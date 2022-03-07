國務院副總理韓正昨日接見港澳全國政協委員。有委員引述，韓正質疑若本港私家醫院不接收新冠肺炎患者，有違「白衣使命」。私家醫院聯會主席何兆煒則指出，私院一直與公院一起抗疫，在自身情況許可下提供可行協助。你認為私家醫院有責任接收新冠患者嗎？（本文）