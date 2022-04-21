主題景點重開｜半價買門票！半價搭纜車！新展覽登場！一文睇清海洋公園／迪士尼／昂坪360／M+博物館等優惠+新搞作

4月21日，相信是全港市民最期待的一天！社交距離措施開始放寬，晚市重開、戲院、健身室、主題公園都會重開，意味著我們「放監」啦！有不少主題景點都推出門票優惠或是新設施/活動吸客，好像是海洋公園、迪士尼、昂坪360等等，出發之前不如睇睇邊度最抵玩！編者接下來為大家送上優惠和新活動大合集，即睇！

Read More：天際100重開！限時推$11門票慶11周年！1至6月生日壽星免費入場！還有甚麼重開優惠？

#1 海洋公園︰門票低至半價！

優惠一︰45周年生日優惠！見「字」有賞

為慶祝海洋公園45周年，由即日至6月30日特別推出「見『字」有賞』優惠」，如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」字出現則可享門票八折優惠。無論你符合哪一個條件，海洋公園都會送你$30購物電子現金券！

（網站截圖）

詳情︰https://bit.ly/3rFpDdk

購買門票︰https://bit.ly/38cTEKB

優惠二︰門票約73折發售！

身份證沒「4」或「5」的你都不用失望！由即日至6月30日，海洋公園同步推出全日優惠套票，成人門票約73折發售，$400有找，而小童就由$249減至$216！享用這個優惠一樣有$30購物電子現金券送！

（圖片來源︰海洋公園Facebook）

詳情︰https://bit.ly/3vEUsA2

購買門票︰https://bit.ly/3v0iypy

提提大家，海洋公園重開後，每星期會開放6天（星期二除外），入園區之前都須於網上預約到訪日期，預約系統會於每天下午5:00起開放未來14日的名額供預約！入場人士都需要出示「疫苗通行證」和掃「安心出行」！

海洋公園

開放時間︰10am—6pm

網上預約︰https://reservation.oceanpark.com.hk/ticketholder/tc

#2 迪士尼︰優先玩娛樂設施 、享用半自助餐

推全新「迪士尼尊享卡」！

另一個主題公園迪士民同樣在今日重開，不過樂園就無特別推出門票優惠，反而推出全新的「迪士尼尊享卡」，可以優先暢玩熱門遊樂設施，優先入場並在預留區睇show！這個全新的尊享卡有不同的價位，由$79到$379都有，愈多項設施通行，價錢就愈高！

（迪士尼網站截圖）

大家可以從以下的遊樂設施選擇尊享fast pass以及以下2項指定娛樂表演選擇1項優先入場兼在預留區域睇︰

遊樂設施︰灰熊山極速礦車、蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！、迷離大宅、鐵甲奇俠飛行之旅、星戰極速穿梭、太空飛碟、米奇幻想曲、小熊維尼歷險之旅、玩具兵團跳降傘及轉轉彈弓狗

娛樂表演：《迪士尼尋夢奇緣》舞台匯演、《迪士尼魔法書房》

（圖片來源︰香港迪士尼）

大家要留意，以上的「迪士尼尊享卡」是不包括樂園入場門票，而迪士尼都有推出「尊享卡連1日門票套票」，分別有3項或是8項設施揀，成人門票價格由$798至$1028不等，而小童票價就由$634至$853。

迪士尼尊享卡—3項設施通行連1日門票套票

（網站截圖）



迪士尼尊享卡—8項設施通行連1日門票套票

（網站截圖）

推出「冒險家半自助餐」！

迪士尼同時推出以亨利爵士遊歷世界各地為靈感的「冒險家半自助餐」，食客可以自選1款主菜，然後自由享用自助餐區所供應的頭盤、沙律、甜品和飲品！成人收費$258起，小童收費就$168起，現在已經可以在網上預訂啦！

（圖片來源︰香港迪士尼）

提提大家，到訪前90日要在網上預約入園，過程需要作出健康聲明。樂園一星期會營運5天，逢星期二和四 （2022年4月21日、公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外） 會暫停開放，直至另行通知。

迪士尼

開放時間︰1030am—0730pm

預約入園︰https://bit.ly/3EwOxks

「迪士尼尊享卡」

供應日期︰即日至12月31日

詳情︰https://bit.ly/3Mnbd9g

訂購︰https://bit.ly/3v2Q26X

「冒險家半自助餐」

供應時間︰12nn—0715 pm （最遲0630入座）

地點︰迷離莊園—大冒險家餐廳

價錢︰成人$258（網上訂座）／$283（即場入座）；小童$168（網上訂座）／ $184（即場入座）網上預訂︰https://bit.ly/36wZZ2Q

下頁繼續睇 M+ 博物館、大館新活動／設施