記酒家提供軟餐至碎餐(4至6級)主菜,以正宗炭燒燒鵝髀(4級,400元/隻)軟餐,成為社會話題。其實還有碎餐供應,包括帶子大良炒鮮奶(6級,320元/例)、豉蒜涼瓜牛冧肉(6級,280元/例),懷舊巧手釀蟹蓋(5級,220元/隻),及鹹蛋馬蹄蒸肉餅(5級,220元/例),均需於兩日前預訂。

鏞記酒家早前於樂齡科技博覽,展示照護食餐膳。(左上)鹹蛋馬蹄蒸肉餅(5級,220元/例)與(左下)懷舊巧手釀蟹蓋(5級,220元/隻),近似免治狀碎餐。(右上)正宗炭燒燒鵝髀(4級,400元/隻)為軟餐。 (右下)帶子大良炒鮮奶(6級,320元/例)為碎餐。

iBakery愛烘焙餐廳亦有製作軟餐至碎餐主菜,碎餐網羅匈牙利燴牛肉配薯蓉,以及蜜桃醋黑毛豬配粟米餅。餐廳不定期開放預訂軟餐和碎餐,預訂客戶可於指定日子,帶同照顧對象於餐廳用膳。

iBakery愛烘焙餐廳早前於樂齡科技博覽,展出的匈牙利燴牛肉配薯蓉碎餐。

自煮自主 簡易食譜有方法

除了外食,也可在家嘗試炮製合乎照護食標準的美食。筆者念念不忘廚藝精湛的警隊前「一哥」李明逵,於樂齡科技博覽即席烹調容易咀嚼的蕃茄魚柳。自問廚藝與刀工不精,煮給照顧對象的食物不夠細碎又略硬,決定參考由社聯與香港防癌會合作的《照護食——家居篇:吞嚥困難患者照顧者全面手冊》,偷師各式照護食簡易食譜。

對於照顧者而言,社區與食肆愈吞嚥友善,照顧對象益發食得開心而有尊嚴,照顧者重擔亦得以稍稍減輕,踏出提升生活質素的顯著一步。

前「一哥」李明逵,於樂齡科技博覽即席示範蕃茄魚柳。(圖右上)這道蕃茄魚柳屬於照護食7EC級,特色是容易咀嚼,牙痛者也吃得到。圖右下為烹調情況。

同枱共食,能夠促進跨代共融。(圖:Pexels)

符合照護食第6級標準的碎餐,只要把餐叉打側,就可把食物切斷。圖中以餐叉對比米形意粉,可見所有食材切得非常細碎。

照護食種子餐廳名單及地址:

ASAP As Simple As Possible 荃灣分店

荃灣大河道100號海之戀商場3樓3001號舖

(每日供應一款照護食第6級(碎餐)菜式,毋須預約。若享用照護食節日套餐,則需於五個工作天前預訂,詳情可WhatsApp 6878 1087 查詢)

iBakery 愛烘焙餐廳

金鐘添馬公園添馬茶座

(所有照護食餐膳需預訂,詳情可於辦公時間致電 3596 3874 與劉小姐聯絡)

一葉小廚藍田分店

藍田啟田道50號啟田商場2樓206號舖

(每日供應一款照護食第6級(碎餐)菜式,毋須預約。若享用照護食節日套餐,則需於五個工作天前預訂,詳情可WhatsApp 6878 1087 查詢)

鏞記酒家

中環威靈頓街32-40號

(所有照護食餐膳需於兩日前預訂,詳情可致電 2522 1624)

《照護食——家居篇:吞嚥困難患者照顧者全面手冊》:

https://bit.ly/4iMA5IO