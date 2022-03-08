  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

08/03/2022

蓬佩奧訪台遇上大停電，民眾被洗腦先知也難救

#台灣 #風電 #核電 #停電 #太陽能 #火力發電 #民進黨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣最近的新聞焦點，理應是花大錢請來美國前國務卿蓬佩奧，大肆宣揚台灣地位論調。但諷刺的是，正當上演蔡英文接見蓬佩奧的重頭戲時，竟然發生全台大停電。總統府這類重要機關當然還是有電可用，問題是停電不但讓這場大秀電視直播中斷，更激起民怨氣沸騰，蓬佩奧瞬間就不再是民眾關心的焦點。

 

　　民進黨一向奉反核為至高無上的神主牌，無視台灣未來幾年電力不足困境，在馬英九執政時大搞停建第四座核能發電廠示威，軟弱的國民黨政府也未能守住核電廠，被迫封存。蔡英文上台後，更多次默默地把已購買的核燃料棒送回美國，以便徹底杜絕這座核電廠重生的機會。

 

　　擅長畫大餅的綠營，提出的所謂解決之道，就是發展風力、太陽能等綠能，話說得漂亮，更大言不慚的提出願景，要在2025年達到所謂「非核家園」的目標。可以兼顧環保又不會缺電，民眾當然買單。不過，綠能發展速度並未如民進黨預期，興建風力發電站引起的噪音污染、影響養殖農民生計等問題，使土地徵收困難，阻礙了綠能建設速度。在經濟發展用電量增加的需求下，台灣電力的備轉容量，一直在百分之十左右的危險低檔徘徊，也就是只要有其中一座發電廠出問題，就會引發連鎖效應。

 

　　中美貿易戰開始以來，因美國對大陸高科技產業進行大規模限制，大陸對台晶片採購急升，加上新冠肺炎疫情導致汽車等相關產業晶片短缺，晶片等高科技產業，成為支撐島內經濟發展的主要命脈。但晶片產業非常依賴電力和水，單靠民進黨口中的綠能發電根本遠遠不夠，例如綠營引以為傲的台積電，生產iPhone等知名產品的晶片，但光是這家公司，就可以把全台灣的綠能發電用光。

 

台灣的風力發電建設未能追上用電量成長。

 

　　在這次大停電之前，當局為解決電力不足的燃眉之急，除了偷偷降低電壓外，還採取被藍營譏為所謂「用肺發電」，將燃煤和天然氣發電廠作為主力。以台中為例，在民進黨執政前算是台灣天氣最好，生活品質最佳的地區之一，不少港人也看中這點在台中買樓定居。然而在電力不足情況下，當地火力發電廠全力投入供電，空氣污染讓台中天空長年一片迷霧。居住在台中親戚形容，只要半天不擦窗台、地板，用手一抹會便是一層灰。台中幾乎長年灰濛濛，損害民眾的呼吸道健康。

 

台中火力發電廠全力發電讓當地空氣污染嚴重。

 

　　這是蔡英文上台5年來第5次大停電，和過往幾次大停電一樣，千錯萬錯都不是政府的錯，不是找承包廠商代罪，就是推到台電員工操作不當身上。這次停電理所當然的就指向肇事的興達發電廠一名工作人員，未待絕緣氣體填灌完成，就開始操作開關，導致發電廠跳掣停止對外輸電。不過，如果一個低層工作人員一時疏忽，就能讓全台電力系統崩潰，一旦兩岸發生衝突，對岸不是能輕鬆的讓全台停電，通訊系統失靈再採取進一步行動？

 

　　一位在台電退休的朋友認為，問題不是台電員工，而是政治凌駕專業。綠營上台後把台電高層職位作為酬庸，外行領導內行，員工當然不服，組織管理續漸鬆散。基層只會執行上面廢核和聲稱電力足夠的指令，沒有人願意提出更具建設性的防範措施。例如最明顯的解決之道，就是應該讓電網切割，避免一個電廠停電，其他發電廠因迅間用電量急增而退出電網，引發大區域停電。

 

　　台灣每次大停電，就有台電高層落台負責，輿論認為根本解決不了問題。有傳媒更諷刺，乾脆讓蔡英文直接當台電董事長。理由是目前的電力政策是以綠營選票作出發點，為民進黨和蔡英文八年任期量身打造，並非為台灣未來發展著想。

 

　　去年底國民黨發起四項公民投票，其中兩項例如「重啟核四」都和電力有關。雖然說民進黨傾全黨之力阻擋，讓四項公投全沒過關，但民眾缺乏判斷力，乖乖被大內宣洗腦，聽從綠營宣傳附和投票，付出停電代價堪稱意料中事。

 

　　去年公投結果揭曉後，富士康母公司、鴻海創辦人郭台銘立即表示：「明年一定停電，大家做了決定就不要抱怨。」這次大停電後，不少事後諸葛的傳媒認為郭台銘先知先覺。然而公投當時，台灣民眾聽信民進黨說法，甚至對郭台銘大加撻伐。所以未來就算有專家抑或先知的預言和警告，其實都救不了台灣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #風電 #核電 #停電 #太陽能 #火力發電 #民進黨

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk