利物浦破紀錄四冠王，還是一冠三亞？

當曼聯連續5個賽季沒有冠軍落袋，反觀死敵利物浦今季就向著四冠王，這個連曼聯都未能做到目標出發。

率先奪得聯賽盃之後，本週足總盃將會是第二關，到底利物浦是一鼓作氣繼續衝冠，抑或只得一冠三亞，無功而還？

車路士和利物浦本應棋逢敵手，但論狀態和氣勢，利物浦要比車路士佔優。

車路士自從傳出班主艾巴莫域治被迫賣盤之後，表現不斷跌watt，最近5戰只2勝2和1負，部分球員已經傳出自由身離隊，加上新班主未有定案，人心惶惶下，車路士爭勝心明顯不及利物浦。

今季利物浦和車路士三度碰頭，聯賽兩場均和波，聯賽盃則踢至12碼才分勝負；而利物浦歷來在足總盃11次對車路士，只有4勝7負，且看高普能否打破劣勢。（圖片由作者提供）

利物浦在高普帶領下，近年不斷挑戰各類錦標，隊中都是踢過大賽的球員，又贏過歐聯和英超，爭勝心毋庸置疑，尤其四冠王仍有希望。其次在高普出任領隊至今，足總盃是唯一未攞過的錦標，今場必然博盡；加上近5場4勝的狀態，略高一籌。

唯一可以阻擋利物浦的，應該只有傷兵，法賓奴上場面對維拉早段已經傷出，今個週末幾乎是無緣決賽，缺少他的攻守貢獻，利物浦或有影響。

今場賽果有機會是一球上落，甚至激戰至加時；但如果車路士早早失波，則不排除利物浦有望大勝奪冠。

第二關對於利物浦來說，是志在必得。但聯賽落後曼城3分，而且得失球差落後7球，除非曼城最後兩場大崩潰，否則聯賽基本上較為明朗。曼城只要本週作客擊敗韋斯咸，冠軍幾無懸念。利物浦要過第三關，除非有奇蹟出現。

至於最後一關的歐聯決賽，是2018年決賽翻版。利物浦面對皇馬並沒有必勝把握，尤其皇馬在歐聯決賽的經驗無可比擬，相信兩者都會踢得很謹慎，輸贏可能只差一點運氣。

四冠王從未在英超出現過，足球壇上唯一的成功例子，是蘇超些路迪在1966—1967連奪蘇甲、聯賽盃、蘇格蘭盃，及後來的冠軍盃。（圖片由作者提供）

無論利物浦奪得四冠王與否，近年能夠和曼城在聯賽鬥得難分難解、四年來三次殺入歐聯決賽，都證明一個好的領隊和一套合適的體系，才是扭轉球隊命運的致勝關鍵。

本週焦點

曼城本週作客韋斯咸，只要全取三分就足以穩奪冠軍，今場士氣和技術都更高之下，曼城沒有失分的道理。

夏蘭特加盟曼城是幾可肯定的事。有評論認為隨著夏蘭特加盟，英超迎來大結局，曼城會一隊獨大；也有球迷想知道，曾經與伊巴和利雲度夫斯基合作的哥迪奧拿，再與一個真正的9號前鋒合作，是否會有新火花。（圖片由作者提供）

熱刺昨晚擊敗阿仙奴，爭四再度白熱化。

槍手餘下兩場對紐卡素和愛華頓，也非一定全取6分，尤其愛華頓有機會踢到最後一輪爭護級，阿仙奴有失分機會。

熱刺則對般尼和諾域治，前者同樣要爭護級，一定不會放軟手腳，但熱刺士氣好，質素高，不會輸。踢好最後兩場，寄望阿仙奴失分，是熱刺唯一可做的事。

夏蘭特加盟曼城，有傳捷西斯希望離隊，而阿仙奴已開始操作轉會；先不說捷西斯是否值得傳聞中6000萬的轉會費，只講他在曼城5季，只有兩年入球達雙位數，就很難相信他會是阿仙奴前鋒線的救世主。（圖片由作者提供）

至於降班區，般尼和愛華頓均少踢1場，比列斯聯略有優勢；列斯聯最後兩場分別對賓福特和白禮頓，都沒有必勝把握，降班的機會較大了。

至於般尼除了對熱刺略為凶險，其餘對維拉和紐卡素，兩者都是已經上岸，般尼搶分難度不大；愛華頓則要隊賓福特、水晶宮和阿仙奴，賽程也絕不輕鬆，但以其質素，相信搶到分的機會頗大。