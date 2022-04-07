半夜突指控Dear Jane主音老公Tim不忠 楊洛婷極速刪文︰玩大咗只係講笑

【晴報專訊】楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於14年結婚後，先後誕下大女Tanya及細仔Tristan Hart，兩公婆不時在社交網大曬恩愛，是圈中出名的模範夫妻。然而，昨日凌晨Rabeea突然在IG限時動態爆seed，指控老公Tim對自己「不忠」，但事後又極速刪文，引來網民熱議。不過Rabeea昨日聲稱自己「玩大咗」，推翻對Tim的控訴。

Tim在情人節送給老婆一束她最愛的向日葵。（資料圖片）



Rabeea和Tim相愛15年，婚後一直非常恩愛，去年Dear Jane在紅館開演唱會，Rabeea像小粉絲一樣舉燈牌支持老公，又在社交網發文示愛︰「老公，無論甚麼情況、處境，我還會選擇你。」言猶在耳，Rabeea昨日凌晨三時半左右，突然在IG限時動態以黑底白字留言︰「MY HUSBAND CHEATED ON ME（我老公對我不忠）！」並tag了Tim的IG帳戶。雖然她十多分鐘後即刪除，但網民已化身「圖夫」cap低該則限時動態，並以「Dear Jane主音Tim偷食」為題在討論區開post，不少網民加入討論「食花生」，大部分人都替Rabeea不值，表示「老婆咁正都偷食」、「真係妻不如妾，妾不如偷」。

Rabeea雖是兩孩之母，但身材依然火辣，備受網民讚賞。（黑白圖片）



Tim急急為老婆補鑊



不過，昨日本報向Rabeea求證，她即淡定回覆︰「Oh haha！無事，只係講笑，因為我個女成晚黐住我老公瞓。」原來Tim的「外遇」對象竟然是女兒Tanya。Rabeea又指老公知道她出了限時動態後，即提醒她此舉會令人誤會，她亦自覺「玩大咗」，所以馬上刪除。至於躺着也中槍的Tim，事後不忘替太太補鑊，他在限時動態轉發Rabeea的「指控」，並留言解釋︰「哎呀。唔好意思。我都係喺凌晨唔覺意攬住咗個女瞓着咗。跟住阿仔無敵大叫，我係我老婆都忟啦。所以，老婆，I love you，係真㗎。」



笑囡囡「最強電燈膽」

Tim與前世情人隔住口罩錫錫，令人睇到眼冤。



其實Rabeea「呷醋」早有前科，日前Rabeea在社交網貼出Tim抱實囡囡的相片，兩父女隔着口罩錫錫，Rabeea笑指囡囡是「最強電燈膽」，更扮「嬲豬」投訴︰「我老公本來打算同我一齊食pizza過二人世界，點知…輸咗畀佢嘅前世情人。」事實上，Rabeea和Tim多年來風雨同路，互相扶持；去年Rabeea自爆被舊公司強迫整容，因自己堅拒而被放進「雪櫃」，當時Tim曾向她派定心丸，表示會用所有能力去照顧她，令Rabeea感動不已。

Rabeea經常帶子女四出遊玩，享受親子時光。（資料圖片）

一家四口溫馨有愛，Rabeea不時出po大曬幸福生活。（資料圖片）