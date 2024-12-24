聖誕美味素食菜譜：濃濃的肉桂香伴平安夜，聖誕蔬菜脆批

We wish you a Merry Christmas… … 雪人、馴鹿、薑餅人、聖誕樹，還有聖誕老人，各自在商場、 學校、辦公室和家裏，有的以精緻或可愛的娃娃型造呈現，有的以閃爍的燈節出現，也有於各家各戶玻璃窗上緊貼著的，各自以不同的樣子登場，為聖誕節增添了不少歡樂的節日氣氛。

聖誕節的前一天，趁著難得的假期，把家裏的事都放下。遊走家附近的教堂，門外聽聽詩歌班的彩排；走出擠滿了人的商場，看看那據說是城裏最大型最美的聖誕佈置。找一家看來還有位子的餐廳（下午去吃，應該還好吧），坐下來看看高樓層的風景，吃一份濃濃肉桂味的蔬菜派。

不用特別找人一起慶祝，安靜地就此一個人，感受一下外頭迎接聖誕將至的熱鬧氣圍。這一刻，天朗氣清，藍藍的天空下，溫柔的陽光照耀下，不受時間限制（解開平日上班朝九晚九的束縛），自在地幹著喜歡的事，喝著聖誕特飲，吃著美味的聖誕小吃。原來，聖誕節可以過得如此的平靜安心的。

祝大家 平安夜快樂，聖誕節快樂。

聖誕蔬菜脆批（4人份）

預備時間：1小時

烤焗時間：40分鐘

材料：

全麥麵粉 3茶杯／洋蔥 1／3 個／白蘑菇 6顆／紅色燈籠椒（甜椒）半個／南瓜 150克／櫛瓜 半個／新鮮羅勒葉 1束／新鮮番茜葉 1束

調味：

鹽 1茶匙／糖 2茶匙／黑醋 1湯匙／肉桂粉 半茶匙／黃薑粉（薑黃粉）半湯匙／橄欖油 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／大沙律（拉）碗／木舀／湯匙／茶匙／焗（烤）架／28寸易潔深鍋連鑊（鍋）蓋／桿麵棍／麵團切刀／牛油紙 （烘焙紙）／保鮮紙（保鮮膜）

步驟：

1. 清洗櫛瓜後，切去頭尾，切半，再切成片（如圖）。

2. 將白蘑菇切成片（如圖）。

3. 切走南瓜的皮，洗乾淨後，切成片（如圖）。

4. 挖走洋蔥的外皮，切去頭尾，沖洗一下，切成絲。

5. 挖走紅色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，清洗後，切成絲。

6. 徹底清洗新鮮羅勒葉和新鮮番茜葉，再切碎（如圖）。

7. 把步驟1-6放大沙律（拉）碗中，加入調味料，撈拌均勻（如圖），待用。

8. 來做餅皮，放全麥麵粉於大沙律碗中，加入半1／4 茶匙的鹽，和6湯匙的橄欖油（如圖），攪拌均勻。然後，加入4湯匙的清水，揉搓成麵糰。

9. 用保鮮紙（保鮮膜）將步驟8包起來，放入冰箱裏冰凍（放冰的位置） ，大概30分鐘。

10. 將麵糰分成8-10份，揉搓成小圓球。用桿麵棍壓成片，然後切出2／3份，再用切刀把不平滑的邊切掉，切成長方形（如圖）。餘下的1／3份，切成長條（如圖）。重覆，至全部麵糰都做成餅皮。

11. 將之前預備了的步驟7，舀出2湯匙的饀料， 放在長方形的餅皮上。跟著，在上斜斜的鋪上之前做好的長條餅皮（如圖），用叉子壓一下邊沿。重覆，至全部餅皮都用完。

12. 在28寸易潔深鍋中放焗（烤）架，上鋪一張牛油紙 （烘焙紙），再放步驟11，蓋上鑊（鍋）蓋，以中火烤焗40分鐘。

筆記：

● 洋蔥含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

● 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

● 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

● 櫛瓜有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

● 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

● 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

● 蔬果全部要徹底洗淨。

● 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。