職場上《 IT 狗》角色總有一個喺左近！12星座誰是吹水Kenneth？哪個是追夢葉念信？

早前電視劇《 IT 狗》成為網上熱話，無論是劇情還是人物角色都受到不少人談論，就算不是從事 IT行業，當中的人物性格行為，都引起不少上班族的共鳴。或許每個辦公室中，都有只懂吹水的Kenneth、自視甚高的星之子。雖然劇集已播完，今次就想看看當中的不同人設，對應哪些星座。無論你有沒有追劇，都會對這些人設有共鳴，因為總有一個喺附近。

吹水型

劇中的Kenneth（岑珈其飾），甚麼都吹噓到天花龍鳳，講到天上有地下無，但其實全部都係得個講字，沒有實質的東西做出來，他的「智能果汁機」，只靠把口呃呃氹氹來眾籌，最後交不出貨，後來更被人視為騙子，毫無實力。

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這類型在辦公室中應該有不少吧，開會時講到個idea有幾勁，講到自己的業績有幾好，口才了得，上司或客人最初都覺得他的提議厲害，但最後就是甚麼都做不到。遇上這種人，聽下就好，不要當真。

這種吹水型的星座，有雙子、天秤、人馬

高傲自負型

星之子Tony（Mirror隊長Lokman飾），憑著中學時拿過的獎，自命不凡，擺出一副高傲的姿態，但那次得獎後，就再沒有甚麼成就，內心其實又好自卑，靠著昔日的成功來掩飾今天的無能。這種人設在辦公室真的很易找到，就是那些常常話當年，將自己過往某一段成就日講夜講，但其後毫無進步和建樹，只留戀過去，重視面子和「響朵」。白羊座和獅子座都可以是這類型，自覺高人一等，卻接受不了失敗。

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理想追夢型

主角葉念信（凌文龍飾） ，一直在堅持自己的信念，追尋夢想，面對過億的收購價也不為所動，結局的一句「機會是留給有信念的人」，成為了金句，亦感動了不少人。對於這類型的人，有人會受到他的一份熱誠所感動，亦有人覺得簡直是太天真太離地，完全不顧現實環境。

這類常常講信念和夢想的人，代表星座是雙魚座，還有樂觀的人馬座，不停的去追逐心裏的一個夢，有時卻非常離地，不切實際。

默默耕耘型

葉念信身邊的蒙玲（陳漢娜飾），默默地把工作做好，別人有問題就盡量幫忙，是辦公室中的支援型，巨蟹座、金牛座、處女座都是這一類，不跟人爭上位，做事低調，是做實事的人。

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原則至上型

開口埋口都講女權的女B（余逸思飾），常常抱著一個理念，一個原則，總是認為自己是對的，還會帶著這種原則去批判別人。好的話是就願意為弱者出頭，抱打不平，但有時又讓人覺得他太固執太麻煩，只講原則卻忽略其他更重要的事。水瓶座就是這類人設，有自己獨特的一套理念，見到不公平會出聲，但有時為著一個原則，卻又不講其他情理。

自我中心型

至於男B（陳湛文飾），是典型的IT 宅男型，聰明、對自己的專業有能力，但不太懂得交際，不理身邊的人，只顧做好自己的工作就是了。其實這也是水瓶座的特性，有自己的世界，有創意又聰明，但就是自成一角，跟別人保持距離。

功利向上爬型

就算不是大台理論，每套劇集，以及辦公室中，總是那些為求成功，不擇手段向上爬的人，劇中的Marcus（Mirror成員Stanley飾），還有大老闆萬鈞（朱栢謙飾），都是這類型，星座人設則會是山羊座和天蠍座，渴求成功，不惜一切要達到目的。



