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美國大選 | 四年來首度打擂台，拜登和特朗普敲定兩場電視辯論

16/05/2024

．民主黨總統拜登和共和黨挑戰者特朗普已約定，分別於6月27日和9月10日進行兩場電視競選辯論

．這將是兩人2020年來首次公開辯論。第二場辯論則由ABC主持，在該電視台的直播室進行。

 

美國大選 | 四年來首度打擂台，拜登和特朗普敲定兩場電視辯論

　　美國總統選舉年進入夏季競選高峰期，民主黨總統拜登和共和黨挑戰者特朗普已約定，分別於6月27日和9月10日進行兩場電視競選辯論。

 

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　　拜登和特朗普的競選團隊周三（15日）相繼表示，已接受了CNN於6月的電視辯論邀請，將於美東時間當日晚上9點，在位於亞特蘭大的直播室舉行。這將是兩人2020年來首次公開辯論。第二場辯論則由ABC主持，在該電視台的直播室進行。



*馬丁路德金女兒：拜登恐失大量非裔選票*


　　另一方面，已故黑人民權領袖馬丁路德金的女兒伯尼斯(Bernice King)警告，拜登可能會失去大量非裔選票。她周三受訪時表示：「非裔社區中很多人沒感到有太大變化。」拜登的競選團隊需要想辦法，接觸那些對總統「現在非常不滿」的非裔年輕人。


　　非裔選民長期以來是民主黨的可靠支柱，但《紐約時報》最近的民調顯示，特朗普在喬治亞州等搖擺州獲得了22%的非裔選民支持，達到近代以來最高水平。

 

撰文：經濟通國金組

 

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