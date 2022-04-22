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22/04/2022

放假去！長洲打卡Cafe！推介5間慢活必到小店：露營主題、鹿角蕨打卡牆、超人氣冰滴咖啡

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Text: Katty

　　香港人最愛去旅行，這兩年不能四圍飛，連澳門都去不到，大家都習慣找些平時少去的地方逛逛，長洲、坪洲、南丫島、大澳等，從前去過幾多次？這兩年又去了幾多次？去長洲，除了大魚蛋、芒果糯米糍、平安包、椰撻，還會吃甚麼呢？記者就會選擇去cafe，因為島上的小店都很有特色，店主亦很親切，食物水準高，價錢又親民，以下5間都是編輯部的心水推介！不妨mark低下次去長洲玩的時候找一兩間試試！

 

1. Haika Coffee：露營主題咖啡店 甜品最啱打卡

 

　　這間位於碼頭旁的cafe，開業差不多一年，店內的裝修布置都以露營為主題，枱凳、餐具都是露營用品，而店名「Haika」，其實取自「Hiker」的日語發音，有遠行者的意思。Haika除了供應精品咖啡外，還有自家製的麵包及甜品，當中以髒髒撻最多人點，因為賣相最啱打卡，當然味道都同樣出色，外層撻皮選用法國牛油加法國頂級朱古力品牌Valrhona的可可粉焗製，內層布甸則選用日本雞蛋製成，面層注入自家調配的少糖黑朱古力醬，朱古力控絕對不能錯過！

 

店內的枱凳、餐具都是露營用品，在這過一個悠閒的下午，就像去了camping一樣。

（圖片來源：Haika Coffee IG）

 

Haika Coffee最出名的「髒髒撻」，又名朱古力雞蛋布甸撻，雞蛋布甸蛋味香濃口感順滑，可可味撻皮香脆，再配上自家調配的少糖黑朱古力醬，整體味道不會太甜，朱古力控必吃！

（圖片來源：Haika Coffee IG）

 

Lemon Black，冰凍梳打水加入新鮮切片檸檬，再配上莓果味十足的MT. BLACK中淺烘焙拼配豆濃縮咖啡，啡味濃厚之餘口腔更充斥著層次感豐富的水果香，味道清新，夏天飲最合適。

（圖片來源：Haika Coffee IG）

 

Haika Coffee

地址：長洲新興海傍街57號地舖

IG：@haikacoffe

 

下一頁：百年老房子改建 台灣大熱鹿角蕨cafe

 

 

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