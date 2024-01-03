跨界攜手共創明日香港 - 吳翠霞博士、楊紫璇

美國一位創業家約翰．馬基（John Mackey）曾說過，創業家是真正的英雄，他們藉由創意想像這個世界可能以及應該變成甚麼模樣，來解決問題。然而，社會問題源於整個社會的結構及意識形態，單靠創業家、政府、社企或個別機構的努力不足以解決社會的需要。而正如福特汽車創辦人亨利．福特（Henry Ford）所說，當一群人走在一起是開始，齊心才會有進步，共同協作才能成功。過去一年，豐盛社企學會繼續積極連結跨界別的人脈和資源，支持社企持續支援弱勢社群。

在連結政府資源方面，創新園計劃再次獲得社創基金委任為協創機構，更將支援的對象擴展至不同階段的社創項目，協助社創家申請平均約100萬元資金、提供社創及管理相關知識、社會效益量度培訓、設計一個3至6年的營運及收支平衡方案等，項目至今已成功協助96個社創項目獲得超過3900萬資金，助社創家得以持續發展。

而隨著環境、社會和管治（Environmental, Social and Governance, ESG）越來越受商界及消費者重視，豐盛亦努力協助社企向不同潛在客戶展示與環境同社會相關的工作，包括在ReThink HK可持續發展商貿博覽籌組社企專區予14間社企參與；亦有舉辦ESG培訓課程予不同社企，讓他們獲得該領域的專業知識，加強日後與更多商界聯繫和合作機會。

與商界合作舉辦ESG培訓課程

在處理社會問題及支援弱勢社群上，社福界的參與可說是不可或缺。豐盛過去一年亦繼續為社福機構提供顧問及培訓服務，讓社福界同工學習如何以落地的社創知識體系及社會效益量度，使項目的效益能夠量化，從而評估項目對受惠者的正面影響，以及制定未來的執行方向；並與社福機構合作，連結青年及長者，讓他們利用設計思維，共創數碼生活提案，令長者可以享受優質的數碼生活。

要推動創新工作，除了現存的參與者外，培育下一代的社會意識同樣重要。在社創學習方面，社創校園本年度於東華三院甲寅年總理中學舉行為期24週的社創課程及結尾的社創成果展，讓中四中五全級學生展示過去一年所構思的社創點子；舉辦二十一世紀教育研討會2023，探討如何在AI、科技創新的浪潮下，培育學生的未來技能；睽違四年再次舉辦社創青年訓練營，以生涯探索為主題讓同學認識社創，進而到不同社創、科創企業進行實習，親身了解就業市場所需的技能。

在連結社區、社企社創、大眾等方面，豐盛今年再次與商界及社企合作舉辦赤足大地日，招募了200名來自不同群組的參加者，如長者、復康人士、少數族裔、兒童及青少年等，透過大自然達致減壓和社區共融；與非牟利機構合作舉辦龍城家庭節，讓居住在土瓜灣的家庭能在探索社區的同時享受家庭樂，加強與家人的溝通；使命商道論壇亦延續去年使命空間運用的討論，希望信徒們在日常生活中能夠看見鄰舍及地區需要，騰出或創造空間，動身服侍有需要的人，實踐所信；而為了讓各界更容易獲取社企資訊，促進更多跨界別合作，豐盛今年結集了多年來合作的社企，製作豐盛社會企業名冊，加深各界對它們的認識，甚或支持其商品或服務，履行良心消費。

舉辦赤足大地日，讓參加者能夠透過大自然達致減壓和社區共融

除在本地推動社企社創的發展，本年度豐盛亦加強與不同地方的交流，各計劃的同工先後到杜拜與來自世界各地的教育學者探討創新的教育方式，讓青年在日常課堂學習中學習到廿一世紀通用技能；與摩洛哥大學生分享香港的社企社創，並一同討論兩地社企社創的差異與面對的困難；到波士頓麻省理工大學及哈佛商學院交流，接受個案研究法培訓，親身體現建立教育4.0所需的跨界協作；此外，深圳市社創星社會企業發展促進中心亦兩度到訪豐盛，了解香港社創社企的發展狀況，並與本地社企親身交流。

與摩洛哥大學生分享香港的社企社創工作

眨眼間一年又過去，能順利完成以上的工作，實在有賴一直陪伴豐盛前行、來自不同界別、擔任不同角色的每一位，未來我們需要繼續與各位共建更多合作空間，並參考不同國家的社創經驗，制定適合香港社區及弱勢群體所需的創新應對方案，攜手創造更大的社會價值，轉化城市。