新一代流動空調神器！Sony Reon Pocket 3登場：4級冷暖模式 + 自動調溫，$1500有找！

Sony曾經在日本推出Reon Pocket穿戴式冷暖調溫機，還在網上發起眾籌，結果在日本大賣兼好評如潮。如今第三代的Reon Pocket 3終於登場，相對之前兩代產品有更好的續航力和降溫效果，最重要是Sony已將Reon Pocket 3引入香港發售。





Reon Pocket 3和上代Reon Pocket 2設計相同，機身大約是手掌的大小。（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

如果你還未知Reon Pocket 3是甚麼產品，簡單來說就是一個流動空調神器，使用時固定在後頸，便能按需要制冷或發熱，讓身體接觸到的位置有涼快或溫暖的感覺，一年四季都合用。Reon Pocket 3和上代Reon Pocket 2設計相同，機身大約是手掌的大小，92克的重量非常輕巧。

Reon Pocket 3用上SUS316L 不銹鋼來傳導，內置了調溫模組及五個感應器。（圖片由作者提供）

Reon Pocket 3可透過iOS或Android平台的同名應用程式來操作，兼以Bluetooth 5.0 LE來連接。產品用上SUS316L 不銹鋼來傳導，內置了調溫模組及四個探測溫度的熱感應器和一個探測動作的加速計，用以感應溫度及自動開啟或停止運作。此外，產品內置鋰離子電池並採用USB Type-C介面充電，充電時間約1.5小時，提供最長約4.5小時的冷氣及4小時的暖氣。





採用USB Type-C介面充電，旁邊的是電源鍵。（圖片由作者提供）

Reon Pocket 3頂部的位置是排氣口。（圖片由作者提供）

產品背面設有吸氣口，內有抽風扇。（圖片由作者提供）

Reon Pocket 3提供了涼快、溫暖及吹出鮮風的風扇模式，涼快或溫暖模式都設有四級調校，連接USB電源時涼快模式更提供了4+級選擇，產品亦新加入智能冷氣模式，可因應使用的動作和環境自動調節冷氣水平。Sony稱在30°C的室溫的環境下，使用涼快模式能令皮膚表面溫度下降13°C；而在15°C的室溫的環境下，使用溫暖模式則可令皮膚表面溫度提升8.3°C。





Reon Pocket 3可透過手機應用程式來操作，涼快模式有四級選擇。（圖片由作者提供）

溫暖模式也是四級選擇。（圖片由作者提供）

Reon Pocket 3新加入智能冷氣模式，可因應使用的動作和環境自動調節冷氣水平。（圖片由作者提供）

利用自動開關功能，不須連接手機也能獨立運作。（圖片由作者提供）

為了方便掛在頸上使用，Sony亦特意推出了Neckband 2配件，可將Reon Pocket 3固定在Neckband 2。這個配件可作角度調校以適合不同人士的需要，設計上也不會影響Reon Pocket 3的排氣結構。





Sony亦特意推出了Neckband 2配件，可將Reon Pocket 3固定方便掛在頸上使用。（圖片由作者提供）

將Reon Pocket 3 掛在頸背也不易被察覺。（圖片由作者提供）

總結

筆者試用過Reon Pocket 3後，感覺是近年最有創意的Gadget，有極高的實用性，製冷能力亦很好。順帶一提，Reon Pocket 3可單獨購買，不過是難以固定在身體使用，倒不如多付$100來購買Reon Pocket 3連Neckband 2套裝更好。

體積：54 x 116 x 20毫米

重量：92克

連接：Bluetooth 5.0 LE

查詢：Sony 2833 5129

售價：$1,399 (Reon Pocket 3) / $1,499（Reon Pocket 3連Neckband 2套裝）