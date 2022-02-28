年輕人欠上流機會？都是前人自私之過！他們如何用輿論扼殺下一代的機會？

近幾年很多人在抱怨階層固化，欠上流力，覺得年輕人的機會愈來愈少了，一是原生資源多的人，可以通過更高的起點讓這種資源優勢代代保持下去；二是社會愈平穩，上位的機會愈少，動盪期都被人占走了，比如先富起來的那一批。

其實用這樣的理由來說明年輕人的機會愈來愈少，是純屬Bull Shit。

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年輕人的機會幾乎全在那些最新的領域，只有這些領域是廢中年人不敢進來的，因為要拋棄多年積累進入不一定有寶藏的領域，有風險。

但他們會利用輿論，醜化這些新事物、新領域，以引導年輕人回到自己更有積累優勢的那些個舊領域中來。

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2022是科技大年。疫情帶來的大趨勢會繼續，社會對科技的重視程度在加深。理解和認清了趨勢，趨吉避凶，邁向自由。

互聯網創造了全新的生活體驗和商業文明，增加了一大批的「宅人」。一個可預見的結果是，我們在物理空間花費的時間會繼續減少，而在虛擬空間花費的時間會繼續增加，因為虛擬空間不管是經濟活動還是交流、合作都更有效率。當過了某個平衡點以後，你猜世界會發生甚麼變化？

最初只有線下世界。然後是線下世界為主，線上世界為輔。再然後是線下線上並存。而隨著線上世界開始翻轉線下世界，幾乎所有的商業模式都將不可逆地被搬去線上，因為人們的注意力和時間在那裏。

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美國正形成兩大金融生態圈。

一種是以紐交所、納斯達克等傳統交易所為核心的「金融交易市場生態圈」，它們主要給全球各個公司提供股票交易服務；另一種便是以加密交易、NFT交易為主的「加密金融生態圈」。

當一些年輕人因為害怕而退出競爭以後，這裏就出現了新的獨木橋，輿論總說它不好，導致很少人願意參與，甚至連瞭解一下都不願意。過了一段時間，就會有一些年輕人在某些獨木橋的另一頭挖到金礦，此時就會有人偷偷把獨木橋修得越愈來愈寬，愈來愈安全。

不過當妳想過去的時候，中年人們總是會一股腦兒湧進這些已經是共識的領域，他們膀大腰圓，一臉面油，猥瑣樣衰，一下就占滿了橋面，這就是每次當你看到確定機會的時候，機會又不存在了的原因。

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