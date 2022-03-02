提防職場小人！12星座的「秘密敵人」！哪個會扮可憐反屈你？哪個會背後攻擊你？

3月5日是驚蟄，傳統的「節目」就是去鵝頸橋「打小人」，不過今年大家都要留在家中，雖然無法「打」，但「小人」這回事，總是在職場人事中佔一席位。跟客人做占星諮詢，探討完事業發展、工作運外，一般都要附帶問一問「身邊有冇小人」，因為「小人」帶來的煩擾，往往多過工作本身。

其實在占星上，星盤中有一個宮位第12宮，代表「秘密敵人」，就是那種在你背後發功，但你又看不見的敵人，正正就是我們常說的「小人」。

今次就談談，你特別容易惹上哪一類小人，雖然沒法「打小人」，但起碼有個認知，有個防範。

以下請根據你的上升星座作參考。

上升星座是：白羊 / 獅子 / 人馬

你的「秘密敵人」是水象型

這類型作出的攻擊，往往如水一樣，無聲無息，卻是從「情感」出發，例如在別人面前，裝成是受害者，一副可憐的模樣。又或一臉委屈，甚至加一點眼淚，然後暗示是受到你欺負。

而所謂的無聲無息，就是他只是「暗示」，而不是明確是說你是非，但就會讓人「覺得」問題是在你身上。

你的應對方法，就是「光明正大」，在大家面前顯示出你是關心他，對他很好，不讓他「暗示」成功。

（《我的大叔》劇照）

上升星座是：金牛 / 處女 / 山羊

你的「秘密敵人」是火象型

這種「小人」對你的攻擊，可說是「直接抽擊」，在背後拉攏其他人去留難你，又或刻意做一些事情，去破壞你的工作，讓你表現不濟。他對你留難，有時像小學生那樣的「捉弄」、「整蠱」，像收埋重要文件，「不覺意」弄壞你的東西。不過倒過來想，既然是比較幼稚的，就不難應付，自己警惕一點就可以。而且他們最想爭取到別人的注意，你刻意忽略他們，他們就沒戲了。

上升星座是：雙子 / 天秤 / 水瓶

你的「秘密敵人」是土象型

土象型的小人是比較難以應付，因為他們都是「默默耕耘」型，不動聲色，但在背後就會做一些攻擊你的事。他們相當務實，要針對你，可能是覺得你會威脅到他們的地位、升遷，而他們所用的方法，就是直接搞你的工作，例如收集你出錯的證據，搶你的客戶，讓你揹黑鑊之類。要應付這種人，最緊要的是做好自己本份，不要有痛腳被他捉住。

上升星座是：巨蟹 / 天蠍 / 雙魚

你的「秘密敵人」是風象型

這是「典型」的小人，就是那種在背後講是非、散播謠言去中傷你的人，又或在上司或客戶面前打小報告，讓他們覺得你有問題。這些人對著你，說話也可能是單單打打，讓你不好過。對著這種小人，如果你默不作聲，他們會得寸進尺。所以在必要時要澄清，弄清楚事情，甚至找這些人當面對質，他們心虛就自然不會再搞你。



