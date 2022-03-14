股價暴跌6成！提倡「讓貧窮地區富起來」，阿里巴巴成世界上最便宜的公司？

截至3月8日收市，阿里巴巴過去一年股價下跌了60%至100元以下，為2020年高點的三分之一。在中國對科技公司監管力度加強後，阿里的股價開始暴跌。阿里巴巴目前的市值不足2,500億美元，而其美國同行亞馬遜的市值約為1.4萬億美元。

根統計2021年Q4的股票持倉報告，即13F檔資料，共有1,282個機構持倉阿里巴巴，持倉總市值達560億美元。其中高盛持倉最多，達3,969.03萬股，持倉總市值47.15億美元。不過，將阿里巴巴列入前十大重倉股的機構由此前的108家減至83家；基金也由此前的1,500家減至1,334家；總持倉股份由5.76億股減至4.69億股。

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雖然儘管阿里巴巴獲持倉大幅下降，也有阿里巴巴的堅定看好者在逆勢加倉。巴菲特拍檔Charlie Munger旗下公司Daily Journal在2021年年Q4加倉30萬股阿里巴巴股票，倉位由19.86%升至27.65%，仍是其第三大重倉股。

如果考慮到現金、投資以及阿里巴巴的雲計算業務，投資者實際上是免費獲得了阿里巴巴的電子商務業務。

阿里巴巴是世界上最大的電子商務公司，借助數位化手段和中國消費者、中產階級日益增長的財富大力發展，但阿里巴巴的交易價格僅是自由現金流的個位數倍，是息稅前收益的3到4倍，該股的預期市盈率約為12倍。

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2022年，電子商務有望首次突破零售總額20%的壁壘。

許多人認為實體零售已經走到了盡頭，實體店正在退出。到2024年，電子商務預計僅占零售總額的22.5%。到2030年，電子商務可能占零售總額的30%。

到2022年，電子商務預計將增長6,040億美元或12.23%，然後在2023年增長6090億美元（10.99%），2024年將增長6,160億美元（10.1%），到2025年將再增長6,240億美元（9.22%）。不僅僅是電子商務會增長。

總體而言，未來4年零售額也將從26.03萬億美元增長到31.27萬億美元。

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阿里巴巴的全球年度活躍消費者達到12.8億，這得益於季度淨增長4,300萬客戶。其中包括中國9.79億消費者和海外3.01億消費者。在TTM中，BABA的中國商業業務每年約有8.82億活躍消費者。

2021年12月，阿里巴巴的國際商務零售業務強勁增長，在TTM中實現了約3.01億年活躍消費者。在第三季度，BABA的國際貿易批發業務同比增長約50%，這得益於出口增長。同比，BABA在其國際商務批發業務中實現了29%的收入增長。

Artisan Partners的董事總經理兼投資組合經理Daniel O’keefe表示與Charlie Munger一樣看好阿里巴巴。他認為，阿里巴巴可能是除俄羅斯以外世界上最便宜的公司。

馬雲曾在演講中稱，上個世紀，如果想成為一個偉大的公司，通常需要抓住1、2或3個機遇。

如果想成為偉大的公司，必須要解決社會問題。而阿里巴巴能夠為之貢獻的有三個方面：就業，擴大內需、讓農村和農民都富裕起來；第三，讓中國的經濟更好。

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互聯網不是一個賺錢的工具，而是改善社會的工具，將改變人們的思考方式。

1999年成立公司的那天，馬雲有自己的使命，他們想要幫助小企業成長。小企業是創造就業機會的主要群體，他們有無限的創造力，這是使命。

為何阿里巴巴增長得那麼快？理念之一是，永遠不要嘗試改變及說服一個成功的人，嘗試改變及說服那些希望以更容易的方式成功的人。在中國，上海、北京、廣東，這些沿海城市很富裕，從富人身上賺錢容易，每個人都想從有錢人身上賺錢。但如何從窮人身上賺錢？就是令窮人先富起來，然後才賺錢。

今天，當你還是小時，想法要大，做事要細微。當你變得大時，要想到小的，多做點事。

阿里巴巴這麼大，要想到創造就業，説明貧窮地區富起來，改變中國的環境。這是抱怨，也是機遇。

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