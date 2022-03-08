蓬佩奧訪台遇上大停電，民眾被洗腦先知也難救

台灣最近的新聞焦點，理應是花大錢請來美國前國務卿蓬佩奧，大肆宣揚台灣地位論調。但諷刺的是，正當上演蔡英文接見蓬佩奧的重頭戲時，竟然發生全台大停電。總統府這類重要機關當然還是有電可用，問題是停電不但讓這場大秀電視直播中斷，更激起民怨氣沸騰，蓬佩奧瞬間就不再是民眾關心的焦點。

民進黨一向奉反核為至高無上的神主牌，無視台灣未來幾年電力不足困境，在馬英九執政時大搞停建第四座核能發電廠示威，軟弱的國民黨政府也未能守住核電廠，被迫封存。蔡英文上台後，更多次默默地把已購買的核燃料棒送回美國，以便徹底杜絕這座核電廠重生的機會。

擅長畫大餅的綠營，提出的所謂解決之道，就是發展風力、太陽能等綠能，話說得漂亮，更大言不慚的提出願景，要在2025年達到所謂「非核家園」的目標。可以兼顧環保又不會缺電，民眾當然買單。不過，綠能發展速度並未如民進黨預期，興建風力發電站引起的噪音污染、影響養殖農民生計等問題，使土地徵收困難，阻礙了綠能建設速度。在經濟發展用電量增加的需求下，台灣電力的備轉容量，一直在百分之十左右的危險低檔徘徊，也就是只要有其中一座發電廠出問題，就會引發連鎖效應。

中美貿易戰開始以來，因美國對大陸高科技產業進行大規模限制，大陸對台晶片採購急升，加上新冠肺炎疫情導致汽車等相關產業晶片短缺，晶片等高科技產業，成為支撐島內經濟發展的主要命脈。但晶片產業非常依賴電力和水，單靠民進黨口中的綠能發電根本遠遠不夠，例如綠營引以為傲的台積電，生產iPhone等知名產品的晶片，但光是這家公司，就可以把全台灣的綠能發電用光。

台灣的風力發電建設未能追上用電量成長。

在這次大停電之前，當局為解決電力不足的燃眉之急，除了偷偷降低電壓外，還採取被藍營譏為所謂「用肺發電」，將燃煤和天然氣發電廠作為主力。以台中為例，在民進黨執政前算是台灣天氣最好，生活品質最佳的地區之一，不少港人也看中這點在台中買樓定居。然而在電力不足情況下，當地火力發電廠全力投入供電，空氣污染讓台中天空長年一片迷霧。居住在台中親戚形容，只要半天不擦窗台、地板，用手一抹會便是一層灰。台中幾乎長年灰濛濛，損害民眾的呼吸道健康。

台中火力發電廠全力發電讓當地空氣污染嚴重。

這是蔡英文上台5年來第5次大停電，和過往幾次大停電一樣，千錯萬錯都不是政府的錯，不是找承包廠商代罪，就是推到台電員工操作不當身上。這次停電理所當然的就指向肇事的興達發電廠一名工作人員，未待絕緣氣體填灌完成，就開始操作開關，導致發電廠跳掣停止對外輸電。不過，如果一個低層工作人員一時疏忽，就能讓全台電力系統崩潰，一旦兩岸發生衝突，對岸不是能輕鬆的讓全台停電，通訊系統失靈再採取進一步行動？

一位在台電退休的朋友認為，問題不是台電員工，而是政治凌駕專業。綠營上台後把台電高層職位作為酬庸，外行領導內行，員工當然不服，組織管理續漸鬆散。基層只會執行上面廢核和聲稱電力足夠的指令，沒有人願意提出更具建設性的防範措施。例如最明顯的解決之道，就是應該讓電網切割，避免一個電廠停電，其他發電廠因迅間用電量急增而退出電網，引發大區域停電。

台灣每次大停電，就有台電高層落台負責，輿論認為根本解決不了問題。有傳媒更諷刺，乾脆讓蔡英文直接當台電董事長。理由是目前的電力政策是以綠營選票作出發點，為民進黨和蔡英文八年任期量身打造，並非為台灣未來發展著想。

去年底國民黨發起四項公民投票，其中兩項例如「重啟核四」都和電力有關。雖然說民進黨傾全黨之力阻擋，讓四項公投全沒過關，但民眾缺乏判斷力，乖乖被大內宣洗腦，聽從綠營宣傳附和投票，付出停電代價堪稱意料中事。

去年公投結果揭曉後，富士康母公司、鴻海創辦人郭台銘立即表示：「明年一定停電，大家做了決定就不要抱怨。」這次大停電後，不少事後諸葛的傳媒認為郭台銘先知先覺。然而公投當時，台灣民眾聽信民進黨說法，甚至對郭台銘大加撻伐。所以未來就算有專家抑或先知的預言和警告，其實都救不了台灣。