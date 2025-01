聖誕美味素食菜譜：濃濃的肉桂香伴平安夜，聖誕蔬菜脆批

We wish you a Merry Christmas… … 雪人、馴鹿、薑餅人、聖誕樹,還有聖誕老人,各自在商場、 學校、辦公室和家裏,有的以精緻或可愛的娃娃型造呈現,有的以閃爍的燈節出現,也有於各家各戶玻璃窗上緊貼著的,各自以不同的樣子登場,為聖誕節增添了不少歡樂的節日氣氛。

聖誕節的前一天,趁著難得的假期,把家裏的事都放下。遊走家附近的教堂,門外聽聽詩歌班的彩排;走出擠滿了人的商場,看看那據說是城裏最大型最美的聖誕佈置。找一家看來還有位子的餐廳(下午去吃,應該還好吧),坐下來看看高樓層的風景,吃一份濃濃肉桂味的蔬菜派。

不用特別找人一起慶祝,安靜地就此一個人,感受一下外頭迎接聖誕將至的熱鬧氣圍。這一刻,天朗氣清,藍藍的天空下,溫柔的陽光照耀下,不受時間限制(解開平日上班朝九晚九的束縛),自在地幹著喜歡的事,喝著聖誕特飲,吃著美味的聖誕小吃。原來,聖誕節可以過得如此的平靜安心的。

祝大家 平安夜快樂,聖誕節快樂。

聖誕蔬菜脆批(4人份)

預備時間:1小時

烤焗時間:40分鐘

材料:

全麥麵粉 3茶杯/洋蔥 1/3 個/白蘑菇 6顆/紅色燈籠椒(甜椒)半個/南瓜 150克/櫛瓜 半個/新鮮羅勒葉 1束/新鮮番茜葉 1束

調味:

鹽 1茶匙/糖 2茶匙/黑醋 1湯匙/肉桂粉 半茶匙/黃薑粉(薑黃粉)半湯匙/橄欖油 1湯匙/黑胡椒粉 半茶匙

工具:

砧板/菜刀/蔬果刨刀/大沙律(拉)碗/木舀/湯匙/茶匙/焗(烤)架/28寸易潔深鍋連鑊(鍋)蓋/桿麵棍/麵團切刀/牛油紙 (烘焙紙)/保鮮紙(保鮮膜)

步驟:

1. 清洗櫛瓜後,切去頭尾,切半,再切成片(如圖)。

2. 將白蘑菇切成片(如圖)。

3. 切走南瓜的皮,洗乾淨後,切成片(如圖)。

4. 挖走洋蔥的外皮,切去頭尾,沖洗一下,切成絲。

5. 挖走紅色燈籠椒(甜椒)的蒂和籽,清洗後,切成絲。

6. 徹底清洗新鮮羅勒葉和新鮮番茜葉,再切碎(如圖)。

7. 把步驟1-6放大沙律(拉)碗中,加入調味料,撈拌均勻(如圖),待用。

8. 來做餅皮,放全麥麵粉於大沙律碗中,加入半1/4 茶匙的鹽,和6湯匙的橄欖油(如圖),攪拌均勻。然後,加入4湯匙的清水,揉搓成麵糰。

9. 用保鮮紙(保鮮膜)將步驟8包起來,放入冰箱裏冰凍(放冰的位置) ,大概30分鐘。

10. 將麵糰分成8-10份,揉搓成小圓球。用桿麵棍壓成片,然後切出2/3份,再用切刀把不平滑的邊切掉,切成長方形(如圖)。餘下的1/3份,切成長條(如圖)。重覆,至全部麵糰都做成餅皮。

11. 將之前預備了的步驟7,舀出2湯匙的饀料, 放在長方形的餅皮上。跟著,在上斜斜的鋪上之前做好的長條餅皮(如圖),用叉子壓一下邊沿。重覆,至全部餅皮都用完。

12. 在28寸易潔深鍋中放焗(烤)架,上鋪一張牛油紙 (烘焙紙),再放步驟11,蓋上鑊(鍋)蓋,以中火烤焗40分鐘。

筆記:

● 洋蔥含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵,和槲皮素,絕對能維護我們的免疫力。

● 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素,全都能加強人體的免疫力。

● 燈籠椒(甜椒)有維生素C、β胡蘿蔔素,都能增強免疫力的。

● 櫛瓜有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

● 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E,可以提升身體的免疫力。

● 菇類有「高分子多醣體」,是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

● 蔬果全部要徹底洗淨。

● 每次煮食和進食前,請徹底洗手喔。