捐窿捐罅尋幽探秘！尖沙咀正宗韓國好味道：爆肉爆膏醬油蟹、外脆內嫩燒鰻魚、油花滿布烤牛肋骨

尖沙咀是韓國菜集中地，高級的、庶民的，有專吃韓燒的、炸雞的，有家庭料理，有韓風Café，又有韓國超市雜貨店。光鮮裝修、耳畔響著K-pop、打卡兼IG-able的菜式……要多新潮有多新潮。不過，我不追新，也不追潮，想吃韓國菜的時候，會往舊商廈裏鑽，尋找最傳統最古老最地道的味道。

「石牆道」位於人來人往的金巴利道，卻不在「韓國街」一段；隱身在一幢舊商廈的大堂內，位置隱蔽得不能再隱蔽；數個月前第一次到訪，大廈外面還搭了棚進行維修，更易走漏眼。

走進去才發現餐廳有兩層，寬敞卡位、深木色枱椅卡座屏風，裝修傳統到不得了，像二十年前專吃「龜板燒」的韓國餐廳，是有點Old school，卻舒適闊落。走上二樓，別有洞天！如果天氣不熱，大部分客人都會選坐在室外；硃紅油漆、石磚牆，壁燈、像星星般的燈飾，尖沙咀的喧鬧沒有了，特別得來帶點韓式浪漫！聖誕節老闆娘還擺放座地大暖爐、聖誕老人像、大大棵聖誕樹，更具異地節日感覺。

室外座位很搶手，天氣不太熱，感覺開揚舒爽，有一種身不在香港的清靜。

最傳統的韓式裝修。

（圖片來源：石牆道韓國料理Facebook）

老闆娘是不折不扣韓國人，來港定居超過30年，操半鹹淡廣東話，卻很懂香港人個性和口味，可以親自招呼就親自招呼，忙起來也來談幾句，教客人燒肉配甚麼吃才最地道、石頭鍋飯怎樣拌勻才好吃，餐後又親自送上清熱氣的飲品，親切得很。

老闆娘居港超過30年，操半鹹淡廣東話，招呼細心親切。

看看餐牌，一如一般傳統韓國餐廳，烤豬烤牛各式部分一應俱全，泡菜煎餅海鮮煎餅人參雞水冷麵石頭鍋飯炆牛肋骨烤黃花魚牛腸鍋，你數得出都有齊。

單看入坐時端來的多款前菜已知對辦，泡菜菠菜薯仔大豆芽菜魚乾黑豆海帶……每款都做得細緻美味。

烤肉質素比一般韓烤店高，都是高級貨色，所以大可放心選不加調味的，最吃到肉的原汁原味：牛味出眾的牛大排、牛肉質感重的牛胸叉肉、想吃邪惡脂香，最好選牛五花腩了；豬肉也吸引，護心肉咬口十足，蜂巢五花腩油香出眾兼香滑……選擇困難症大發？有各式什錦拼盤選擇！調味的烤肉亦不遜色，這裏沒有螢光橙色的醃肉，大廚採用傳統方法，只用水果汁醃味，沒加味精與糖精，肉烤起來不易搶火不易燶，吃落帶甜味亦不遮蓋肉味。

烤什錦牛肉 $980

有原味牛排、牛大排（牛肋骨）、牛裏脊、牛肩裏條。

肉的質素高，牛肋骨油花滿佈，輕輕一煎，牛香脂香爆發。

滋滋咋咋，阿珠媽侍應已三扒兩撥把肉烤好，香噴噴而且火候剛剛好；老闆娘教路，肉烤好後甚麼都不要沾，先吃一塊，先試最原始的肉味；第二塊呢，加附上的洋葱吃，添上點點清香辛辣；第三塊以蔬菜、芝麻葉，夾一粒蒜頭和青椒，蘸一點醬大件塞進嘴裏，味道層次十足。

人有我有的烤肉做得出色，但熟客來到石牆道，烤肉只是序幕，因為還有更多更多的戲肉、主角……

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