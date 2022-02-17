谷愛凌成虎年最新鮮出爐女神！窺探「滑雪女神」的面相奧秘！

一顆天才美少女新星橫空出世了。

甜美聰慧的冬奧金牌得主谷愛凌成了虎年最新鮮出爐的女神。

她的成就，會否為千萬父母速遞憧憬呢？

雖然大部分父母口頭上都說希望兒女健康快樂地成長，但骨子裏又都希望子成龍、望女成鳳。朋友們來問我孩子的相怎麼樣時，最初都說對孩子沒要求，但跟著我問讀書如何、有機做專業人士嗎？

且讓我以這滑雪女神為人板，分析成功的相學特徵：

一， 額頭寬廣：早發揮、早成功、早成名。

她3歲學滑雪、9歲得少年組冠軍、16歲獲雪聯世界杯冠軍，今年才18歲，成了冬奧最耀眼的新星。當許多少男少女仍然在一片迷濛中摸索或躺平時，她已經屹立於成功之巔。

如果你的子女額頭平滑，那麼你培養他們成材的步伐可快一點，因為他們自己有底氣、有動力；但若孩子的額頭有凹陷、偏斜或偏窄，就要讓他們在自己舒適的時間表內運行，否則人未成材，大家已起火。

二，咀型漂亮：最關鍵是上下唇比例理想

適當的比例表示在適當的時候說適當的話。

由於她放棄了美籍，16歲後改而代表中國出賽，有美國媒體批評她「忘恩負義」，也有美國人罵她「賣國」，她在冬奧奪金的記招上，巧妙地回應國籍的問題說：「我對中美文化都有了解，也能說流利的中國話。我覺得體育運動是為了團結人們，沒必要扯上國籍問題去分化大家，在中國我覺得我就是中國人，在美國我感覺我就是美國人。」

天才外交家！

有位朋友的兒子很聰明（這年代誰的孩子不聰明？），但唇型有問題，上唇偏薄，即反應快、詞鋒利；下唇偏厚，即太好表現，容易得罪人，所以同學都避開他，連他的弟妹也不理他。才那麼5、6歲人仔，只接受讚美掌聲、堅拒善意的批評。這種人，就是額靚，成了「學霸」，但太自我放任、自我中心，也有可能成為「惡霸」。

三，身相精緻：骨肉勻稱、線條幼細

在網上看過谷愛凌兩個視頻，一個是她14歲時回上海逛街，她穿了露肩低胸少露腰的工人褲，讓我們看到圓潤細緻的骨格。另一視頻中，她的手指在鋼琴鍵上飛舞，可見手腕纖巧、手指修長。

有別於不少頂尖健兒，她的骨格並不粗豪、肌肉並不澎湃，而且幼細精緻，是矜貴的相格。

除了滑雪，她還精於芭蕾、騎馬、射箭、衝浪、攀岩……。她在SAT取得1580分（滿分1600），以近天花板成績考入史丹福大學，真可謂文武雙全。

不過，世上沒有完人。她的事業會一帆風順，但感情則會有不少風浪（鼻脊骨有點露），但對於一個慣於衝浪的天才來說，可能人生多點起伏才精彩呢！